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Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"

Лукашенко:

Захвативший власть в стране Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Лукашенко цитирует издание "Белта".

Он озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси (обновлено)

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Евросоюз и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+88
Напугал, закройся вообще в клетку
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19.06.2021 12:58
+63
Да кто теперь в ваши ***** полетит? Можете не принимать, а персонал посольства пусть по железке добирается
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19.06.2021 12:59
+61
"Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли!"
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19.06.2021 13:05
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Страница 2 из 2
В реале, в настоящее время, беларусы не могут покинуть страну на автотранспорте Не важно частный или нет Их тупо не выпускают Единственная возможность покинуть страну это ЖД транспорт и авиатранспорт Жд курсирует только на расею Беларусы едут на расею и уже оттуда туда куда нужно Фюрер превратил страну в резервацию Обязывает всё население стать в ружьё Всем по пистолету и автомату. С его слов весь мир готовится напасть на Беларусь Крыша у него давно ушла. То ли ещё будет
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19.06.2021 18:00 Ответить
"Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно" (с). Что мы и наблюдаем на примере Мордора и её белорусского сателлита.
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19.06.2021 22:07 Ответить
Лукашенко: "Якщо Україна закрила нам проліт, то ми з України просто не прийматимемо літаків" - Цензор.НЕТ 3982
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19.06.2021 18:40 Ответить
ну и большой и толстый вам через усю морду
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19.06.2021 19:27 Ответить
Це дуже розумно.
Нефіг шастать…
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19.06.2021 19:28 Ответить
А з другими державами
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19.06.2021 19:53 Ответить
Взагалі то,що ми тут Лайно Таргана 1 промиваємо. Лайно воно і є ...кремлівське Лайно.
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19.06.2021 19:55 Ответить
Председатель колхоза придурочный!!
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19.06.2021 19:56 Ответить
и как теперь Рабиновичу летать?
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19.06.2021 20:03 Ответить
на такси или электричке
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19.06.2021 23:48 Ответить
Нахрен нам разборки между прокацапским Лукашенко и прокацапской "оппозицией".
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19.06.2021 20:08 Ответить
И это естественно, потому что явно бОльшая часть беларусов считают московию и хутина дружесивенными себе.
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19.06.2021 20:13 Ответить
Нас не должно интесовать - в Беларуси прокацапская диктатура или прокацапская "демократия".
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19.06.2021 20:16 Ответить
Демократія має шанс змінитися.
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19.06.2021 20:19 Ответить
Ніяких шансів на зміни тут не має, ці таваріщі рухаються правильним шляхом, у хлів братніх народів расєї...)))
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19.06.2021 20:52 Ответить
Там демократією навіть не пахне. Там совок 30-тих років минулого століття. І даруванням квітів кривавим вовкулакам-охоронцям тоталітарного режиму від нього не позбутися.
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19.06.2021 22:19 Ответить
Не треба так явно перебільшувати. В 30 роках у совку був гододомор українського народу і мільйони людей у концтаборах. В Біларусі і близько до такого нема.
І коли кажуть "совок", то прекрасно уявляється, що в останні роки ссср, хоча в людей і з'явились деякі гроші, але не було нормальна можливість купувати звичайні товари навіть совкового виробництва. Для покупки телевізора, холодильника і т.п. необхідно було прийти до магазина в 5 годин ранку, щоб записатись до черги. А потім так же рано приходити щоб відмічатись в списку. І це поки в магазині не з'явиться цей товар. Про подібні товари розвинених країн годі було й думати. Таке було тільки в спец. магазинах номенклатури.
В Біларусі все можна купити те що і в нас. Наприклад наведу посилання на два інтернет-магазини Біларусі:
https://shop.by/
https://imarket.by/
А на рахунок купівельної здатності, то в білорусів вона поки що деще вища ніж у нас. Хоча вона може впасти, внаслідок санкцій Заходу.
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20.06.2021 08:28 Ответить
Може змінити тільки час. В результаті змішаних шлюбів, кількість людей, які вважають себе біларусами росте, а тих хто вважають росіянами падає. Коли кількість других стане незначним, то ті хто вважає себе біларусами (майже всі) стануть дивитись зовсім по-іншому.
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19.06.2021 22:19 Ответить
Ми це знаємо на своїй шкурі.
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20.06.2021 06:24 Ответить
Сім років мак не родив, і голоду не було.
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19.06.2021 20:17 Ответить
У нього немає іншого виходу, його просто заганяють на рашу, і заодно будують паркани, таракани, на всю голову.
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20.06.2021 06:26 Ответить
Да этот упырь , льстит своему говнищу , шо там делать в том минске , пару раз бывал в девяностых , сервис отсутствует вообще , совок совком Лучше в Грузию съездить или Кипр , Греция , даже в той же Румынии сейчас говорят хорошо . В белорусь ха-ха даже бесплатно не поеду
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19.06.2021 21:43 Ответить
ізраїль пиши з маленької букви, а не Білорусь.
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20.06.2021 06:28 Ответить
Очень некорректно, на примере 90-х утверждать на сейчас. В Украине, в первой половине 90-х, средняя зарплата была несколько долларов. А вы насчет сервиса.
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20.06.2021 08:54 Ответить
А С ОСТАЛЬНЫХ СТРАН !?) СЦЫКУНЯРА !)
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19.06.2021 21:45 Ответить
Україна мала вже давно припинити будь які стосунки з Білоруссю як союзником *****.
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19.06.2021 21:51 Ответить
А першу чергу треба припиняти стосунки з самим ******. ***** воює з нами, Біларусь не воює. Білорусь це бліда тінь *****. Треба на ***** реагувати, а не на його бліду тінь. А то якось дещо абсурдно виходить.
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19.06.2021 22:28 Ответить
На території Біларусі нема наступальних військ московії. Нема ні танків ні літаків ні гармат. Там тільки інтелектуальне обладнання для виявлення зльоту ракет країн НАТО в сторону московії. І Лукашенко не дозволив розмістити наступальні війська. Хоча Хутін давно пропонує.
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19.06.2021 23:07 Ответить
По-вашому пуйло друг, а Лука ворог.
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20.06.2021 06:32 Ответить
Треба оперувати фактами, а не припущеннями і домислами. Якщо після навчань залишається якась зброя, то вона в розпорядженні Біларусі. Нема в Біларусі ніяких літаків, танків, гармат і т.п. в розпорядженні московії.
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20.06.2021 09:05 Ответить
І "я не здивуюсь" не є аргументом.
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20.06.2021 09:10 Ответить
А наступ з російської сторони не гарантовано? Виходить, нам з рашою можна вести дипломатичні відносини, торгувати з нею, віддавати наші надра і економіку в руки російських олігархів, а Білорусь -- ні, ні. Литва нам поможе? Ну, ну.
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20.06.2021 06:42 Ответить
велика потеря,нех шастать
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19.06.2021 22:03 Ответить
Эх!!! Только собрался слетать в Белорусь, на
море отдохнуть и вот те на, все, жизнь прожита
напрасно
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19.06.2021 22:51 Ответить
Разве туда еще летают?
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19.06.2021 23:43 Ответить
і як же тепер опажопники на інструктаж в мордор добиратись будуть? алєні?
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20.06.2021 00:15 Ответить
"Украина к нам теперь не летает, так что мы не будем пускать их самолеты к нам"

