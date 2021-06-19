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Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: "Он настоящий друг и союзник Украины"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах Путина из-за поддержки Украины, - Wall Street Journal

"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - отметил Порошенко.

Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: Он настоящий друг и союзник Украины 01

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Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

Порошенко Петр (19591) Турция (3372) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+56
где-то сейчас поперхнулся айкосом бывший актер пародийного жанра..
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19.06.2021 10:17
+51
оо!.. какая "свежая шутка" про Порошенко и алкоголь..
а на подходе, у тебя шутки про "Липецуцю хфабрику" и "убитого брата"..
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19.06.2021 10:20
+50
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
.
.3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.

view_as=subscriberпітрримайте лайкам, коментом, підпискою, дякую, удачі .\.
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19.06.2021 10:19
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Правила форума Совет форумчан
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Может и не придётся. На сегодняшний день наиболее вероятным выглядит полное повторение второго тура 2019г и в году 2024. Так что быть может снова сможете голосовать за своего гетьмана. Только вот исход будет тот же. 75% на 25% конечно уже не будет, но даже если будет 58% на 42% сути вышеизложенного это ничуть не меняет.
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19.06.2021 14:47 Ответить
После новых платежек по коммуналке, ты, зепил, первым заволаешь: зелю геть!)))
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19.06.2021 15:06 Ответить
Аспид,а ты не допускаешь,что аккурат перед выборами и платежки понизят,и субсидии добавят,и пенсии поднимут?О гречке ,пожалуй,даже не интересно...Но что точно не сделают,так это катера через какой нибудь пролив не переправят...
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20.06.2021 11:03 Ответить
Вызывает брезгливость у кремлевского фюрера , действия Порошенка , и у пятой колонны кремля в Украине ,
совпадение ?
Не думаю !!
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19.06.2021 14:43 Ответить
Кто смотрит шария - тот гавномес. Опасаюсь повернуться к тебе спиной, грыша😄
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19.06.2021 15:07 Ответить
Респект Пороху!
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19.06.2021 14:10 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом, минут через три к ним присоединился Richard Moore (руководитель МІ-6, британской внешней разведки (Secret Intelligence Service (SIS) и еще кто то, идентифицировать кого мы не смогли. Но Порошенко его явно знает.
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19.06.2021 18:31 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/19/poroshenko-pro-antalijskyj-forum-na-kozhnij-zustrichi-ya-govoryv-pro-posylennya-mizhnarodnoyi-koalicziyi-na-pidtrymku-********/ Порошенко про Анталійський форум: на кожній зустрічі я говорив про посилення міжнародної коаліції на підтримку України
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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19.06.2021 21:49 Ответить
База НАТО в Азербайджані. https://www.dsnews.ua/ukr/world/sbyvayutsya-koshmary-putina-u-granic-rossii-poyavitsya-baza-chlena-nato-18062021-428751 Збуваються кошмари Путіна. У кордонів Росії з'явиться нова натовська база .
15 червня, на наступний день після саміту НАТО і зустрічі з Байденом, Ердоган прибув в деокупувану Шушу. У цьому невеликому азербайджанському містечку турецький лідер і його колега Ільхам Алієв підписали доленосну Шушінску декларацію. Даний документ являє собою, по суті, аналог 5-ї статті Північноатлантичного договору про колективну безпеку. Як і союзники по НАТО, Туреччина і Азербайджан зобов'язуються допомогти один одному в разі загрози або замаху третьої сторони на незалежність або територіальну цілісність будь-якої зі сторін.
Найголовніше в Шушінській декларації - це те, що вона дає можливість туркам обзавестися військовою базою в Азербайджані (і не однієї, якщо побажає). Про що, власне, Реджеп Ердоган і заявив турецьким журналістам у четвер, 17 червня.
На військовій базі буде нести службу спільний турецько-азербайджанській, контингент, оскільки в Шушінській декларації йдеться про створення об'єднаної армії. Плюс Баку також буде виробляти турецькі безпілотники, а це і суттєвий приплив коштів в казну, і цементування союзу з Туреччиною, яка, нагадаємо, є членом Організації Північноатлантичного договору.
Це неймовірно потужний, болісний удар по інтересам Росії на Південному Кавказі, яка тепер не може розраховувати на те, що Баку і Анкара погодяться на продовження миротворчої місії через п'ять років. Також це удар по інтересам Москви в Центральній Азії, включаючи Афганістан.
До того ж під носом у Росії з'явиться нова база або бази країни - члена НАТО. Загалом, кошмари Кремля, що чинить опір інтеграції України в Альянс під приводом посилення натовської присутності в безпосередній близькості біля своїх кордонів, здійснюються на Кавказі.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/sbyvayutsya-koshmary-putina-u-granic-rossii-poyavitsya-baza-chlena-nato-18062021-428751
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19.06.2021 23:22 Ответить
Народ, ну пишите по русски на русской версии сайта! Есть же украинская! Я тоже хочу знать, что пишите. Ну не знаю я мову, потому что родился и вырос в Азербайджане. Крым - это Украина!
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19.11.2021 12:04 Ответить
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