Корбан подал иски к совладельцу компании "Цитрус" Топалу на 1 млрд грн
феврале 2021 года Геннадий Корбан получил 50% в группе компании "Цитрус". Второй совладелец Григорий Топал тогда заявил, что не признает законность этой сделки и будет оспаривать ее в суде.
Как передает Цензор.НЕТ, сейчас Геннадий Корбан сообщил, что его специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения, в частности оптимизацию налогов и "серую" растаможку. В связи с этим к совладельцу компании были поданы иски на 1 млрд грн.
Как отметил Корбан, за три месяца его специалисты провели анализ и аудит деятельности компании "Цитрус" и обнаружили следующие нарушения:
оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов;
передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам;
многолетнюю "серую" растаможку товаров компанией "Цитрус".
В связи с выявленными нарушениями юристы Геннадия Корбана подали иски общей суммой более 1 млрд грн к совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу.
"На данный момент мои юристы уже подали более четырёх судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины", — написал Корбан.
Как сообщает Liga.Tech, в "Цитрусе" заявили, что все написанное Корбаном носит заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеет ничего общего с фактическим состоянием дел. Кроме того в компании впервые услышали о неком аудите, проводимом специалистами Корбана.
"Заявление о том, что Геннадий Корбан является собственником компании "Цитрус" — абсолютная ложь. И это факт. По словам Геннадия Корбана был проведён глубокий анализ и аудит деятельности нашей компании. Мы об этом ничего не слышали, но будем безмерно благодарны, если Геннадий поделится результатами аудита при наличии таковых. Тем более группа компаний действительно успешно закончила международный аудит", — заявили в пресс-службе группы компаний "Цитрус".
Также в компании напомнили, что Геннадий Корбан стал совладельцем в юрлице "ЗТ-ІНВЕСТ", которому принадлежит лишь часть второстепенных активов, которые не влияют на операционную деятельность или оборотные активы "Цитруса".
"Геннадий Олегович Корбан не получал 50%-ную долю в группе компании Цитрус. В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании "ЗТ-Инвест", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус". Совсем недавно Г-н Корбан в аналогичной волне фейковых сообщений утверждал, что купил 50% компании "Цитрус", но теперь он скромнее и ограничился термином "получил", — добавили в "Цитрус".
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А шо беню каломойшу пропустили, ведь это он был "спасателем малибу"?
Как спасли, за ЧЬИ деньги спасли? Неизвестно.
А вот то что беня вывел чужие деньги из привата факт. А сколько еще муток беня наделал
А кто это сделал «многолетнюю "серую" растаможку товаров компанией "Цитрус".Источник: https://censor.net/ru/n3272389?
Какие таможенники ?
Но надо посмотреть какие пошлины власть там придумала , а то может было как с евробляхами -все нацелено ободрать в карман таможни
Коломойский наверное за рекомендации клоуну ?
а вот охметов ?
а да, он лугандон жратвой снабжает ...
Бісило до ч...
Купуєш у Алло - на чеку ФОП.
Можна по різному ставитись до Генадія Олеговича, але звинувачувати може тільки той, хто особисто знає це достеменно, з доказами. До речі, не подобається - іди в суд.
Як приклад, наведу інший персонаж. Відомий (в минулому) криворізький бандит М. Колесник (Тайсон). Що завгодно можна про нього сказати, і в багатьох випадках це буде правда, АЛЕ! Як розповідали хлопці з 40-го бату, що коли в них був п*здорєз, ще до Іловайська, саме Колесник на власному джипі привіз їм на нуль БК, бо ніхто інший це зробити не хотів. І хто зна, як би воно було в іншому випадку.
Тому хочу побажати "Диванній сотні": Почніть з себе - робіть щось добре для країни, для захисників.
вот охметов, который организовал днр/лнр - это молодец,
нигде не вспоминают, всё проплачено, теперь он и шустряка
купил, типа охметов молодец
а я думаю - что этот цитрус с каждым годом хиреет и хиреет.
а его раздирибанить собрались....
от оно чё, Михалыч.....
Иван Иванович с Иваном НикифоровичемГеннадий Олегович с Григорием Иордановичем".
"Бывший совладелец "Цитруса" Дмитрий Зинченко: компанию создал я, конфликт начался при большом обороте средств"
https://daily.rbc.ua/rus/show/byvshiy-sovladelets-tsitrusa-dmitriy-zinchenko-1614939554.html
Фраза, мол "умный парень, но нужно подучить бизнесу".
Что в результате?
Решил кинуть того парня.
А парень взял, и продал свою долю известному рейдеру.
У Топала не хватило мозгов грамотно прописывать условия выхода в Уставах их с Зинченко совместных предприятий.
Таких топалов - лохов съест на завтрак любой грамотный юрист.
И он еще что-то рассказывает о том, что кого-то нужно учить бизнесу ))))
Ну-ну..
але закінчилося нічим..
і податкова не має нічого проти цитрусу..
важко буде корбану..
Ну, я розумію, якщо би такий позов подала держава, а Корбан тут до чого?