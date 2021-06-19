Порошенко встретился с президентом Турции Эрдоганом: "Он настоящий друг и союзник Украины"

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме высокого уровня, встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Всегда рад встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он настоящий друг и союзник Украины. Искренне благодарен ему за огромный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства", - отметил Порошенко.

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"Мы согласились, что в эти непростые времена важно усиливать украинско-турецкое стратегическое партнерство как надежную гарантию безопасности и стабильности в Черноморском регионе", - отметил Порошенко.

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Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана проходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.