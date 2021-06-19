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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
12 711 60

"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на планы Украины провести саммит Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на саммите Крымской платформы будут представлены на высоком уровне, - Нуланд

Автор: 

МИД РФ (1665) Захарова Мария (373) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+37
"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 2861
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19.06.2021 12:27
+33
Вам та "халва" ще поперек горла стане.
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19.06.2021 12:19
+27
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА



Прочла, что национальная идея россиян - пережить Путина. Это же, действительно, очень интересно, кто будет следующим Путиным и как именно он будет выглядеть. Правда, пережить Путина невозможно.
Путин в России - это не фамилия. Путин в России - это должность.
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19.06.2021 12:19
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Правила форума Совет форумчан
Вам та "халва" ще поперек горла стане.
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19.06.2021 12:19 Ответить
"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 2861
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19.06.2021 12:27 Ответить
Мусолит,*******, позорную пАгАворку про халву , а дАрАгие росисяне слюной обтекают ,голодные ...
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19.06.2021 13:10 Ответить
І жопа від неї злипнеться.
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19.06.2021 17:08 Ответить
Всі основні «гравці» «врегулювання» конфлікту на південному сході України Одностайно заявили, що вони схильні в своїх подальших діях керуватимуться «Мінськими угодами»… хоча кожен з них розуміє їх по-своєму…

Хочу з цього приводу поділитися своєю позицією і я…

А) «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними!

1. «Мінських угод», як міжнародно-правового акту - не існує! Але існують і досі кілька редакцій їх проекту, які не набули чинності як угода, оскільки вони (у відповідності до міжнародних норм і усталеної практики) не були ратифікованими парламентами країн-підписантів.
2. А про те, що вони мали бути обов'язково ратифікованими парламентом свідчить те, що ні президент та його представники, які «підписували» названі Угоди, - в них неправомомірно «зобов'язали» парламент внести зміни в Конституцію України… Що є нонсесом, оскільки парламент України не є підпорядкованим ні президенту, а тим більше - його представнику на мінських переговорах ! Бо реалізація низки положень Мінських угод перебуває поза компетенцією президента України. А Верховна Рада є окремою і незалежною від президента гілкою влади. Верховна Рада вправі не приймати рішеннь щодо реалізації положень Мінських угод без ратифікації самих домовленостей.
3. Більше того, президент навіть не вніс т.зв «угоди» до парламенту для їх ратифікації…
4. «Угоди» не передані в міжнародний депозитарій, хоча це не могло б бути суттєвою перепоною для їх виконання, чи ні ...

Б) «Мінські угоди» є недійсними, тому що нині є оспорюваними!

-Ще з епохи римського права (ius civile) недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства (лат. vis absoluta) та
2. Погрози насильства (лат. metus)
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання "угод", як і сама суть «мінських угод», як виявилося нині - наявні.

В). Виявився наявним обман, продиктований намірами росії в умовах конфлікту інтересів між Україною та росією…

Росія, цинічно зловживаючи своїм статусом члена Ради Безпеки ООН як і міжнародною довірою, внесла для прийняття проект Резолюції Ради Безпеки ООН, яка й була нею прийнята (Резолюція № S/RES/2202 (2015, від 17.03.2015 р) в якій ніби-то було надано «офіційний та міжнародний статус» т. зв. «мінським угодам». В чому ж її цинізм та обман?
-В тому, що до певного моменту весь світ був впевнений, що «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім, конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні,

-Навіть Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ОО́Н про територіа́льну ці́лісність Украї́ни № 68/262 була ухвалена ще 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, не кваліфікувала дії росії ні як посередника ні як агрессора … а лише визнала незаконним т.зв. референдум в Криму.

-За «Мінськими угодами, РФ отримала статус посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України.
-Але з часом стали відомими ті факти, що росія в конфлікті має подвійний статус - і як посередника, так і співучасника конфлікту, коли на території ОРДЛО виявили в складі учасників бандформувань т.зв. республік людей (добровольців) з російськими паспортами…
- А внедовзі після цього було встановлено, що в протистоянні з Україною приймають участь і кадрові військові та їх групи РФ.
-Це зовсім міняло ситуацію, міняло розуміння того, що РФ під маскою «посередника» була і є повноцінним учасником конфлікту як на Півдні, так на Сході України.
-Вперше у законодавстві України росію визнали агресором та окупантом через її дії у Криму та на Донбасі й закріпили це законом лише в 2018 році.
-Низка (47) країн ООН з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
-В зв'язку з виявленою «підробкою» статусу РФ лише нині, країни-члени НАТО, країни ЄС і США (під час поїздки Байдена в Європу) визнали РФ і окупантом і агресором одночасно, не посередником, а учасником, тобто стороною конфлікту в Україні.

