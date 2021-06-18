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На саммите Евросоюза должны быть выработаны общие ответы на провокации России, - Макрон

На саммите Евросоюза должны быть выработаны общие ответы на провокации России, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.

По его словам, как он, так и канцлер Германии Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".

"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.

Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.

Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.

Читайте на Цензор.НЕТ - Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель

Автор: 

россия (95388) Евросоюз (17069) Макрон Эмманюэль (1299)


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Топ комментарии
+8
План европейского союза по обговариванию совместного ответа на вызовы роиси:

1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
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18.06.2021 23:23
+3
короче - "око *****" действует только на близком расстоянии отключая разум...
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
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18.06.2021 23:30
+3
эта французская продажная тварь еще до сих пор не знает ответов и это после 7 ми лет войны и 15000 тысяч убитых в Украине
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18.06.2021 23:40
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План европейского союза по обговариванию совместного ответа на вызовы роиси:

1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
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18.06.2021 23:23 Ответить
Учить делать вид уже давно не надо. Весь современный мир ходит с этой миной на лице
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18.06.2021 23:30 Ответить
как говорится - повторенье - мать ученья
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18.06.2021 23:32 Ответить
Точно, Франция уже обосралась в Мали и ЦАРе, теперь вот хочет разделить с желающими этот десертик. А Макрон лучше с бабушкой Меркель в 150-й раз встретиться, чем со своими генералами, у которых ещё остались бубенцы и которым он окончательно осточертел своими "диалогами"
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18.06.2021 23:51 Ответить
Да отключите эту Россию одной кибератакой ...
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18.06.2021 23:26 Ответить
Там майже нема що відключати, воно ж побудовано з гівна та палок.
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19.06.2021 08:29 Ответить
Канцлер Германии https://lenta.ru/tags/persons/angela-merkel/ Ангела Меркель заявила, что страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена . Такое мнение она выразила на пресс-конференции с лидером Франции https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном .
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
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18.06.2021 23:27 Ответить
так чё, Бидончик не зря в Европу приезжал?
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18.06.2021 23:27 Ответить
короче - "око *****" действует только на близком расстоянии отключая разум...
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
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18.06.2021 23:30 Ответить
У них хитрожопость и прикормка перевешивают здравый смысл и собственную безопасность.
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18.06.2021 23:48 Ответить
эта французская продажная тварь еще до сих пор не знает ответов и это после 7 ми лет войны и 15000 тысяч убитых в Украине
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18.06.2021 23:40 Ответить
чё эта микрон продажная тварь? он действует в парадигме своих интересов! на кой куй ему здались какие-то восточноевропейские цыгане с задержками в развитии, которые во время войны выбирают себе в главнокомандующего - от эта?!

наверное, цыгане считают, что войны нет - а на нет и суда нет
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18.06.2021 23:44 Ответить
"он действует в парадигме своих интересов" - Ты это Алиеву скажи , он тебе парадигму продажного жабоеда обяснит еще похлеще
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19.06.2021 00:16 Ответить
ну да-ну да, у нас жеж восточноевропейские цыгане почти такого же Алиева выбрали себе в президенты
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19.06.2021 00:59 Ответить
ну да-ну да,самое главное что " гейропейский хранцуский макарон- подельник рашиста " избран мавританцами ,погонычами верблюдов и любителями ихнего молока- берберами ,сахарцами,мароканцами, правнучатыми сомалийских безпредельщиков ,ливийцами ,сирийцами да прочими кочующими народами и племенами, для которых гейропа избрал его в презы да еще пробует выставлять его за "дружбана Украины"
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19.06.2021 08:47 Ответить
"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.
Да уж, много за последнее время "натребовались" и "наотреагировались", что борелля чуть ли не открытым текстом скрепоносцы нах послали.
А микрону лучше после https://nv.ua/world/geopolitics/dzhonson-i-makron-possorilis-na-sammite-bolshoy-semerki-poslednie-novosti-50165553.html саммита G7 географию подтянуть, не лозунгами кидаться. ))
Он, наверное до сих пор считает, что и Украина в состав орды до сих пор входит.
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18.06.2021 23:47 Ответить
Нет, он просто не знает, что Украина давно и поголовно сидит в окопах и вызывает огонь на себя!
...ему не доложили плохие бояре... *)
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19.06.2021 00:00 Ответить
Плохие бояре "дальнего зарубежья" ему не докладывают, а деньгу заносят, по дипломатическим каналам.
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19.06.2021 00:07 Ответить
Ну, значит и Макрон -- украинский олигарх...*)
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19.06.2021 00:13 Ответить
Судя по безхребетности - скорее мокшанский. ))
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19.06.2021 00:33 Ответить
-- они у вас все парашные... -- один Макрон французский...*)
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19.06.2021 00:52 Ответить
Мне из Украины этого не видно, как там дела с "француцскими олигархами", парашные они, или нет.
Но тебе охотно верю, бундесфер ко Франции поближе будет.
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19.06.2021 01:19 Ответить
Хроники...

Хутин: Украина должна выполнить Минские соглашения.
Байден: Путь урегулирования конфликта лежит через Минские соглашения.

Европа: Минские соглашения + Штайнмайер...

Напомню путинские Минские соглашения - это полная капитуляции Украины и сегодня эта Вся коалиция играет против Украины!

А тем временем США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн. и это только начало закулисных договоренностей с кремлем !!!!!!!!...
А Трамп ДЕЛАМИ доказал что он АМЕРИКАНЕЦ. Военная помощь Украине была на 450 млн в год.( Байден блокировал) . Трамп применил санкции и остановил СП-2. Байден - тут же снял санкции. Учитесь судить ПО ДЕЛАМ, а не по словам. Хотя бесполезно. Они байдену ищут оправдания, иногда самые безумные. Про божью росу слышали? Вот это именно оно...(с)
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19.06.2021 01:40 Ответить
та не бреши, московит...
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20.06.2021 02:27 Ответить
беги чучело на порносайты - тут на цензоре не твое..
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20.06.2021 13:04 Ответить
дякую за ваші посилання, винен відмовитись: українськи джерела хоча й не такі просунуті, проте більш достовірні!..
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22.06.2021 17:21 Ответить
ААААА!!!! Говорящий макарон!!!!!!!
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19.06.2021 02:29 Ответить
Тобі 12 років?
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19.06.2021 03:01 Ответить
7
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19.06.2021 03:17 Ответить
А почему вы спрашивате?
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19.06.2021 03:23 Ответить
Зарплатню собі кремлівську піднімає.
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19.06.2021 03:05 Ответить
макроша... ты уж определись... или отсасывать или вякать.... нехорошо.....
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19.06.2021 10:44 Ответить
Макрон, дружище, ты или трусы надень, или крестик сними!
Торговлю с Расией или увеличивать или сворачивать?
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19.06.2021 11:44 Ответить
Чучело французское, - опять кабаеву-кривоногих хочет угодить или чего-то продать.
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19.06.2021 19:03 Ответить
 
 