Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Золотого, Луганского и Новоселовки, - штаб ООС

За минувшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.

Недалеко от Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли частный сектор Песков: миной разрушен жилой дом, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Также смотрите: Российско-оккупационные войска обстреляли гражданские объекты Водяного из минометов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.





