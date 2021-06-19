РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13253 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 701 34

Паспорта России получили более 630 тысяч жителей оккупированных территорий, - Данилов

Паспорта России получили более 630 тысяч жителей оккупированных территорий, - Данилов

В настоящее время Российская Федерация незаконно выдала уже более 630 тысяч российских паспортов жителям ОРДЛО. Такие действия РФ ставят под вопрос проведение выборов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"630 тысяч паспортов, Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся фактически в той резервации, которую и создала Россия (гражданам ОРДЛО - ред.) - это повод для того, чтобы начинать переговоры, что с этим делать", - заявил Данилов.

По его словам, когда у людей на Донбассе есть российские паспорта, проводить там украинские выборы было бы достаточно странно.

Также читайте: Жителям ОРДЛО выдали более 580 тысяч паспортов РФ, - Денисова

Автор: 

гражданство (1312) Данилов Алексей (1066) паспорт (1179) двойное гражданство (161)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
по закону этих прост лишить укр гражданства и после отправить в новую "родину"
показать весь комментарий
19.06.2021 00:33
+12
Сами себе сделали каку на будущее.
Сами себе приклеили ярлык человека второго сорта.
показать весь комментарий
19.06.2021 00:23
+10
хм.. вот бы официально разрешить русне выдавать свои ксивы принадлежности индивидуума к кацапо-фауне на всей территории Украины, только нужно чтобы без лишнего кипиша, не спугнуть мудаков, мол у Нас в Украине стандарты ЕС, НАТО и даже Клуба Корейских кинологов есть, и через время всех кто получил - погрузить в товарняки вместе с выводками и на родину в течение суток - и запретить им, и родне вьезд в Украину - НАВСЕГДА!!!!..
показать весь комментарий
19.06.2021 00:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сами себе сделали каку на будущее.
Сами себе приклеили ярлык человека второго сорта.
показать весь комментарий
19.06.2021 00:23 Ответить
Отоє дурне міроприємство свиножопих на території України дзеркально надає право Україні видавати українські паспорти жителям хабаровського краю,де процент етнчних українців сягає щось біля 70%.(населення, так званого "Зеленого Клину"),а потім проголосити "Зелений Клин" невід"ємною частиною України,і назвати його Новоукраїною.А що, все по-чесноку,все по *********** гопничеським "пАнятиям".
показать весь комментарий
19.06.2021 09:15 Ответить
по закону этих прост лишить укр гражданства и после отправить в новую "родину"
показать весь комментарий
19.06.2021 00:33 Ответить
гнида..козломордая мокша на выход..
показать весь комментарий
19.06.2021 02:19 Ответить
Хотя бы начните с лишения их права голосовать и быть в избранным в Украине. Это граждане страны -агрессора-куда уже дальше?
показать весь комментарий
19.06.2021 08:52 Ответить
Получив паспорта можно переезжать в комфортное жильё
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%82%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B1%D1%8B+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