Ох, суровый бацька, суровый...
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20.06.2021 02:04 Ответить
Тю. Придурок.
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20.06.2021 06:34 Ответить
***** пожалуйся, он пожалеет!
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20.06.2021 06:49 Ответить
Не думаю, що на заході зійшли з розуму. Виглядає на те, що там не потрібна ні Білорусь, ні Україна, і нас разом з білорусами штовхають під російський протекторат, бо їм треба дружити з рашою.
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20.06.2021 06:58 Ответить
Оксана Стецьків, когда белорусы , распрощаться с Упырем , и станут самостоятельным государством , тогда будет Белорусь , а пока только белорусь в составе Московского царства ,😡
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20.06.2021 08:43 Ответить
Яков Немо, Білорусь незалежна держава, поки керує Лука. Якщо повалять його уряд, то різні тіхановські, бабарики і цепкали її роздеруть на клапті. Буде платна медицина, корупція і бандитизм, руїна і зубожіння. І тоді вже Білорусі не стане, буде білоруська губернія.
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20.06.2021 11:51 Ответить
Смешно и неудобно, когда хохложопые рассказывают про Беларусь в уничижительном тоне. Да Беларусь при диктаторе живет зажиточнее, чем ваше окраинное недогосударство. Убогие, достигните такого качества дорог, уровня производства промпродукции общей ухоженности, как в Беларуси, тогда и будете трещать, бандеровские табаки))).
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20.06.2021 09:43 Ответить
Этот Таракан кончился, несите следущего.
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20.06.2021 10:13 Ответить
Андрей Богачук ,дороги говоришь ,ню ню 🤔🙄🤣
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20.06.2021 10:55 Ответить
Хочешь поговорить об украинских и белорусских дорогах? Или об ухоженности Беларуси и помойной окраины?
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20.06.2021 12:35 Ответить
Не завидуйте, барышня. Когда - нибудь Ваша страна перестанет быть периферией мокшаской , путинской помойки с дикими нравами, холопской покорностью хамовитым босякам.... Цивилизация и до вас доберётся....
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20.06.2021 15:36 Ответить
та то лугандошка-пісюнець, хлоп, і ппц)))
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20.06.2021 13:08 Ответить
Дебил окраинный, иди таблетку прими, болезный)
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20.06.2021 13:18 Ответить
Перекрытое сообщение и закрытая на замок граница с Лукашенковской Народной Республикой - великое благо для Украины. Будущее для Белоруси - это судьба луганды или даунбаса, а лукашенку постигнет такая же удача , как моторолу и захарченку....
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20.06.2021 11:33 Ответить
И всё-равно ты будешь второсортным окраинным чудом с кравчучкой для белорусов. И не белорусы будут ездить на работу в окраину, а наоборот. Так было-так будет.
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20.06.2021 12:40 Ответить
для чого тьі тут, мокшанушка болєзньій с-путінічок)))
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20.06.2021 13:06 Ответить
Для того тут, чтобы хохлосвинопасы нос не задирали.
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20.06.2021 13:48 Ответить
Не обижайте ущербного- оно само себя лайкает... Ему так хочется признания и любви.... И приходится, как профффессору Киве, самого себя рукой...
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20.06.2021 15:29 Ответить
Всегда угорал с хохлов. Нищий Гондурас, а понтов))). Украина-це Европа)) А чем ещё похвалиться можете? Бомжами? Или семечками?
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20.06.2021 12:44 Ответить
Вы, тётя, какая - то злая, ворчливая, завистливая, как кацапка.... Вы , случайно, не из Белорусии?
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20.06.2021 15:31 Ответить
Зато от тебя хохлом воняет за километр)
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20.06.2021 16:49 Ответить
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