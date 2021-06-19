За сутки 18 июня в стране вакцинировали от коронавируса 67 тыс. человек, - Минздрав
За минувшие сутки, 18 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 67 101 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Одну дозу получили 48 656 человек, полностью иммунизированы 18 445 человек.
В течение суток работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов вакцинации.
По состоянию на 18 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.
С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили 1 дозу – 1 700 709 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 355 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 056 499 прививок.
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(и тут надо смотреть ролик Маски шоу на скорой помощи - рекомендую, но только надо как говорят попкорн и платок шоп слези от искренного соболезнования шо Польша в Евросоюзе, а мы..... ой, ну, просто смешно )