Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал потоп в оккупированном Крыму.

Свое мнение о происходящем на полуострове он озвучил на брифинге после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды - и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация", - заявил Данилов, отметив, что "Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, от разгула стихии в Ялте погиб 26-летний мужчина - его смыло потоком. Еще 8 человек получили травмы. В городе отключили водоснабжение, электричество и газ. По улицам затопленной Ялты плывут автомобили.

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