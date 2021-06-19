Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"

Захвативший власть в стране Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать самолеты из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Лукашенко цитирует издание "Белта".

Он озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролёт, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты", - сказал он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Евросоюз и США осудили принудительную посадку в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.