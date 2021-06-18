Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Прежде всего это очень важный, очень репрезентативный форум. В Анталии президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств. Мы поставили себе цель реализовать ключевые украинские задачи ", - рассказал Порошенко.
"У меня состоялосб несколько встреч с министрами иностранных дел, была очень обстоятельная встреча с министром иностранных дел Хорватии. Состоялась обстоятельная беседа с министром иностранных дел Турции, большим другом Украины Мевлютом Чавушоглу. Очень важная была встреча с Верховным представителем по вопросам внешних отношений ЕС Боррелем", - отметил Порошенко.
"Одна из первых задач - обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы. Мы начали эту инициативу в 2016 году. А еще в 2014 году была проголосована соответствующая Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, так называемая "резолюция 100". Когда 100 стран мира, несмотря на безумное противодействие России, решительно осудили незаконную аннексию Крыма, агрессию Российской Федерации против Украины. И потом мы ежегодно проводили соответствующие мероприятия и принятие соответствующих решений, включая Генассамблеей и Советом безопасности ООН в Нью-Йорке ", - напомнил пятый Президент.
"Было очень трудно комментировать информацию, которая сегодня стала известной, что накануне заседания Крымской платформы была упразднена должность Уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа в Офисе Президента, которая была введена мной", - отметил Порошенко.
"Кроме того, мы пытались во время большого количества международных встреч привлечь внимание к вопиющей проблеме выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Когда сегодня количество паспортов которое уже выдано достигает 700 тыс. - это фактически делает невозможным политическое урегулирование ситуации. Потому что не может украинская власть избираться российскими гражданами", - рассказал Порошенко.
"Именно на таких форумах и делается внешняя политика. Я твердо убежден, что здесь место Украины, настоящих украинцев, патриотов. Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину. И это была моя цель пребывания здесь, и это будет моя цель завтрашних международных встреч ", - резюмировал глава "ЕС".
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Главное , чтобы до всех это дошло
Государственные деятели где и кто ? -- реальные и сегодняшние...
Лидеры партий к примеру .
...если отбросить фонетику, внешний вид и внутреннюю политическую безысходность Украины -- то ничем от Зели не отличается.
https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia
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відчуй різницю
А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
В турецкой Анталии начался дипломатический форум «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы», в котором принимает участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А якщо ввести "ПОРОШЕНКА" - переклад "ПОРОСЯ" (рос. "ПОРОСЁНОК").
Ущербный, с какой помойки тебя сюда занесло?
Ось яке лихо трапляється з порохоботом, який замість одного відсмокче одразу два надвеликих льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості. Всотування організмом порохобота подвоєної дози новітнього надактивного інгрідієнта льодяників - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі) - спричиняє впадіння звуженої свідомості порохобота у кататонічний ступор, більш відомий широкому загалу як стан "упорота порохоботіна", що характеризується надмірно масованим виверженням у медійний простір особливо бридкого блювотиння.
Золоті слова! Замість "невістка всралась" треба на користь України працювати і в зовнішніх і у внутрішніх справах.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины….
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.