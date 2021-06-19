Число пострадавших в результате наводнения в оккупированной Ялте возросло до 18 человек, одна женщина пропала без вести
По состоянию на 19 июня в результате наводнения в оккупированной Ялте один человек погиб, 18 - получили травмы, и еще одна женщина пропала без вести.
Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт. Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - сообщила Павленко.
Также, по ее словам, в результате сильных ливней в Ялте подтопленным остается 101 дом. Эвакуированы 608 человек (50 несовершеннолетних).
Пункты временного размещения приняли 90 человек, из них остаются там 36 (4 - дети)
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Зато как почистятся город.
Все что плохо лежало, стояло, не было пришвартовано, - было унесено в море.
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https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406153766575951873 7 мин
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Вследствие аномальных ливней, в оккупированном Крыму затопило несколько городов. Весьма жуткий инцидент произошел в Ялте, где под воду ушел крокодиляриум. Несколько десятков рептилий выбрались из своих загонов..Т.е. порядка 70 крокодилов оказались на свободе. Вода затопила крокодиляриум, буквально до потолка. Об этом рассказал владелец учреждения Виктор Жиленко.
К сожалению,)))) выбравшиеся на свободу крокодилы не съели ни одного оккупанта. Их изолировали в здании, а сейчас сотрудники крокодиляриума и местные спасатели заняты отловом рептилий.