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Новости Агрессия России против Украины
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С нового учебного года офицеров ВСУ оперативного и стратегического уровней будут готовить по процедурам НАТО, - Таран

С нового учебного года офицеров ВСУ оперативного и стратегического уровней будут готовить по процедурам НАТО, - Таран

Офицеров Вооруженных Сил Украины оперативного и стратегического уровней с нового учебного года будут готовить по процедурам НАТО.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Руководство Министерства обороны Украины настроено радикально ускорить укрепление нашего национального оборонного потенциала, чрезвычайно важной составляющей которого было и остается военное образование.

Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", - сообщил Таран.

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Автор: 

НАТО (9963) оборона (5199) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+3
В нас радянсько-призовна армія,в якій служить тільки біднота.Це фактично гулаг лайт.Я особисто так вважаю.
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19.06.2021 00:19
+2
а борщ с тараканом это по процедурам нато?
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19.06.2021 00:04
+2
Как у российской пропаганды увязываются факта что народ Крыма имеет право на самоопределение и тут когда народ Украины определился вступать в НАТО то все по другому. Шизофрения
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19.06.2021 00:06
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А зарплаты тоже НАТОвские?
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19.06.2021 00:04 Ответить
а борщ с тараканом это по процедурам нато?
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19.06.2021 00:04 Ответить
- мясо тоже должно быть в борще
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19.06.2021 00:06 Ответить
Как у российской пропаганды увязываются факта что народ Крыма имеет право на самоопределение и тут когда народ Украины определился вступать в НАТО то все по другому. Шизофрения
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19.06.2021 00:06 Ответить
ты не понимаешь, это другое........
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19.06.2021 00:08 Ответить
Що тобі, москальіку юго-востока?
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19.06.2021 07:50 Ответить
Говорят у нас в армии в последнее время появилось много "коммерческих" командиров бригад и не только их, коммерцов в погонах так сказать... Интересно, какие в ближайшее время по ним будут приняты процедуры планирования и принятия военных решений, конечно же исключительно в соответствии со стандартами НАТО?...
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19.06.2021 00:07 Ответить
В нас радянсько-призовна армія,в якій служить тільки біднота.Це фактично гулаг лайт.Я особисто так вважаю.
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19.06.2021 00:19 Ответить
Ну, не біднота, а ті, хто не може або не хоче відкупитися. Зате лікарі, приписані до призовних пунктів, їздять на таких тачках і живуть в таких будинках...
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19.06.2021 10:24 Ответить
Украину в НАТО никто не ждет, и не возьмет - из за Рашки, отказ в 100 лямах тому подтверждение, нужно снимать розовые очки.
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19.06.2021 00:49 Ответить
Видишь ли шмырь, отказ в 100 лямов оказывается фейк, но храдоньку тебе это не мешает разгонять
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19.06.2021 09:27 Ответить
Понты для приезжих, выдадут красивые корочки с эмблемой НАТО, а в армии все порядки как были советские так и будут, иначе с чего товарищ Таран и иже с ними харчеваться будут?
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19.06.2021 01:00 Ответить
Чэл. Поки солдати погоджуються з цим воно так і буде. У нас не прийнято писати офіційні скарги, але без них не можна провести офіційні дії. Бо у нас чомусь ініціативна людина яка хоче шось змінити=для його ""побратимів" чмо за якого прилетить всьому батальйону\частіні.Бо для терпіли немає нічого кращого чим сидіти в гівні. Січеш?
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19.06.2021 08:52 Ответить
Це і є огидна совєцька система і якщо більшість українців її підтримує, це означає що вони не хочуть в НАТО, якби українці хотіли в НАТО, вони б ніколи не обрали президентом Зеленського.
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19.06.2021 11:37 Ответить
Таран, тиздеть - не мешки ворочать, поц!
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19.06.2021 01:07 Ответить
З початку треба з інститутів вигнати всіх совдеповських генералів щоб не вчили за стандартами СРСР(СССР), а потім щось таке базікати...
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19.06.2021 07:44 Ответить
тарань не совок, він тупий.
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19.06.2021 07:53 Ответить
Это шо - заставят учить слова гимнов всех стран НАТО?
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19.06.2021 10:08 Ответить
 
 