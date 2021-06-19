Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек
Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму в результате сильных ливней, которые прошли 17 июня.
Об этом сообщили крымские спасатели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 64 домовладения с придомовыми территориями на территории шести муниципальных образований", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, всего эвакуированы 1773 человек, в том числе 321 ребенок. Организовано размещение населения в пяти пунктах временного пребывания. В Керчи электроснабжение восстановлено, в Ялте остаются без света 6 тыс. человек.
Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.
В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов. Один человек погиб. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.
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подвал это скрепно
во - 2
удобно укрываться от ядерных бомбардировок Кровавого Пастора - заглотил поллитры боярки, уснул, а проснулся уже после бомбардировки, вылез из подвала, собрал ништяки, сдал - и полез отмывать/обмывать то шо остался живой, ну прям как Цой.
2. бояру вот 20 мин взад выпил 30 грамм.
3. Цой погиб на Москвиче(а в норм. стране выжил бы на Кадиллаке)
4 - что спорить то?
а попробуй.те)) правда я не раз засыпал после дегустации даже х.з. куда заходил и кемарил - тупо тянет спать от нее.
а погибают даже на Челленджерах и что? вот даже ватники летают в консервных банках - обосрались шо сгорела тряпка "победы", но сказали шо это не она(реально, тупо съехали и отбрехались то)
ну, мускат в виде орехов.
какой-то кацап писал что в лифте обосрался, типо от муската "приход" был - смешно если так.
а за то шоп выпить это уважаю:
1. испанец, дедок, жрал вино вместо воды, сам делал вино, дожил до 107 лет, может и воевал?
2. некий Лукулл - служил Сулле и Риму а после дембеля даже есть название чет типо "лукуллов пир", то есть все шо мона представить - на столе.
как и Путин.
Цих речей можна просто не помічати.
І нехай ті островитяни хоч сказяться.
https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406005578669989890 9 ч
Закончился тяжелый день.
Большие убытки. Смытые огороды и поломанные деревья. Погибли люди, животные.
Впереди много работы. Справимся. Хватит сил.
Тем более когда кто-то с Большой Украины в твите вдруг пишет: Тримайтеся! Все буде добре!
Лаптемордые твари идут по ВА - ДЕ: