РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5646 посетителей онлайн
Новости
5 963 35

Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек

Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек

Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму в результате сильных ливней, которые прошли 17 июня.

Об этом сообщили крымские спасатели, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 16 по 18 июня было подтоплено 426 придомовых территорий из них 365 домовладений, 18 социально значимых объектов. В настоящий момент остаются подтопленными 64 домовладения с придомовыми территориями на территории шести муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО

По данным спасателей, всего эвакуированы 1773 человек, в том числе 321 ребенок. Организовано размещение населения в пяти пунктах временного пребывания. В Керчи электроснабжение восстановлено, в Ялте остаются без света 6 тыс. человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Накануне двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

Также читайте: Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По последним данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов. Один человек погиб. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.

Крым (26371) наводнение (461) потоп (336) спасатели (206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Нарешті бандери дали воду. Ура! Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
показать весь комментарий
19.06.2021 08:37
+5
Навіщо нам ця новина в топах, може ще гуманітарну допомогу вислати крисам ватним!
показать весь комментарий
19.06.2021 08:35
+5
аксєнов підробляє тренером з плавання))))
показать весь комментарий
19.06.2021 08:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господь не ерошка - видит немножко.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:20 Ответить
Аллаху ваще то пофиг тот Крым.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:23 Ответить
Бог-не теля-бачить й звідсіля!
показать весь комментарий
19.06.2021 08:33 Ответить
особенно довольны бомжи - запас воды в подвалах такой шо можно пить в две дырки и в воду же блевать и запивать боярку ей же - ну чо, укропы, видите, у нас все четко, правда крысы плавают и мешают веселью, падла Байден не дает шашлык сделать, но зато у нас есть гоеболовки в Крыму и все нас бояцца
показать весь комментарий
19.06.2021 08:22 Ответить
во -1
подвал это скрепно
во - 2
удобно укрываться от ядерных бомбардировок Кровавого Пастора - заглотил поллитры боярки, уснул, а проснулся уже после бомбардировки, вылез из подвала, собрал ништяки, сдал - и полез отмывать/обмывать то шо остался живой, ну прям как Цой.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:58 Ответить
1. про кровавого конечно шучу
2. бояру вот 20 мин взад выпил 30 грамм.
3. Цой погиб на Москвиче(а в норм. стране выжил бы на Кадиллаке)
4 - что спорить то?
показать весь комментарий
19.06.2021 09:38 Ответить
Так поклади український прапор, а не латвійський , "українець", у нас нема бояри, настойка глоду може бути...
показать весь комментарий
19.06.2021 10:04 Ответить
б*же, та ясно шо глоду, я в аптеці так і кажу - Глоду і мені викладають баночки. просто Боярка є в Київській області і звучить воно скрепніше(поправляє портрет Сталіна)
показать весь комментарий
19.06.2021 10:09 Ответить
Я не Вам, я тому "латвійцю", в генделику йому глод продають....
показать весь комментарий
19.06.2021 10:13 Ответить
та я помітив шо за прапор срач, але у нас теж настоянку, щас йду знову вижру, продають всім. в Рашці шось були срачі навіть - там автомати стоять і всі любителі беруть і жруть, за бабло ясєн пєнь. може і у нас там вна Києві таке є.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:21 Ответить
не нажимал, наоборот щас расспамил
а попробуй.те)) правда я не раз засыпал после дегустации даже х.з. куда заходил и кемарил - тупо тянет спать от нее.
а погибают даже на Челленджерах и что? вот даже ватники летают в консервных банках - обосрались шо сгорела тряпка "победы", но сказали шо это не она(реально, тупо съехали и отбрехались то)
показать весь комментарий
19.06.2021 10:07 Ответить
ну это хорошо, но мускат.... брррр я жрал раньше шоп "ОС" видеть - осознанный сон, не особо помогло
ну, мускат в виде орехов.
какой-то кацап писал что в лифте обосрался, типо от муската "приход" был - смешно если так.
а за то шоп выпить это уважаю:
1. испанец, дедок, жрал вино вместо воды, сам делал вино, дожил до 107 лет, может и воевал?
2. некий Лукулл - служил Сулле и Риму а после дембеля даже есть название чет типо "лукуллов пир", то есть все шо мона представить - на столе.
как и Путин.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:42 Ответить
А похоже, Господь визиткой Яроша разжился
показать весь комментарий
19.06.2021 08:29 Ответить
Якісь ті кацапи непослідовні. То дай їм води. То не хочуть води. Ви там вже якось визначтесь, що ви хочете.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:34 Ответить
Навіщо нам ця новина в топах, може ще гуманітарну допомогу вислати крисам ватним!
показать весь комментарий
19.06.2021 08:35 Ответить
сабаков взагалі каже що ми маємо співчувати цим сєпарським щурам а не глузувати...
показать весь комментарий
19.06.2021 08:39 Ответить
Пожар в отеле. Гости бегают по коридору и кричат: "воды - воды!", "а в шестнадцатый номер - шампанского!"
показать весь комментарий
19.06.2021 08:35 Ответить
Нарешті бандери дали воду. Ура! Более 60 домов остаются подтопленными в оккупированном Крыму, эвакуированы 1,8 тыс. человек - Цензор.НЕТ 625
показать весь комментарий
19.06.2021 08:37 Ответить
аксєнов підробляє тренером з плавання))))
показать весь комментарий
19.06.2021 08:41 Ответить
Окупаційна влада допоможе впоратися з бідою. Немає чого там панікувати.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:39 Ответить
Скорее всего небеса не причем. Пытались москали управлять погодой и перестарались...как в анекдоте про гланды через ж.пу
показать весь комментарий
19.06.2021 08:46 Ответить
Много шума, когда у нас где-то затопит в западной части тут вообще об этом не пишут, как так?
показать весь комментарий
19.06.2021 08:55 Ответить
А так. Що просили, те і отримали. І нехай не кажуть шо мало.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:59 Ответить
Багато хто з нас мало чим відрізняється від кацапів, коли десь так, як і цього разу, реагує на чиїсь негаразди та інші неприємні моменти.
Цих речей можна просто не помічати.
І нехай ті островитяни хоч сказяться.
показать весь комментарий
19.06.2021 09:10 Ответить
Нам бы дождик, а то надоело поливать растения.
показать весь комментарий
19.06.2021 09:29 Ответить
Не было, не было и вдруг всё сразу, джекпот однако.
показать весь комментарий
19.06.2021 09:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406005578669989890 9 ч

