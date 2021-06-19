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Число пострадавших в результате наводнения в оккупированной Ялте возросло до 18 человек, одна женщина пропала без вести

Число пострадавших в результате наводнения в оккупированной Ялте возросло до 18 человек, одна женщина пропала без вести

По состоянию на 19 июня в результате наводнения в оккупированной Ялте один человек погиб, 18 - получили травмы, и еще одна женщина пропала без вести.

Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ. 

"Вследствие ЧС получили травмы 18 человек! Из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт. Краснокаменка) одна женщина пропала без вести - ведутся поиски", - сообщила Павленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков

Также, по ее словам, в результате сильных ливней в Ялте подтопленным остается 101 дом. Эвакуированы 608 человек (50 несовершеннолетних).

Пункты временного размещения приняли 90 человек, из них остаются там 36 (4 - дети)

Также читайте: Данилов о наводнении в Крыму: Полуостров долго просил воды - и Господь дал Крыму слишком много воды сразу

Крым (26371) наводнение (461) Ялта (341)


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Топ комментарии
+21
Пропала безвести! Дочекалася рюсского мира - асвабадилася!
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19.06.2021 09:38
+17
Пусть сильнее грянет буря!(с)
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19.06.2021 09:35
+14
В подобных случаях у нас пишут, что мэр украл деньги на очистку ливневки и что в Карпатах вырубили лес. С Крымом ещё проще - там оккупанты.
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19.06.2021 09:41
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Пусть сильнее грянет буря!(с)
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19.06.2021 09:35 Ответить
і змиє їх нахрін!
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19.06.2021 13:19 Ответить
Пропала безвести! Дочекалася рюсского мира - асвабадилася!
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19.06.2021 09:38 Ответить
В подобных случаях у нас пишут, что мэр украл деньги на очистку ливневки и что в Карпатах вырубили лес. С Крымом ещё проще - там оккупанты.
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19.06.2021 09:41 Ответить
Ну ливневка може зробити ставок посеред міста, а не Дунай.
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19.06.2021 09:50 Ответить
https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop

https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop Крым Ваш и ЧЁ? https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop @kpbImskiy_ukrop https://mobile.twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/1405943455453429770 14 ч

Зато как почистятся город.
Все что плохо лежало, стояло, не было пришвартовано, - было унесено в море.
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19.06.2021 10:51 Ответить
если б еще туда всех кацапов унесло - вот это было б дело
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19.06.2021 16:43 Ответить
а можна пападробнєє: голосовали на рехверендуме ці потопельники чи ні?
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19.06.2021 09:49 Ответить
...ну, це не заважає їм тепер писати скарги на росіюшку в ЄСПЛ

https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood
https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood
https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood Блудный Сыч @ReTyndaGood

https://mobile.twitter.com/ReTyndaGood

Наевшаяся камней... (відео)

Йуристка-екскурсоводка з діпломом савєцкава абразца
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19.06.2021 10:56 Ответить
Нуждались в воде? Вот вам! Камни с неба на подходе!
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19.06.2021 09:52 Ответить
все к лучшему - денег из мацквы дадут на распил крысчанам
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19.06.2021 09:59 Ответить
Угу, особливо тим, хто загинув допоможе, пам'ятник забацають класний.
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19.06.2021 10:00 Ответить
Тут Аваков каже ,що це не повід для жартів ! А я скажу ,що друг мого ворога -мій ворог !!!
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19.06.2021 10:10 Ответить
Нет худа без добра: зато водой уже запасутся впрок... до канца жизни хватит.
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19.06.2021 10:28 Ответить
И зачем нам эта информация ?
Пусть себе там развлекаются в своей говени
Давайте об увольнении Татарове поговорим
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19.06.2021 10:33 Ответить
жаль морячок не дожил может геройски утонул при спасении утопающих а не на дне стакана
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19.06.2021 10:44 Ответить
кримський циклон розбурхав захаращені й замулені річки, про існування яких усі забули, а навозний контінгєнт і не знав

https://mobile.twitter.com/torvi2502

https://mobile.twitter.com/torvi2502 смт.Гурзуф https://mobile.twitter.com/torvi2502 @torvi2502 https://mobile.twitter.com/torvi2502/status/1406153766575951873 7 мин

А это Цуруба - приток Авунды,о существовании которого знали только маньяки-экскурсоводы. Тоже безумствует уже сутки после дождя (відео).
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19.06.2021 10:46 Ответить
не 18 человек, а 18 оккупантов. хорошо, но мало
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19.06.2021 10:49 Ответить
Скоро рашисти перетворять Крим в пустиню і повернуть знову Україні, щоб та навела порядок.
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19.06.2021 11:12 Ответить
куда писать соболезнования?
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19.06.2021 11:45 Ответить
знамо куда ....мавзолей , Ильичу
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19.06.2021 13:21 Ответить
Мечты продажных крымчан ( не всех естественно) сбываются ,, умереть на рассее 😀
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19.06.2021 12:11 Ответить
услышал всевышний мольбы крымчан и дал воду .....
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19.06.2021 13:20 Ответить
Хорошо, если бы они все сгинули в одночасье. К сожалению, это невозможно...
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19.06.2021 13:39 Ответить
Ой ва-да, скоко вады туды й сюды в говени - ента хватит на пол жизни:
Кількість постраждалих унаслідок повені в окупованій Ялті зросла до 18 осіб, одна жінка пропала безвісти - Цензор.НЕТ 4902

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19.06.2021 15:01 Ответить
Канализацию на до чистить...1 какеха утонула, одна исчезла, и есчо болтаются в водяном затворе 18 и не могут слиться
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19.06.2021 16:46 Ответить
Как в фильме ужасов: в оккупированном Крыму на свободу вырвались десятки крокодилов (Видео)
https://ren.tv/player/video/embed/848109#autoplay=1;

Вследствие аномальных ливней, в оккупированном Крыму затопило несколько городов. Весьма жуткий инцидент произошел в Ялте, где под воду ушел крокодиляриум. Несколько десятков рептилий выбрались из своих загонов..Т.е. порядка 70 крокодилов оказались на свободе. Вода затопила крокодиляриум, буквально до потолка. Об этом рассказал владелец учреждения Виктор Жиленко.
К сожалению,)))) выбравшиеся на свободу крокодилы не съели ни одного оккупанта. Их изолировали в здании, а сейчас сотрудники крокодиляриума и местные спасатели заняты отловом рептилий.
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19.06.2021 17:29 Ответить
Просили воды - получили. Интересно, успели ли набрать прозапас ?
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20.06.2021 13:04 Ответить
 
 