Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"
Захвативший власть в стране Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление Лукашенко цитирует издание "Белта".
Он озвучил такое решение в субботу, 19 июня.
"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Евросоюз и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.
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Нефіг шастать…
І коли кажуть "совок", то прекрасно уявляється, що в останні роки ссср, хоча в людей і з'явились деякі гроші, але не було нормальна можливість купувати звичайні товари навіть совкового виробництва. Для покупки телевізора, холодильника і т.п. необхідно було прийти до магазина в 5 годин ранку, щоб записатись до черги. А потім так же рано приходити щоб відмічатись в списку. І це поки в магазині не з'явиться цей товар. Про подібні товари розвинених країн годі було й думати. Таке було тільки в спец. магазинах номенклатури.
В Біларусі все можна купити те що і в нас. Наприклад наведу посилання на два інтернет-магазини Біларусі:
https://shop.by/
https://imarket.by/
А на рахунок купівельної здатності, то в білорусів вона поки що деще вища ніж у нас. Хоча вона може впасти, внаслідок санкцій Заходу.
море отдохнуть и вот те на, все, жизнь прожита
напрасно
Ох, суровый бацька, суровый...