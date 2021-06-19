С начала работы безвизового режима с ЕС украинцы воспользовались им более 50 млн раз, - МВД
С момента введения упрощенного порядка поездок в страны Евросоюза украинцы воспользовались им более 50 млн раз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает МВД.
В сообщении отмечается, что с начала введения безвизового режима украинцы более 50 млн раз воспользовались упрощенным порядком поездок в страны ЕС.
В МВД сообщили, что к 2020 году дополнительно оборудовано 128 рабочих мест с функцией биометрического контроля в железнодорожных пунктах пропуска. Все международные и межгосударственные пункты пропуска подключены к базам данных Интерпола, что позволяет осуществлять проверку в режиме реального времени.
Кроме того, отмечают в министерстве, в десяти пунктах пропуска, в частности на границе с Польшей и Молдовой, осуществляется совместный контроль и прилагаются усилия для развития совместного погранично-таможенного контроля с европейскими партнерами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@adirshagal
Российские учёные разработали справку от коронавируса.
5:12 PM · 17 июн. 2021 г.·Twitter for Android
915
ретвитов
2016 год, нет безвиза, количество поездок в ЕС из Украины - 14,6 млн.
2017 год - полгода с безвизом - 15,3 млн
2018 год - 17,5 млн
Для сравнения, количество визитов украинцев в Турцию после отмены визового режима увеличилось более чем в 2 раза - с 635 тыс в 2012 (год отмены виз) до 1,5 млн в 2019 году (последний докарантинный год). Чем не достижение, которое следует широко отмечать?