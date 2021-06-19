С начала работы безвизового режима с ЕС украинцы воспользовались им более 50 млн раз, - МВД

С момента введения упрощенного порядка поездок в страны Евросоюза украинцы воспользовались им более 50 млн раз.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает МВД.

В сообщении отмечается, что с начала введения безвизового режима украинцы более 50 млн раз воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС.

В МВД сообщили, что к 2020 году дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет осуществлять проверку в режиме реального времени.

Кроме того, отмечают в министерстве, в десяти пунктах пропуска, в частности на границе с Польшей и Молдовой, осуществляется совместный контроль и прилагаются усилия для развития совместного погранично-таможенного контроля с европейскими партнерами.

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