"От безысходности. Мазохисты": В МИД РФ резко отреагировали на Крымскую платформу

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отреагировали на планы Украины провести саммит Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее — просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы "сколько не говори халва, во рту слаще не станет". Мазохисты", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия противодействует украинской инициативе под названием Крымская платформа.

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