За сутки от COVID-19 в Украине умерли 40 человек, зафиксированы 852 новых случая заражения, 2 736 человек выздоровели

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализирован - 571 человек;

◾️ летальных случаев - 40;

◾️ выздоровели - 2 736 человек;

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За сутки протестировано:

◾️ методом ПЦР - 26 463 человека,

◾️ методом ИФА - 8 608 человек,

◾️ экспресс-тестами - 14 559 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболели - 2 229 044 лица;

◾️ выздоровели - 2 150 708 человек;

◾️ летальных случаев - 51 992;

◾️ проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.