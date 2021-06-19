Кулеба скоординировал с главой МИД Польши Рау позиции по противодействию "Северному потоку - 2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Кулеба и Рау подтвердили, что российский проект "Северный поток - 2" несет угрозы для безопасности обеих стран и Европы в целом, скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

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Глава украинской дипломатии выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО. Кулеба обстакже удил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече Люблинского треугольника, которая состоится вскоре в Вильнюсе.