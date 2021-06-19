Войска РФ обстреляли украинские позиции вблизи Золотого, Луганского и Новоселовки, - штаб ООС
За минувшие сутки, 18 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Новоселовка российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра.
Недалеко от Луганского враг обстреливал наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители СММ ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
По состоянию на 7:00 утра, 19 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.
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При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
РИА Новости·13 минут назад
как всегда у народа Днобасса - Эээ, Аллах дэлалъ так и не взорвался!
- да ну тибя Вахид, у нас в Якутске Аллах вот так делаит(бум!)
А капитулировать не пробовали? Это точно должно помоч.