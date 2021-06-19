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Новости Безвизовый режим с ЕС
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С начала работы безвизового режима с ЕС украинцы воспользовались им более 50 млн раз, - МВД

С начала работы безвизового режима с ЕС украинцы воспользовались им более 50 млн раз, - МВД

С момента введения упрощенного порядка поездок в страны Евросоюза украинцы воспользовались им более 50 млн раз.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает МВД.

В сообщении отмечается, что с начала введения безвизового режима украинцы более 50 млн раз  воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС.

В МВД сообщили, что к 2020 году дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет осуществлять проверку в режиме реального времени.

Кроме того, отмечают в министерстве, в десяти пунктах пропуска, в частности на границе с Польшей и Молдовой, осуществляется совместный контроль и прилагаются усилия для развития совместного погранично-таможенного контроля с европейскими партнерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в годовщину безвиза с ЕС: Это символ прощания с "совком" и победа всей Украины

Автор: 

МВД (9317) безвизовый режим (1550)


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Топ комментарии
+8
порошенко добился безвиза с ЕС для украинцев, а шимпанЗЕ сделал все, чтобы фактический безвиз у нас был только парашией.
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19.06.2021 06:15
+5
Безвиз мы потеряем благодаря Зеле.
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19.06.2021 07:24
+2
Потеряем и очень скоро. Если точно, то благодаря тупому ватному быдлу, которое в 2019 визжало - "Хуже не будет!".
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19.06.2021 07:41
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мда... только НЕ за последние полтора года ....
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19.06.2021 02:00 Ответить
Платили бы людям по 1000 долларов, не надо было дополнительные пункты делать. Народ бы дома работал, а за границу бы ездили только как туристы.
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19.06.2021 09:06 Ответить
да и тысяча у.е. - это не фонтан
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19.06.2021 12:50 Ответить
порошенко добился безвиза с ЕС для украинцев, а шимпанЗЕ сделал все, чтобы фактический безвиз у нас был только парашией.
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19.06.2021 06:15 Ответить
Безвиз мы потеряем благодаря Зеле.
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19.06.2021 07:24 Ответить
Потеряем и очень скоро. Если точно, то благодаря тупому ватному быдлу, которое в 2019 визжало - "Хуже не будет!".
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19.06.2021 07:41 Ответить
אדיר שאגל
@adirshagal
Российские учёные разработали справку от коронавируса.
5:12 PM · 17 июн. 2021 г.·Twitter for Android
915
ретвитов
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19.06.2021 07:40 Ответить
І ці всі 50 тисяч разів хтось з'їздив замість мого одного.
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19.06.2021 08:45 Ответить
3 млн заробітчан, які кожного року перетинають кордон 1-3 рази - це вже десь половина від статистики потужного безвізу, а то й більше. Не забуваємо також про прикордонних торгашів і контрабандистів.
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19.06.2021 09:13 Ответить
забрать право безвиза у тех, кто получил паспорт *********!
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19.06.2021 09:38 Ответить
Чтобы не думалось, что все эти люди ломанулись в ЕС из-за безвиза - безвиз дал прирост выездов в ЕС примерно на 20%.
2016 год, нет безвиза, количество поездок в ЕС из Украины - 14,6 млн.
2017 год - полгода с безвизом - 15,3 млн
2018 год - 17,5 млн

Для сравнения, количество визитов украинцев в Турцию после отмены визового режима увеличилось более чем в 2 раза - с 635 тыс в 2012 (год отмены виз) до 1,5 млн в 2019 году (последний докарантинный год). Чем не достижение, которое следует широко отмечать?
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19.06.2021 11:48 Ответить
Це ще раз підтверджує істину : віза - це тупо заробляння грошей на туристах і так званих "країнах-партнерах". Просто щоб рубати бобоси . Бізнес і нічого більше . Все решта - брехня і бла-бла-бла , старушки Еуропи,США і Канади.
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19.06.2021 13:52 Ответить
 
 