В) Дії України в умовах нововиявленого факту обману. та признаного цивілізованими крпаїнами істинного статусу РФ, - в якості авгресора та окупанта, сторони конфлікту.

-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. g, ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії».
-Україна й нині має повне право вийти з «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, - на підставі Статті 49 «Обман», Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
-Звернутися до країн, членів РадБезу ООН, країн-членів НАТО з цим повідомленням ( бажано його більш деталізувати та розширити), з метою роз'яснення свої позиції, для того, щоб вони підтримували позицію України на всіх наступних етапах боротьби України проти росії за визволення з-під агресії та окупації тих частин її території, які тимчасово, вимушено та цілеспрямовано діями росії опинилися де-факто поза юрисдикцією України.
-Україна має звернутися з позовом до Міжнародного Суду, на предмет відшкодування росією нанесених своїми діями збитків.

Г) Дії міжнародної спільноти на підставі встановленого обману РФ з її «статусом» на момент підписання т.зв. «мінських угод».

-Надалі не визнавати «Мінські угоди» як миротворчий документ, а на цій підставі і формулювати наступні свої дії та кроки.
-Весь спектр санкцій застосованих до росії, за невиконання нею її частини «мінських угод» - вважати санкціями накладеними за невиконання нею Гельсінських Угод.
-Ніякі санкції, застосовані країнами чи їх інстанціями до росії за невиконання нею її частини «мінських угод», не можуть бути скасованими чи зменшеними , а навпаки- мають бути посиленими ще й за обман росією міжнародної спільноти стосовно свого удаваного статусу «посередника» та «миротворпця» у врегулюванні конфлікту на піденному сході України!
-Слід переглянути статус росії, як члена РадБезу ООН, оскільки а) вона сама порушила міжнародне право невиконанням та ігноруванням нею Хельсінських Угод, б) на законодавчому рівні «узаконила» примат національного законодавства над міжнародним правом, в) є регулярним та свідомим порушником як духу так і букви Статуту ООН. Який же ж приклад вона подає іншим країнам міжнародної спільноти?
-Слід уточнити статус членів РадБезу ООН і їх «право голосу», коли в їх діях є наявним конфпікт інтересів. (Уточнити та ширше розтлумачити п.3. Ст. 27 Статуту ООН)
,
PS: 1.Поширюйте, якщо зацікавлені в тому щоб "дати шпаргалку" нинішній "владі" для її наступних дій, бо ні МЗС України, ні її Мінюст - її дати були і не спроможними і нездатними.
2. Поширюйте, якщо зацікавлені в прискоренні закінчення російсько-української війни з позитивним для України фіналом.
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19.06.2021 20:35 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА



Прочла, что национальная идея россиян - пережить Путина. Это же, действительно, очень интересно, кто будет следующим Путиным и как именно он будет выглядеть. Правда, пережить Путина невозможно.
Путин в России - это не фамилия. Путин в России - это должность.
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19.06.2021 12:19 Ответить
всё будет как всегда в раисии - пуйло здохнет, соберётся многомиллионная толпа посмотреть на трупик в мавзолее! будут идти с грустными мордами и цветами и причитать на что, мол, он их покинул... вокруг будет всё цк кпсс, все будут стоять с печальными рожами под тоскливую торжественную музыку Баха! в толпе задавят пару тыщ кацапов насмерть, потом все разойдутся бухать на кухне водку!
через пару недель новый руководитель московии запустит развенчание культа пуйла
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19.06.2021 12:39 Ответить
А потім побіжить у Америку клянчить щоб зняли санкції і дали технології і кредити
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19.06.2021 12:51 Ответить
продовольствие в обмен на территории
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19.06.2021 13:08 Ответить
потім вся кацапня ломанеться трощити портрети з хйлом і валити його бюсти!
за кілька тижнів всі кацапи випериджаючи один одного будуть розповідати, що саме вони були найбільшими оппозиціонерами хйла ніж будь хто на всьому білому світі
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19.06.2021 14:18 Ответить
"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 3758
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19.06.2021 12:20 Ответить
ну, за потоп в Ялте!
"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 347
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19.06.2021 12:20 Ответить
разве кого-то интересуют влажнные фантазии кокаинщицы машки захаровой?
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19.06.2021 12:20 Ответить
сколько не говори *****-вяличие не попрет неудержимо
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19.06.2021 12:22 Ответить
Але ж це ви кацапи істеріте
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19.06.2021 12:24 Ответить
Безысходность - это когда Всему Миру нечего сказать кроме как угрожать и запугивать дракой !
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19.06.2021 12:24 Ответить
и переписанной-переделанной историей....дедываевали - костьми всю Европу забросали
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19.06.2021 13:32 Ответить
Русские по-круче мазохисты будут, никак с потерей Украины смириться не могут и не то что конференцию, войну развязали.
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19.06.2021 12:26 Ответить
Чесно кажучи, а ваше яке собаче діло?
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19.06.2021 12:27 Ответить
"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 2366
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19.06.2021 12:27 Ответить
А кто сказал что народу Крыма можно саооприделятся а народу Украины нельзя... Сума совсем сошли уже.
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19.06.2021 12:28 Ответить
https://twitter.com/garaevruslan02 Garaev Ruslan

