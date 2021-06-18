Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего это очень важный, очень репрезентативный форум. В Анталии президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств. Мы поставили себе цель реализовать ключевые украинские задачи ", - рассказал Порошенко.

"У меня состоялосб несколько встреч с министрами иностранных дел, была очень обстоятельная встреча с министром иностранных дел Хорватии. Состоялась обстоятельная беседа с министром иностранных дел Турции, большим другом Украины Мевлютом Чавушоглу. Очень важная была встреча с Верховным представителем по вопросам внешних отношений ЕС Боррелем", - отметил Порошенко.

"Одна из первых задач - обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы. Мы начали эту инициативу в 2016 году. А еще в 2014 году была проголосована соответствующая Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, так называемая "резолюция 100". Когда 100 стран мира, несмотря на безумное противодействие России, решительно осудили незаконную аннексию Крыма, агрессию Российской Федерации против Украины. И потом мы ежегодно проводили соответствующие мероприятия и принятие соответствующих решений, включая Генассамблеей и Советом безопасности ООН в Нью-Йорке ", - напомнил пятый Президент.

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"Было очень трудно комментировать информацию, которая сегодня стала известной, что накануне заседания Крымской платформы была упразднена должность Уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа в Офисе Президента, которая была введена мной", - отметил Порошенко.

"Кроме того, мы пытались во время большого количества международных встреч привлечь внимание к вопиющей проблеме выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Когда сегодня количество паспортов которое уже выдано достигает 700 тыс. - это фактически делает невозможным политическое урегулирование ситуации. Потому что не может украинская власть избираться российскими гражданами", - рассказал Порошенко.

"Именно на таких форумах и делается внешняя политика. Я твердо убежден, что здесь место Украины, настоящих украинцев, патриотов. Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину. И это была моя цель пребывания здесь, и это будет моя цель завтрашних международных встреч ", - резюмировал глава "ЕС".

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