Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ
Украинская сторона СЦКК сообщает, что по данным ежедневного отчета ОБСЕ от 17 июня №139 наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные случаи нарушений режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Оккупанты продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники, нарушая линии отвода. В частности, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области с нарушением линии отвода размещено 5 танков Т-64", - говорится в сообщении.
Также, вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать работе наблюдателей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В частности, на блокпосту рядом с оккупированным селом Бессарабка наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.
Также из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссей было отменено полет БПЛА дальнего радиуса действия.
В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.
"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
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Встречаются вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ
Тут встречаются в ленте вопросы - что привез на фронт Зеленский. Зеленский привез с собой на фронт РЭБ. Кто в теме, те знают, как тяжело летать в районе ДАПа. И есть не много пилотов которые могут там "исполнить" красиво. Посредине вылета, из-за приезда Зеленского, РЭБ положил все. Вообще все. Была потеряна связь со всем что находилось в воздухе. Коптер по компасу на минимальных оборотах и низкой высоте пытался вернуться домой. Был сбит.
А еще за день до приезда Зеленского был Хомчак. Все блокпосты нацгвардии позавчера начали красить красиво и на два поставили красивых девушек в новой форме и амуниции на постах. В Карловке и Селидово. Зеленский уехал и девушек убрали.
Такая вот помощь фронту, зеленая.
Ладно, все *****, пляшем дальше. Нам своє робити. Дякуємо всім хто допомагає. Приват 5168 7573 4764 2680 Донік Роман
Короткий виклад
У Донецькій області СММ зафіксувала 196 порушень режиму припинення вогню, зокрема 137 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 74 порушення.
У Луганській області Місія зафіксувала 993 порушення режиму припинення вогню (зокрема 159 вибухів), із яких 867, за оцінкою, були частиною навчань з бойовою стрільбою поза зоною безпеки. За попередній звітний період зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню.
СММ продовжила здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню біля ділянки розведення в районі Золотого та в межах ділянки розведення в районі Петрівського.
Місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання для забезпечення функціонування й техобслуговування життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.
СММ і далі спостерігала за ситуацією з цивільним населенням, зокрема на 3 КПВВ, а також на відповідних блокпостах збройних формувань у Луганській області.
Обмеження свободи пересування Місії тривали.
БПЛА СММ вкотре неодноразово зазнавали впливу перешкод сигналу GPS*.