.
показать весь комментарий
19.06.2021 00:44 Ответить
хм.. вот бы официально разрешить русне выдавать свои ксивы принадлежности индивидуума к кацапо-фауне на всей территории Украины, только нужно чтобы без лишнего кипиша, не спугнуть мудаков, мол у Нас в Украине стандарты ЕС, НАТО и даже Клуба Корейских кинологов есть, и через время всех кто получил - погрузить в товарняки вместе с выводками и на родину в течение суток - и запретить им, и родне вьезд в Украину - НАВСЕГДА!!!!..
показать весь комментарий
19.06.2021 00:49 Ответить
почему этот вопрос так беспокоит данилофа? )))) разве сейчас, на 7-ом году войны, не важно разобраться в проблемах климата?
показать весь комментарий
19.06.2021 01:04 Ответить
Им осталось вернуться на скрепную родину и все будет в порядке .
показать весь комментарий
19.06.2021 01:37 Ответить
Тих хто отримав російській паспорт потрібно автоматично позбавляти українського громадянства і відповідно позбавляти права брати участь у виборах в Україні..
показать весь комментарий
19.06.2021 01:37 Ответить
і не тільки російський
показать весь комментарий
19.06.2021 02:33 Ответить
и ликует, веселится весь народ!..
показать весь комментарий
19.06.2021 01:47 Ответить
По самым скромным подсчётам выселить за поребрик нужно чуть более двух миллионов, так что места для манёвра ещё достаточно…
показать весь комментарий
19.06.2021 04:48 Ответить
И что, таким Украина ещё должна платить пенсии и обучать их детей?
показать весь комментарий
19.06.2021 05:23 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
показать весь комментарий
19.06.2021 05:35 Ответить
Без сумніву бандерівці будуть винуваті як для "зелених" Порошенко.
показать весь комментарий
19.06.2021 05:50 Ответить
Ну и толку от кацапского паспорта, если с ним кроме как батрачить в парашии, толку никакого. А с учетом того, что зарплаты на рассеи (за мкадом) мало чем отличаются от наших, то затея крайне сомнительная.
показать весь комментарий
19.06.2021 06:23 Ответить
А наша ВР шмарклі жує і ніяк не реагує.Перш за все потрібно визначитись з виплптами пенсій громадянам країни-окупанта.
показать весь комментарий
19.06.2021 06:30 Ответить
А Зеля всё в носу ковыряется!...
показать весь комментарий
19.06.2021 06:49 Ответить
Теперь бы узнать фамилии и запретить им въезд в Украину.
показать весь комментарий
19.06.2021 07:09 Ответить
То он для чого Зеленський законопроект про подвійне громадянство **********.
показать весь комментарий
19.06.2021 07:24 Ответить
І що, знову "какаяразница и тамженашилюди"?!!
показать весь комментарий
19.06.2021 07:37 Ответить
Що не ясно з подвійниками, пісюн?
показать весь комментарий
19.06.2021 07:47 Ответить
Ну, вот и экономия пенсионного фонда...
показать весь комментарий
19.06.2021 08:45 Ответить
Ну и какая реакция? Получают пенсии из двух рук, а наши граждане чем хуже, те у кого один украинский паспорт? И вообще это похоже на финансирование террористов средствами пенсионного фонда!Где гарант? Где закон о двойном гражданстве?
показать весь комментарий
19.06.2021 09:05 Ответить
Учора у Ганапольського один правильно сказав: ті, хто отримав паспорт ********* не має права на українській загран і право користуваись безвізом, іншими словами анулювати їм укр.пас-картки, які і дають право користуватись безвізом. нехай з рашкиними паспортами візи отримують.
показать весь комментарий
19.06.2021 09:37 Ответить
Гарна картинка виходить, наші податки будуть іти на фінансування Лугандонії, а в вільній Україні хай гарують на них(
показать весь комментарий
19.06.2021 11:34 Ответить
Я чогось ніяк не зрозумію чому такий гвалт із-за російських паспортів: якщо ці території ми звільнимо, то ті, хто отримав паспотри Росії , зберуть свої речі та поїдуть до омріяного життя в Росії, а якщо не звільнимо-то яка нам різниця,які в них паспорти. ХотьЗанзібару.
показать весь комментарий
19.06.2021 11:58 Ответить
Как сообщают с "той стороны" там это довольно навязчиво жестко происходит. Работаешь в ЖКХ обязан получить, имеешь самый маленький бизнес ( лавку) обязан получить, хочешь на заработки должен получить и т.д и т. п.. Я уж молчу о других зависимых категориях , а также оккупационных чиновников, " полиции", "армейских корпусов", МЧС и т.д. и членов их семей. Через пару тройку лет рашен паспорта будут иметь все жители ОРДЛО, ну разве что за исключением пенсионеров, которые успешно получают и украинскую пенсию и оккупационную пенсию одновременно и им изменение ситуации чистый убыток.. ( при этом отмечу они все сохраняют украинское гражданство, как для меня совершенно странная ситуация).
показать весь комментарий
19.06.2021 13:34 Ответить
 
 