За сутки от COVID-19 в Украине умерли 40 человек, зафиксированы 852 новых случая заражения, 2 736 человек выздоровели
За минувшие сутки, 18 июня, в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализирован - 571 человек;
◾️ летальных случаев - 40;
◾️ выздоровели - 2 736 человек;
За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 26 463 человека,
◾️ методом ИФА - 8 608 человек,
◾️ экспресс-тестами - 14 559 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾️ заболели - 2 229 044 лица;
◾️ выздоровели - 2 150 708 человек;
◾️ летальных случаев - 51 992;
◾️ проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
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