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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Украине умерли 40 человек, зафиксированы 852 новых случая заражения, 2 736 человек выздоровели

За сутки от COVID-19 в Украине умерли 40 человек, зафиксированы 852 новых случая заражения, 2 736 человек выздоровели

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:
◾️ госпитализирован - 571 человек;
◾️ летальных случаев - 40;
◾️ выздоровели - 2 736 человек;

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За сутки протестировано:
◾️ методом ПЦР - 26 463 человека,
◾️ методом ИФА - 8 608 человек,
◾️ экспресс-тестами - 14 559 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾️ заболели - 2 229 044 лица;
◾️ выздоровели - 2 150 708 человек;
◾️ летальных случаев - 51 992;
◾️ проведено ПЦР-тестов - 10 656 207.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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только убрали Стебанова и количество уединившихся с Яхве усопхло в пару раз
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19.06.2021 08:50 Ответить
Вы погодите радоваться! благодаря зебилам, сейчас туристы навезут и индийский штам и бразильский штам. При нулевой вакцинации граждан нормальной вакциной, осенью будет карантин похлеще чем после буковелей.
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19.06.2021 10:20 Ответить
Пора давать статистику по смертям и заболеваемости в сравнении с другими болезнями, коих огромное количество, но хотя бы основные инфекционные, с/сосудистые, онкологические, туберкулез, ВИЧ т п. Эти же данные ничего не отражают. И нет надобности замусоривать СМИ.
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19.06.2021 12:10 Ответить
 
 