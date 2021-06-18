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Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко

Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме, который проходит в Турции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего это очень важный, очень репрезентативный форум. В Анталии президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств. Мы поставили себе цель реализовать ключевые украинские задачи ", - рассказал Порошенко.

"У меня состоялосб несколько встреч с министрами иностранных дел, была очень обстоятельная встреча с министром иностранных дел Хорватии. Состоялась обстоятельная беседа с министром иностранных дел Турции, большим другом Украины Мевлютом Чавушоглу. Очень важная была встреча с Верховным представителем по вопросам внешних отношений ЕС Боррелем", - отметил Порошенко.

"Одна из первых задач - обеспечить как можно большее присутствие иностранных государств во время проведения Крымской платформы. Мы начали эту инициативу в 2016 году. А еще в 2014 году была проголосована соответствующая Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, так называемая "резолюция 100". Когда 100 стран мира, несмотря на безумное противодействие России, решительно осудили незаконную аннексию Крыма, агрессию Российской Федерации против Украины. И потом мы ежегодно проводили соответствующие мероприятия и принятие соответствующих решений, включая Генассамблеей и Советом безопасности ООН в Нью-Йорке ", - напомнил пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ

"Было очень трудно комментировать информацию, которая сегодня стала известной, что накануне заседания Крымской платформы была упразднена должность Уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа в Офисе Президента, которая была введена мной", - отметил Порошенко.

"Кроме того, мы пытались во время большого количества международных встреч привлечь внимание к вопиющей проблеме выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе и в Крыму. Когда сегодня количество паспортов которое уже выдано достигает 700 тыс. - это фактически делает невозможным политическое урегулирование ситуации. Потому что не может украинская власть избираться российскими гражданами", - рассказал Порошенко.

"Именно на таких форумах и делается внешняя политика. Я твердо убежден, что здесь место Украины, настоящих украинцев, патриотов. Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину. И это была моя цель пребывания здесь, и это будет моя цель завтрашних международных встреч ", - резюмировал глава "ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС"

Автор: 

Порошенко Петр (19590) Европейская Солидарность (1051)


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https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

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Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3612
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19.06.2021 00:07
+12
Респект Пороху!
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18.06.2021 23:50
+10
"президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств".


А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
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18.06.2021 23:58
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Цель участия в Анталийском дипломатическом форуме - реализовать ключевые украинские задачи, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4910
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18.06.2021 23:35 Ответить
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19.06.2021 00:00 Ответить
« на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3272385»
Главное , чтобы до всех это дошло
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18.06.2021 23:37 Ответить
Украину и так все защищают! -- ровно настолько, насколько Зеля дозволяет...
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18.06.2021 23:42 Ответить
Я о политиках Украины пишу .
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18.06.2021 23:43 Ответить
А кто это -- кроме Зели и Бени?
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18.06.2021 23:44 Ответить
Политики
Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2223
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18.06.2021 23:48 Ответить
-- понятно -- художественный вымысел...
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18.06.2021 23:52 Ответить
А флаги украинские на картине тоже вымысел ?
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18.06.2021 23:58 Ответить
Причём здесь флаги?

Государственные деятели где и кто ? -- реальные и сегодняшние...
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19.06.2021 00:03 Ответить
Вам пофамильно ?

Лидеры партий к примеру .
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19.06.2021 00:08 Ответить
Респект Пороху!
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18.06.2021 23:50 Ответить
Он не декларирует ничего нового, боевого и революционного.

...если отбросить фонетику, внешний вид и внутреннюю политическую безысходность Украины -- то ничем от Зели не отличается.
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18.06.2021 23:56 Ответить
https://twitter.com/MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia Муля Слобожанска @MullyaMia

https://twitter.com/MullyaMia https://twitter.com/MullyaMia



відчуй різницю

Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3612
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19.06.2021 00:07 Ответить
На картинках не разница, а последовательность...*)
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19.06.2021 00:21 Ответить
)))
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19.06.2021 00:38 Ответить
Киш на пляшку, кацап!
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19.06.2021 00:27 Ответить
А шош Зеля відморозився?
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18.06.2021 23:56 Ответить
Мета участі в Анталійському дипломатичному форумі - реалізувати ключові українські завдання, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8684
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19.06.2021 00:00 Ответить
Людина зна про всі важливі форуми для України а шопіто в ці дні піде жерти шаурму чи смажити шашлик...
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18.06.2021 23:56 Ответить
"президент Эрдоган собрал более 4 десятков стран, в том числе более десятка представлены на уровне руководителей, глав государств и правительств".


