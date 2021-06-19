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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 18 июня в стране вакцинировали от коронавируса 67 тыс. человек, - Минздрав

За сутки 18 июня в стране вакцинировали от коронавируса 67 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 18 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 67 101 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Одну дозу получили 48 656 человек, полностью иммунизированы 18 445 человек.

В течение суток работали 566 мобильных бригад и 920 пунктов вакцинации.

По состоянию на 18 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 700 711 человек, из них получили 1 дозу – 1 700 709 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 355 790 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 056 499 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Украине умерли 40 человек, зафиксированы 852 новых случая заражения, 2 736 человек выздоровели

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Слава Аллаху, а то Стебанов стебалсе - ой, а седня укололи 50 тыщ, но в Чернигерской области - ноль, а вот в Киеве - все 29. из них санитары - 27, а прочие проходившие мимо - 1.5
(и тут надо смотреть ролик Маски шоу на скорой помощи - рекомендую, но только надо как говорят попкорн и платок шоп слези от искренного соболезнования шо Польша в Евросоюзе, а мы..... ой, ну, просто смешно )
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19.06.2021 10:47 Ответить
Захожу в хелси.ми, выбираю вакцинацию, перехожу в амбулаторию со свободными местами, а там пишут, что запись доступна только для лиц 65+. Плять, и так во всех киевских пунктах вакцинации. зеленые долбодятлы прикалываются, или что? Как записаться на вакцинацию лицам моложе 65лет если нет такой опции?
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19.06.2021 10:51 Ответить
обирай пункт і старим дідівским просто дзвони туди.
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19.06.2021 10:55 Ответить
За планом ще і плана квітня не зробили (2.659.908), а вже травень пройшов (5,5млн) і червень має у плані 5,5млн
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19.06.2021 10:57 Ответить
 
 