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Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу

Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал потоп в оккупированном Крыму.

Свое мнение о происходящем на полуострове он озвучил на брифинге после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымский полуостров очень много времени просил воды - и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать. И вчера в украинской Керчи, и сегодня в украинской Ялте, к сожалению, произошла такая ситуация", - заявил Данилов, отметив, что "Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТот разгула стихии в Ялте погиб 26-летний мужчина - его смыло потоком. Еще 8 человек получили травмы. В городе отключили водоснабжение, электричество и газ. По улицам затопленной Ялты плывут автомобили.

Также читайте: СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) Крым (26371) наводнение (461) потоп (336)


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Топ комментарии
+29
Почему накосячил? Сделал как просили. Там еще камни с неба просили, так уже скоро...
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18.06.2021 23:14
+18
на любых следующих выборах нужен кандидат от правых
с простым лозунгом - "ни дня без посаженой зеленой твари"
и безусловным исполнением обязательств.
нужна коса, не - глубокий плуг - шо бы даже корней не осталось....
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18.06.2021 23:12
+17
красавэло !
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18.06.2021 23:04
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красавэло !
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18.06.2021 23:04 Ответить
Дешевый популист. Что то они, суки, почуяли. Многие ищут сменную обувь.
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18.06.2021 23:16 Ответить
Так не исключено, что єто руслики какую то химию в небе над Крьімом распьілили...
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19.06.2021 07:34 Ответить
ОНИ ЕЩЕ И КАМНИ С НЕБА ПРОСИЛИ
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19.06.2021 08:54 Ответить
с нетерпением ждем
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19.06.2021 17:38 Ответить
заявил Данилов, отметив, что "Господь Бог дал Крыму слишком много воды сразу". Источник: https://censor.net/ru/n3272383

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18.06.2021 23:05 Ответить
А Данілов, виявляється, любить чорний гумор.
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19.06.2021 09:44 Ответить
Зря сказал, не умный.
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18.06.2021 23:06 Ответить
да и ты тоже...очень
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18.06.2021 23:10 Ответить
Данилов критикует бога. Говорит, что тот в Крыму накосячил.
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18.06.2021 23:06 Ответить
Почему накосячил? Сделал как просили. Там еще камни с неба просили, так уже скоро...
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18.06.2021 23:14 Ответить
https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl

https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl preobrman https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl @CBO6OgHbIu_4EJl https://mobile.twitter.com/CBO6OgHbIu_4EJl/status/1405933260283260929 3 ч

Вони камнєй хателі с нєба.
А води с хахлоф.
Но шота пашло нєтак
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18.06.2021 23:39 Ответить
Может и землетрясение для "полноты щастя" жизни в России устроить, всё в его руках.
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19.06.2021 05:36 Ответить
Та нє, це пуйло перестарався з погодною війною))
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19.06.2021 11:17 Ответить
Он проводит сравнение. Похоже, как в Библии - Содом и Гоморра в Крыму, только водная
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19.06.2021 09:09 Ответить
господь послал мнооого воды в Крым чтобы кацапы не требовали воду в УКРАИНе
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19.06.2021 17:44 Ответить
а вот Данилов потролил)))
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18.06.2021 23:08 Ответить
Это в смысле...бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться, там некоторые еще камни просили с неба
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18.06.2021 23:08 Ответить
Жидкие камни
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18.06.2021 23:09 Ответить
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1405924637557628931 3 ч

