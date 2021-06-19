Число пострадавших в результате наводнения в оккупированной Ялте возросло до 18 человек, одна женщина пропала без вести

По состоянию на 19 июня в результате наводнения в оккупированной Ялте один человек погиб, 18 - получили травмы, и еще одна женщина пропала без вести.

Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт. Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - сообщила Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков

Также, по ее словам, в результате сильных ливней в Ялте подтопленным остается 101 дом. Эвакуированы 608 человек (50 несовершеннолетних).

Пункты временного размещения приняли 90 человек, из них остаются там 36 (4 - дети)

Также читайте: Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу