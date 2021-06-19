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Новости Агрессия России против Украины
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Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Золотого, Луганского и Новоселовки, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Золотого, Луганского и Новоселовки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Недалеко от Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.


Донбасс (26955) боевые действия (3956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:07
+2
"Войска РФ обстреляли украинские позиции..." - чітко й ясно.
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19.06.2021 08:31
+1
аваков - чьорт!
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19.06.2021 08:03
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аваков - чьорт!
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19.06.2021 08:03 Ответить
https://ria.ru/20210619/samolet-1737658934.html

При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек

РИА Новости·13 минут назад
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19.06.2021 08:07 Ответить
с Добрым Утром товарищи Укропы !
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19.06.2021 08:09 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4369385-na-donbasse-za-sutky-try-obstrela-poter-net На Донбассе за сутки три обстрела, потерь нет
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19.06.2021 08:11 Ответить
управляемой миной бы их... а потом уведомить шо это боевики опять гранату в костер бросили.
как всегда у народа Днобасса - Эээ, Аллах дэлалъ так и не взорвался!
- да ну тибя Вахид, у нас в Якутске Аллах вот так делаит(бум!)
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19.06.2021 08:11 Ответить
Это там где "разведение" было?
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19.06.2021 08:19 Ответить
Війська РФ обстріляли українські позиції поблизу Золотого, Луганського та Новоселівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8453
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19.06.2021 08:20 Ответить
"Войска РФ обстреляли украинские позиции..." - чітко й ясно.
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19.06.2021 08:31 Ответить
"Войска РФ обстреляли украинские позиции...", а "Кравчук розповів, як зупинити війну на Донбасі - Політик вважає, що спочатку треба встановити режим тиші на Донбасі, а потім розв'язувати питання з врахуванням інтересів місцевого населення."
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19.06.2021 08:36 Ответить
Смерть кацапським окупантам
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19.06.2021 08:48 Ответить
"вяликие мировые 3,14стаболы" взобравшись недавно на швейцарскую колокольню ,каждый по своему о мире в Украине бил набат ,Спустившись с колокольни ,оставили все так как было до показухи ихней , как буд то их и нет и звать их никак и они никто,(лживая картина мелочных мировых лгунов ,в которых, полные карманы самоудовольствия и величия ,которого без мира просто не бывает
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19.06.2021 08:55 Ответить
Чувствуется , что Цензор , четко и Ясно , - Войска эрефии обстреляли наши позиции. Весь зброд с российскими паспортами . Они их не выведут , они им , то есть россиянам , не нужны. Когда договорятся , то всех их пустят под Убой и на чистом поле.
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19.06.2021 14:14 Ответить
В районе того самого Золотого, где ЗЕ так успешно заставил отступить ВСУ с обустроенных позиций?

А капитулировать не пробовали? Это точно должно помоч.
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19.06.2021 14:57 Ответить
 
 