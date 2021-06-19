С нового учебного года офицеров ВСУ оперативного и стратегического уровней будут готовить по процедурам НАТО, - Таран

Офицеров Вооруженных Сил Украины оперативного и стратегического уровней с нового учебного года будут готовить по процедурам НАТО.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Руководство Министерства обороны Украины настроено радикально ускорить укрепление нашего национального оборонного потенциала, чрезвычайно важной составляющей которого было и остается военное образование.

Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в Университете будет происходить по обновленным образовательными программами, разработанными с учетом НАТОвских процедур планирования и принятия военных решений", - сообщил Таран.

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