Корбан подал иски к совладельцу компании "Цитрус" Топалу на 1 млрд грн

феврале 2021 года Геннадий Корбан получил 50% в группе компании "Цитрус". Второй совладелец Григорий Топал тогда заявил, что не признает законность этой сделки и будет оспаривать ее в суде.

Как передает Цензор.НЕТ, сейчас Геннадий Корбан сообщил, что его специалисты провели аудит деятельности компании и нашли нарушения, в частности оптимизацию налогов и "серую" растаможку. В связи с этим к совладельцу компании были поданы иски на 1 млрд грн.

Как отметил Корбан, за три месяца его специалисты провели анализ и аудит деятельности компании "Цитрус" и обнаружили следующие нарушения:

оптимизация налогов путём незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов;

передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам;

многолетнюю "серую" растаможку товаров компанией "Цитрус".

В связи с выявленными нарушениями юристы Геннадия Корбана подали иски общей суммой более 1 млрд грн к совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырёх судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд гривен к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины", — написал Корбан.

Как сообщает Liga.Tech, в "Цитрусе" заявили, что все написанное Корбаном носит заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеет ничего общего с фактическим состоянием дел. Кроме того в компании впервые услышали о неком аудите, проводимом специалистами Корбана.

"Заявление о том, что Геннадий Корбан является собственником компании "Цитрус" — абсолютная ложь. И это факт. По словам Геннадия Корбана был проведён глубокий анализ и аудит деятельности нашей компании. Мы об этом ничего не слышали, но будем безмерно благодарны, если Геннадий поделится результатами аудита при наличии таковых. Тем более группа компаний действительно успешно закончила международный аудит", — заявили в пресс-службе группы компаний "Цитрус".

Также в компании напомнили, что Геннадий Корбан стал совладельцем в юрлице "ЗТ-ІНВЕСТ", которому принадлежит лишь часть второстепенных активов, которые не влияют на операционную деятельность или оборотные активы "Цитруса".

"Геннадий Олегович Корбан не получал 50%-ную долю в группе компании Цитрус. В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан в праве управлять 50% долей компании "ЗТ-Инвест", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус". Совсем недавно Г-н Корбан в аналогичной волне фейковых сообщений утверждал, что купил 50% компании "Цитрус", но теперь он скромнее и ограничился термином "получил", — добавили в "Цитрус".