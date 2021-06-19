Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК сообщает, что по данным ежедневного отчета ОБСЕ от 17 июня №139 наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали очередные случаи нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Оккупанты продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники, нарушая линии отвода. В частности, на временно неподконтрольной правительству Украины территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области с нарушением линии отвода размещено 5 танков Т-64", - говорится в сообщении.

Также, вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать работе наблюдателей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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В частности, на блокпосту рядом с оккупированным селом Бессарабка наемник РФ приказал команде Миссии покинуть район, сославшись на "меры в связи с COVID-19". При этом наблюдатели констатировали факт свободного передвижения гражданских транспортных средств в обоих направлениях.

Также из-за препятствования сигнала обоих модулей GPS со стороны вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Степановка на подконтрольной правительству Украины территории Миссей было отменено полет БПЛА дальнего радиуса действия.

В оккупированной Горловке наемники совершили обстрел БПЛА, после чего наблюдатели СММ ОБСЕ приземлили летательный аппарат и покинули этот район.

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"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о попытке российско-оккупационных войск максимально ограничить работу Специальной мониторинговой миссии на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такие действия являются недопустимыми и противоречат мандату СММ, который предусматривает безопасный и беспрепятственный доступ Миссии на всей территории Украины", - говорится в сообщении.