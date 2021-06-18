На саммите Евросоюза должны быть выработаны общие ответы на провокации России, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу необходимо выработать единую стратегию по реакции на провокации России. Сдерживание Москвы станет темой на саммите ЕС на уровне глав государств и правительств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель перед началом переговоров в Берлине.
По его словам, как он, так и канцлер Германии Ангела Меркель "согласны, что здесь требуются общие правила".
"Необходимо проявлять солидарность и реагировать на ее провокации. Однако, прежде всего, нужно найти путь к налаживанию "требовательных" отношений с Россией", - заявил президент Франции.
Макрон находится в Берлине вечером в пятницу как раз для переговоров с Меркель как по двусторонним, так и по ряду международных тем.
Саммит ЕС на уровне глав государств и правительств состоится 24-25 июня.
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1. Как сделать вид, что насратое роисей это не говно?
2. Если вы попробовали это и убедились, что это действительно говно, как сделать вид, что поедание говна - заранее задуманное мероприятие?!
3. Правильное выражение лица и темы для обсуждение в процессе поедания расейского говна.
4. Как правильно полоскать рот после?!
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
потом очарование проходит и включается либо инстинкт либо хитрож*пость...
иначе как понять заигрывание при личных встречах и клеймение позором при возвращении
наверное, цыгане считают, что войны нет - а на нет и суда нет
Да уж, много за последнее время "натребовались" и "наотреагировались", что борелля чуть ли не открытым текстом скрепоносцы нах послали.
А микрону лучше после https://nv.ua/world/geopolitics/dzhonson-i-makron-possorilis-na-sammite-bolshoy-semerki-poslednie-novosti-50165553.html саммита G7 географию подтянуть, не лозунгами кидаться. ))
Он, наверное до сих пор считает, что и Украина в состав орды до сих пор входит.
...ему не доложили плохие бояре... *)
Но тебе охотно верю, бундесфер ко Франции поближе будет.
Хутин: Украина должна выполнить Минские соглашения.
Байден: Путь урегулирования конфликта лежит через Минские соглашения.
Европа: Минские соглашения + Штайнмайер...
Напомню путинские Минские соглашения - это полная капитуляции Украины и сегодня эта Вся коалиция играет против Украины!
А тем временем США приостановили выделение военной помощи Украине на $100 млн. и это только начало закулисных договоренностей с кремлем !!!!!!!!...
А Трамп ДЕЛАМИ доказал что он АМЕРИКАНЕЦ. Военная помощь Украине была на 450 млн в год.( Байден блокировал) . Трамп применил санкции и остановил СП-2. Байден - тут же снял санкции. Учитесь судить ПО ДЕЛАМ, а не по словам. Хотя бесполезно. Они байдену ищут оправдания, иногда самые безумные. Про божью росу слышали? Вот это именно оно...(с)
Торговлю с Расией или увеличивать или сворачивать?