В районе поселка Оползневое сошел оползень.
Блд, как предсказуемо....
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18.06.2021 23:12 Ответить
на любых следующих выборах нужен кандидат от правых
с простым лозунгом - "ни дня без посаженой зеленой твари"
и безусловным исполнением обязательств.
нужна коса, не - глубокий плуг - шо бы даже корней не осталось....
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18.06.2021 23:12 Ответить
у нас все 30 лет нет ни правых, ни левых, одни воры
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18.06.2021 23:38 Ответить
Коротко и по сути.
Для свершения справедливости сажать и стрелять нужно призывать не справа налево и не слева направо, а снизу вверх. А к этому люди не готовы - они благополучия хотят, им про путь в Европу слышать приятно. А его не будет. Благополучие нас и наших детей уже просрано.
Единственная достижимая и реалистичная цель - это мщение тем, кто стал выгодоприобретателем от процесса развала и деградации. А потом уже можно и о пути в Европу поговорить, кому сильно чешется. Хотя лично мне и первого пункта для полной сатисфакции было бы достаточно.
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18.06.2021 23:56 Ответить
"Лучший способ отомстить врагу - жить хорошо". (Восточная мудрость)
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19.06.2021 02:36 Ответить
значит мозгов ноль и 2й бубин срок вам обеспечен...
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19.06.2021 03:11 Ответить
Ровно столько сколько рыгов петя посадил.
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19.06.2021 00:04 Ответить
зеленые сорняки надо не сажать
а выпалывать и выкашивать
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19.06.2021 13:46 Ответить
Данилов под Турчинова косит. Что ни секретарь СНБО, то тролль 80-го левела. Ну, тролль в хорошем смысле слова
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18.06.2021 23:13 Ответить
Пастор красава, кризисный менеджер от Бога
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19.06.2021 05:08 Ответить
Вогонь, ВОДА і мідні труби? Все сходиться, тільки кацапи у Криму почали з мідних труб, тепер мь - вода. На черзі - вогонь? 🤔 У кацапів все через жопу.
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18.06.2021 23:14 Ответить
Звали Куйля - пожалуйста, ни дыши, ни пукни. Просили воды - пожалуйста, хоть топитесь. Карма.
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18.06.2021 23:15 Ответить
Хоспоть давал и не такое, например ничего не сделавшего ему плохого народу - мор, саранчу(в пустыне, ага!), кучу жаб(ну да, французов еще не было) и прочие прелести. Но вот то шо Хоспоть делал со своими рабами(бошьим норотом), - это тупо мазохизм и какое то извращение. и .... Они в это верят, они верят в это!!(верозавры)
Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу - Цензор.НЕТ 2428
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18.06.2021 23:16 Ответить
Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу - Цензор.НЕТ 580
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18.06.2021 23:16 Ответить
Данилов, просто кацапы ленятся чистить ливневки
А вот проверить ливневки в Украине не мешало бы . Их уже и в Киеве чистить забывают
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18.06.2021 23:17 Ответить
https://mobile.twitter.com/bek753

https://mobile.twitter.com/bek753 bek75 https://mobile.twitter.com/bek753 @bek753 https://mobile.twitter.com/bek753/status/1405834280329175048 10 ч

Ані прєзжиє, ані ні знали, шо там під час злив з гір потоп.
Це навезені москалики ше не знають, як той Крим часом трясе.
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18.06.2021 23:48 Ответить
А наші "навезені" будівельники не знають що при будівництві доріг треба робити зливи для води, бо тепер деякі нові і надто дорогі, чомусь, дороги позмивало після повені.
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19.06.2021 11:24 Ответить
Ну хоть бочки в Крим пацаки завезли?
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18.06.2021 23:17 Ответить
Там на пляжах пластика много....
Данілов про повінь у Криму: Півострів довго просив води - і Господь дав Криму занадто багато води відразу - Цензор.НЕТ 6624
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19.06.2021 08:52 Ответить
не знаю связано это как -то с сегодняшней ситуацией в Крыму , но когда там отключили электроэнергию у меня пылесос так стал липнуть к коврам шо куй оторвёшь, на телевизорах качество картинки просто намного ярче стало... куй знает..
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18.06.2021 23:20 Ответить
Слухай не треба тобі писати нісенітниця, з освічених людей мало хто повірить, просто треба було прикріпити цей смайлик тоді все добре
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18.06.2021 23:34 Ответить
а вы качество электроэнергии хоть раз у себя проверяли ?
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18.06.2021 23:46 Ответить
а вы у психиатра хоть раз проверялись? Может оказаться что и холодильник еще лучше стал морозить и компьютер быстрее загружаться начал.
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19.06.2021 10:11 Ответить
именно так и происходит когда понижается нагрузка в сетях и выравниваются частота 50 и напряжение 220...
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19.06.2021 12:26 Ответить
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450
https://mobile.twitter.com/George_Geo_450


https://mobile.twitter.com/George_Geo_450

https://mobile.twitter.com/George_Geo_450 George (Geo) https://mobile.twitter.com/George_Geo_450 @George_Geo_450 https://mobile.twitter.com/George_Geo_450/status/1405814528651186179 11 ч