А від України приїхав тільки голова опозиційної партії "Європейська солідарність" екс президент Петро Порошенко? Від криворізького косоворотника хтось приїхав чи ні?
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18.06.2021 23:58 Ответить
19:54https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3267229-v-antalii-nacalsa-forum-ob-innovacionnoj-diplomati-i-s-ucastiem-delegacii-iz-ukrainy.html В Анталии начался форум об инновационной дипломати и с участием делегации из Украины
В турецкой Анталии начался дипломатический форум «Инновационная дипломатия: новая эра, новые подходы», в котором принимает участие украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
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19.06.2021 00:31 Ответить
З Кулеби толку, як з козла молока.
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19.06.2021 10:16 Ответить
В спам, ущербное
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19.06.2021 00:05 Ответить
Як не кацап-так про палізать або про пасасать. До чого ж дикі ці кацапські свині.
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19.06.2021 00:14 Ответить
Ех, приїхав би клоун - шашликів забацали б, на піаніно "зіграли". А так...
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19.06.2021 00:07 Ответить
Я дивився інтервью Порошенко англійською- доволі вільно спілкується з досить розширеним запасом слів. Може вільно спілкуватись з дипломатами в кулуарах. Що міг би запропонувати Зеленський, якщо він двох слів зв'язати не може рідною російською?
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19.06.2021 00:13 Ответить
Понос, прими активированного уголька
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19.06.2021 09:13 Ответить
Теперь можно и расслабиться. Дело сделано, панове!
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19.06.2021 00:20 Ответить
А что, венгры и поляки под оккупантами как татары??? Не знала...
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19.06.2021 00:44 Ответить
Че перднуть то хотела?
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19.06.2021 09:18 Ответить
Но оккупанты в тюрьмы кидают не греков, а именно татар, или вы не в курсе?
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19.06.2021 02:05 Ответить
Ой, а величайшего на форум даже не пригласили. Какая досада, значить надо отснять еще пару серий телешоу снбо, а то зебобики начнут что-то подозревать.
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19.06.2021 06:17 Ответить
Люди свергают Пап, королей, царей, вождей, диктаторов, президентов, премьер-министров…
Это привычно…
А вот свержение КЛОУНА будет впервые…
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19.06.2021 22:06 Ответить
ЧОМУ СПРАВЖНЬОМУ ПОРОХОБОТОВІ ЛИЧИТЬ РОХКАТИ, ЖЕРТИ ЛАЙНО, ПОРПАТИСЯ У БАГНІ ТА БУТИ БРУДНИМ І СМЕРДЮЧИМ?
Лінгвістична цікавинка від Google-перекладача:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, так і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А якщо ввести "ПОРОШЕНКА" - переклад "ПОРОСЯ" (рос. "ПОРОСЁНОК").
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19.06.2021 06:50 Ответить
Твою кликуху на какой не переводи все равно гавно получается
Ущербный, с какой помойки тебя сюда занесло?
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19.06.2021 09:20 Ответить
НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ - ТОКСИКОГЕННА ПОРОХОБОТОЛОГІЯ
Ось яке лихо трапляється з порохоботом, який замість одного відсмокче одразу два надвеликих льодяники "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості. Всотування організмом порохобота подвоєної дози новітнього надактивного інгрідієнта льодяників - Нудотного Порош(ен)ка (інноваційний винахід Лабораторії токсикогенноі порохоботологіі) - спричиняє впадіння звуженої свідомості порохобота у кататонічний ступор, більш відомий широкому загалу як стан "упорота порохоботіна", що характеризується надмірно масованим виверженням у медійний простір особливо бридкого блювотиння.
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19.06.2021 15:49 Ответить
Бесполезные политические тусовки..
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19.06.2021 07:55 Ответить
Наконец-то ПАП занялся тем, что прекрасно умеет
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19.06.2021 11:18 Ответить
Несмотря на то, что я являюсь лидером оппозиции, имею высокую честь быть председателем парламентской партии, фракции "Европейская Солидарность", здесь в Анталии на международном форуме мы должны единым фронтом защищать Украину.
Золоті слова! Замість "невістка всралась" треба на користь України працювати і в зовнішніх і у внутрішніх справах.
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19.06.2021 11:26 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/19/poroshenko-pro-antalijskyj-forum-na-kozhnij-zustrichi-ya-govoryv-pro-posylennya-mizhnarodnoyi-koalicziyi-na-pidtrymku-********/ Порошенко про Анталійський форум: на кожній зустрічі я говорив про посилення міжнародної коаліції на підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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19.06.2021 21:51 Ответить
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Зеленский:
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng - Порошенко ведет себя так, будто он сейчас президент Украины….
https://ru.espreso.tv/news/2020/06/13/portnykov_v_okruzhenyy_zelenskogo_schytayut_chto_borba_s_poroshenko_pomogaet_emu_poluchyt_luchshyy_reytyng Но проблема не в том, как ведет себя Порошенко, проблема в том, что Зеленский себя ведет так, как будто сейчас Порошенко президент Украины.
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19.06.2021 21:54 Ответить
 
 