Закончился тяжелый день.
Большие убытки. Смытые огороды и поломанные деревья. Погибли люди, животные.
Впереди много работы. Справимся. Хватит сил.
Тем более когда кто-то с Большой Украины в твите вдруг пишет: Тримайтеся! Все буде добре!
показать весь комментарий
19.06.2021 10:48 Ответить
Меня это волнует настолько, насколько наши беды волнуют кацапню. К примеру сильно они переживают о жителях Западной Украины чьи дома ЕЖЕГОДНО подтапливаются паводками. Сотни домов по Украине страдают от ливневых дождей. Смерчи валят деревья и линии электропередачь. Не понятна цель подобных публикаций. Вызвать сочуствие или радость? А может все намного проще. У какого то олигарха смыло причал, из Киева командовать ремонтом не получится, а так ажиотаж вокруг стихийного бедствия, смотришь и удастся просунуть гуманитарку "нашим людям" которая по факту пойдет на ремонт особнячка.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:34 Ответить
Ва-да, ва-да кругом ва-да

Лаптемордые твари идут по ВА - ДЕ:
Понад 60 будинків залишаються підтопленими в окупованому Криму, евакуйовано 1,8 тис. осіб - Цензор.НЕТ 6782





показать весь комментарий
19.06.2021 15:10 Ответить
 
 