Названия речек, протекавших по территории Москвы: Кровянка, Нищенка, Самотыга, Язвенка, Горячка, Кабаниха, Жабенка, Таракановка, Чернушка, Гнилушка. Было и ****** (Сукино) болото, а Чистые пруды назывались Погаными

"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу - Цензор.НЕТ 6972
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19.06.2021 12:30 Ответить
вот из тех поганих болот и повылаззили кацап
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19.06.2021 12:35 Ответить
А Моча? Сама видела.
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19.06.2021 12:53 Ответить
Моча осталась))
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19.06.2021 13:22 Ответить
Про халяву і інші приємні, але неїстівні предмети у роті Машка може розповідати, бо добре знайома з предметом. 😁 Це видно як по лексиці, так і по розтягнутому писку.
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19.06.2021 12:31 Ответить
Це по Фрейду. Безвихідь в їхніх головах сидить - сподівалися, світ схаває окупацію і порушення усіх норм та правил, а воно не зрослося. Ще й ла-ла-ла їм співають з трибун. Доведеться звикати і готуватися морально до майбутньої втрати загарбаного.
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19.06.2021 12:33 Ответить
треба ще санкций.
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19.06.2021 12:33 Ответить
"Від безвиході. Мазохісти", - у МЗС РФ різко відреагували на Кримську платформу - Цензор.НЕТ 1540тебе ли Маруся рассуждать о мазохизме
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19.06.2021 12:46 Ответить
эх Маруся , тебе ли о мазохизме хрюкотать
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19.06.2021 12:47 Ответить
"Від безвиході. Мазохісти", - у МЗС РФ різко відреагували на Кримську платформу - Цензор.НЕТ 4084
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19.06.2021 12:49 Ответить
Странно что РАБссиянские футболисты выступают без флага, гимна и территории РАБссии с Крымом...,Машка давай срочно на ОЛЕНЬаияду в Японии нарисовать Крым рядом с Мацковией...Пусть весь Мир знает,что вы идиоты...
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19.06.2021 12:53 Ответить
Сколько не говори "Боярышник", а похмелюга не проходит! Да, маня?!)))
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19.06.2021 12:57 Ответить
не пьянки ради , здоровья для ....
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19.06.2021 13:11 Ответить
Сколько не говори "крымнаш", а сворованым у Украины он от этого быть не перестанет.Вместо халвы кацапам и дальше придется жевать говно.
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19.06.2021 13:11 Ответить
А зачем вы тогда любезные комментируете создание этой платформы.. Значит где то все таки " прищемило".. Ведь это очередной раз подтверждает. Крым отторгнут от Украины незаконно, в нарушение международного права и договоров, по сути он был захвачен и потом аннексирован. И 95% Мира с этим согласно. вот поэтому кремлевские вурдалаки и исходят желчью.. то им футболки с Крымом поперек горла, то платформа не та.. Как не крути а ворованное, оно ворованным и останется. А укравший так и останется вором, грабителем и убийцей.
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19.06.2021 13:18 Ответить
Андерсен,откуда цифра 95%?Лучше не балуйся калькулятором.Одни кацапы талдычат "Крымнаш",а остальные, в мире, периодически,из за своей тупости,извиняються,то за нарисованные карты,то за какие то конуры этих карт с Украиной без Крыма.Пожайлуста,не надо на таком серьезном форуме,выдавать желаемое,5%,за действительное...
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20.06.2021 10:57 Ответить
Читайте внимательнее... Я написал что 95% Мира считают что Крым ЗАХВАЧЕН Рашей в нарушение всех международных и межгосударственных договоров.. А вот 5% рашистких друзей и прикормышей считают что Крым " приплыл в родную гавань".
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20.06.2021 12:22 Ответить
тоже любила руцкий мир.....- приехала.....- скоро тело отправят в США....