Воды в Крыму много не бывает.
Все учтено могучим ураганом.
Счастье таки наступило.
Вода есть.
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18.06.2021 23:37 Ответить
Данілов ще той троль.
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18.06.2021 23:51 Ответить
Звідси висновок : будь обережним в соїх бажаннях.
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18.06.2021 23:58 Ответить
Водохранилища наполнены? До зимы воды хватит?
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19.06.2021 00:01 Ответить
Потоп в Крыму "божий перст" указывающий ,что ждет рашиста в будущем ,если он не уйдет с него и с украинского Донбасса ,Бог приклонил ухо к прошению украинского народа и вступится в тяжбу с рашистом ,ибо все остальные обещавшие вступатся за Украину в случае рашистской оккупации , суть лживые и продажные и мелочные проходимцы
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19.06.2021 00:10 Ответить
Господь и Украине слишком много воды дал.
Урожай полегает и под угрозой.
Надо бы молебны и молитвы по церквям всем миром
А не по барам да увеселительным
Останемся лапу сосать
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19.06.2021 05:14 Ответить
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=2014162&srcid=share Что для вас сделал Бог

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (https://www.jw.org/ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F/bi12/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0/3/#v43003016 Иоанна 3:16 , Синодальный перевод).
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19.06.2021 06:09 Ответить
не волнуйся за Украину и ее народ и за молебны о хлебе ,который в Украине должен копейки стоить ,но Ты призываешь ,дабы народ молился о заработках оббирающих народ ,Во все годы перед уборкой урожай под угрозой.если не дожди то ветер то холод то жара ,а то и топливо подорожало
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19.06.2021 09:01 Ответить
рука лицо, щас бы в 21 году природные катаклизмы принимать как "проявление воли бога"
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19.06.2021 10:13 Ответить
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502012504&srcid=share Виновен ли Бог в наших страданиях?

Данілов про повінь у Криму: Півострів довго просив води - і Господь дав Криму занадто багато води відразу - Цензор.НЕТ 8172
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19.06.2021 06:04 Ответить
не нужно меня лайкать в етой теме - ето как подтверждение вашего ***********....
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19.06.2021 07:12 Ответить
Ну что сказать, рано или поздно, мечты сбываются...
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19.06.2021 07:27 Ответить
вся вода стечет в море и толку от нее будет ноль
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19.06.2021 07:44 Ответить
Почему? Там еще водохранилища есть...они наполнятся и на какое то время им воды хватит ...
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19.06.2021 08:47 Ответить
качество этой воды мягко говоря не очень, как раз все говнецо с улиц смыла)
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19.06.2021 10:14 Ответить
В Ялте нет водохранилищ, а там где есть, были ли там ливни? Такие осадки проходят локально, если в Ялте и Керчи был ливень, то это еще не значит, что залило весь Крым.
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19.06.2021 10:25 Ответить
От дождей толк есть, когда они идут долго и потихоньку. В таком случае вода успевает пропитать землю, что поднимает уровень грунтовых вод. В случае ливня, вода просто стекает в реки и дальше вниз к морю.
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19.06.2021 10:30 Ответить
Льоня, "в Ялте" нет водохранилищ"? Если не знаешь, тогда Гугл в помощь....

"Самый большой за век ливень затопил Ялту, но наполнил водохранилища..."

https://www.google.com/amp/s/tass.ru/proisshestviya/11692991/amp
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19.06.2021 18:45 Ответить
Природу треба любити, берегти і розуміти! А Крим - запустили, засмітили, кинули на випадок долі, от вам і результат! -Господь все бачить! Все чує! Все розуміє! Звідси і виводи - Що просили, те і отримали!
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19.06.2021 13:13 Ответить
Да теперь проблема воды решена.. вышел за порог и черпай...
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19.06.2021 13:44 Ответить
 
 