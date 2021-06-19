Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов

В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте американской администрации со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Также она сообщила, что США подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину. При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", - отметила Псаки.

В заявлении подчеркивается, что Байден прямо сказал президенту России Владимиру Путину, что США непоколебимо будут помогать в сохранении суверенитета Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.