Несколько лет служила морпехом: в России нашли мертвой 24-летнюю американку (фото)

В России в Нижегородской области жестоко убили американскую студентку Кэтрин Сироу. Подозреваемого уже задержали. Им оказался 43-летний уроженец Краснодара, который ранее уже был судим.
Кэтрин Сироу пропала в Нижнем Новгороде еще 15 июня. Ее тело нашли на третий день поисков.
Как сообщает https://life.ru/p/1404384 Life , убийцей оказался ее знакомый. Мужчина из Краснодара сначала изнасиловал Сироу, после увёз ее, задушил и убил, нанеся несколько ударов ножом ей в шею.
Сейчас ее тело перевезли на экспертизу. Преступника удалось поймать благодаря записям с камер видеонаблюдения на дорогах. Так, на видео отчётливо видно, что мужчина едет в машине с погибшей, а спустя некоторое время проезжает уже один. По словам мужчины, они познакомились в сети и у них были достаточно свободные отношения.
Злоумышленник во всем сознался и показал место убийства. Ранее он уже был судим по статьям "Разбой" и "Изнасилование".
В Россию Кэтрин Сироу переехала три года назад и поступила на адвоката в магистратуру ННГУ имени Лобачевского. В США она четыре года служила морпехом.
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19.06.2021 13:22 Ответить
"По словам мужчины, они познакомились в сети и у них были достаточно свободные отношения".

Скорее она не полюбила руцкий мир, а только отдельного его представителя. Скрепной любви до безумия захотелось. ))
Вот почему не стоИт заводить знакомства в секс-сетях.
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19.06.2021 13:35 Ответить
хотела русский мир - получила
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19.06.2021 16:26 Ответить
"Від безвиході. Мазохісти", - у МЗС РФ різко відреагували на Кримську платформу - Цензор.НЕТ 6501
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19.06.2021 13:33 Ответить
Видно в США совершенно нет своих престижных университетов ? Раз она приехала учится и погибнуть в загнивающею лапотную ********* в паРашу.
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19.06.2021 13:33 Ответить
пока все очень неплохо складывается для Украины, я о футболе сейчас.
нужно поставить точку и переехать Австрию - ничего невозможного в етом не вижу и шансы наши тока в плюсе..
не сможем - и винить будет некого...
ну разве бубенец про звонит: УЕФА- а почему мы еще не в 1/4 финала?
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19.06.2021 13:51 Ответить
2 варіанти тепер.
1.перемога Австрії= наш виліт.
2. гра з Італією.Виліт трохи пізніше.
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19.06.2021 18:40 Ответить
step by step...
вынести нужно австрийцев
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19.06.2021 18:45 Ответить
кацапня сама легко и по привычному - на бутылку напялится....
хотя диды не за то воевале......
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19.06.2021 18:53 Ответить
Захарова тоже х*йло в рашке их много.
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19.06.2021 13:54 Ответить
Слова Байдена , что Расея откусила то , что не сможет пережевать , Маня не комментирует?
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19.06.2021 14:17 Ответить
как бы рашисты теерористы и мазохисты себя не утешали "оккупированый украинский Крым для нас "халва" от это вкус хрена или горькой редьки , никуда не денется никогда
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19.06.2021 14:40 Ответить
А кого интерисует что говорит это ватное быдло
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19.06.2021 14:41 Ответить
Машка,скільки б сперми ти не ковтала,від цього не беремініють
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19.06.2021 15:35 Ответить
Набутылочница заговорила про мазохизм
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19.06.2021 15:47 Ответить
Ну, сперму то она уже принимает как йогурт Так что Как говорит украинская мудрость - Не кажи Гоп поки не перестрибнеш Будем посмотреть
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19.06.2021 18:19 Ответить
Настоящая безысходность - это когда натовская Турция объвляет об открытии своей военной базы в Азербайджане, и МИДу козляндии приходится это проглотить.
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19.06.2021 18:38 Ответить
Настоящая безысходность - это когда натовская Турция объявляет об открытии своей военной базы в Азербайджане, и МИДу козляндии приходится это шумно, но молча
проглотить. Новость с проглотом.
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19.06.2021 18:40 Ответить
И ОНИ !!! УБИЙЦЫ КРЫМЧАН !!! СМЕЮТ ЕЩЁ ЧТО ТО ГОВОРИТЬ !!!
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19.06.2021 21:55 Ответить
Орле Украинский Крым поперёк горла станет. Подавятся, не проглотят. И все одно свалят оттуда в свои *****.
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19.06.2021 22:09 Ответить
московський фашизм розуміє повертати доведеться і за злочини теж плати доведеться а це іхня смерть
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20.06.2021 14:45 Ответить
 
 