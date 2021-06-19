Кулеба с румынским коллегой Ауреску обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску на полях Анталийского дипломатического форума.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины и возможностей усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.
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