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Новости Агрессия России против Украины
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Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов

Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов

В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте американской администрации со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Также она сообщила, что США подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину. При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

"Мысль о том, что мы сдерживаем помощь Украине в сфере безопасности, - это нонсенс. Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", - отметила Псаки.

В заявлении подчеркивается, что Байден прямо сказал президенту России Владимиру Путину, что США непоколебимо будут помогать в сохранении суверенитета Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.

Автор: 

помощь (7768) США (26454) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+44
да да опять начнут ..липецкая хвабрика, тарифный генацид мудрого нарита, вернём доллар па 8, Парашенко всё украл...тарговля на крави..ну ничего вот выбирем своего простого криворожского парня с народа - он и баригу посадит, и тарифы нам снизит и долар па 8 вернёт!!
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19.06.2021 02:31
+31
Нафта 74 бакса за бочку.То як має розвалитися москальщина? Саме за друга України Байдена нафта виросла.І всі політексперти за це мовчать.Москалі отримують надприбутки для різних операцій.Звісно рабське населення,краще жити там не буде.Але це й не потрібно.
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19.06.2021 02:07
+23
про Сывинарчуков забыл, которые оказывается на Украину работали, зелибоба и его молодая команда и тут наврали.
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19.06.2021 02:40
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19.06.2021 07:48 Ответить
"Но осадочек остался" (с)
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19.06.2021 07:50 Ответить
красносракие *********** - вам ничего не светит в Украине.
сосредочтесь на условном, богом забытым, мухосраске......
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19.06.2021 07:50 Ответить
В России разбился самолет, есть жертвы
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19.06.2021 07:59 Ответить
"Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", - приводит издание слова источника.
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19.06.2021 08:00 Ответить
у нас без потерь
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19.06.2021 08:05 Ответить
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:06 Ответить
Ваш коммент к данной теме не относится . Не засоряйте Этер
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19.06.2021 08:29 Ответить
Politico - ZaparebrikNEWS.
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19.06.2021 08:31 Ответить
Ну нарешті у зебілів бодай якась перемога.
Киці мої, а як щодо цього:

18.06.21 18:42 Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ
https://censor.net/ru/news/3272336/***************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76411385
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19.06.2021 08:49 Ответить
Запил тупой, радость выше подыми рога
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19.06.2021 09:35 Ответить
Проэкт гром2 - закрыт, нептун - закрыт, документация на ольху - уже в парашии, при этом не закуплено за последние два года ниодной ракеты. Теперь твоя очередь рассказывать про успехи зелупы в ракетной отрасли.
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19.06.2021 10:29 Ответить
Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте.
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20.06.2021 11:24 Ответить
. Отакої . ! Тобто -зрада відміняться . ? Доби не пройшло . Ну якщо вже поважні американські ЗМІ продукують відверті фейки то , що вже казати про Г+Г і бігуса .
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19.06.2021 09:45 Ответить
Да уж, так обделаться могут только тупая ботва.
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19.06.2021 11:19 Ответить
вот же, не могла помолчать пару дней, стерва. такую тему Ылитной пороховате сломала, они уже почти изошли на говно. а ЗЕбеня только начал нервные клетки терять, но не успел и десяток потерять.
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19.06.2021 11:21 Ответить
Каким тебя ветром сюда занесло, псина?
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19.06.2021 11:59 Ответить
О,тут срусобака намалювалася! Яким боком ти-пдрс зайшов сюди - у вас на отсосії за таке можуть і посадити!
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19.06.2021 12:42 Ответить
Шо Байден шо Обама ето кацапские подпевалы и всегда будут подыгрывать им
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19.06.2021 12:58 Ответить
Тільки чомусь х@йло з трампом в засос цілується….. парадокс🤣🤣
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19.06.2021 23:11 Ответить
Зрадофилы рыдают
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19.06.2021 13:05 Ответить
Капец у Лахты подгорело!
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19.06.2021 13:06 Ответить
нет дыма без огня .....
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19.06.2021 13:06 Ответить
После таких новостей Х#йло обоссаное губу надуло и по углам прячеться...
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19.06.2021 15:44 Ответить
Білий дім спростував інформацію про заморожування військової допомоги Україні на 100 млн доларів - Цензор.НЕТ 8050
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19.06.2021 16:10 Ответить
на фига цензор публикует непроверенную информацию??
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19.06.2021 16:48 Ответить
Цензор и сейчас врёт,в оригинале "В случае вторжения России на территорию Украины".
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19.06.2021 17:22 Ответить
так шо не зрада...
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19.06.2021 17:07 Ответить
End of leadership: Biden kneeling before Putin at Canossa in Geneva
https://aillarionov.livejournal.com/1234815.html
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19.06.2021 18:53 Ответить
Байден на коленях перед путиным в Женеве:
https://aillarionov.livejournal.com/1234815.html
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19.06.2021 18:54 Ответить
Илларионов - бывший советник и тайный агент Путина, а может и нынешний. Все что он говорит и сочиняет - надо делить на 22, "бывших" не бывает. помню как он угрожал в 2014: "Путин нападет! срочно ВСУ должны вооружаться и защищать Крым", т.е. толкал нас на прямую войну с Россией. чтобы Путин, вооруженный до зубов, потом напал на Украину, сеял панику и т.д. типа - сдавайтесь
что-то сейчас в Киев не приезжает, странно...
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19.06.2021 20:49 Ответить
вірити словам абсолютно будь-якого чекіста? ну таке собі діло...
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20.06.2021 07:23 Ответить
В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом. Источник: https://censor.net/ru/n3272393

Ой, Лахта попалилась
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19.06.2021 21:45 Ответить
Майже всі українські ЗМІ філії московських та здатні тільки переоголошувати московські фейки.
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19.06.2021 22:15 Ответить
А как укранофобские гниды радовались зраде про не предоставление 100 млн долларов, а тут им снова поводили по губам, но им не привыкать.
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20.06.2021 03:04 Ответить
Українофобські гниди завжди радіють, коли нам погано. Особливо заокеанські гниди. Вони не знають, що тут у нас відбувається, українські смі не дивляться та не читають, але на повному умнякє розповідають, як нам краще робити і з ким нам дружити. Байден для них ворог, а для нас він друг. Цей факт їх чомусь реально бісить. Хворі на голову адійоти.
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20.06.2021 04:04 Ответить
Посмотрим когда следующая помощь одобренная конгрессом придёт и всё станет ясно.
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20.06.2021 11:20 Ответить
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