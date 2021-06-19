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Кулеба с румынским коллегой Ауреску обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску на полях Анталийского дипломатического форума.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Кулеба инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины и возможностей усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в бассейне Черного моря", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон на момент встречи с Зеленским уже дали команды голосовать за возвращение РФ в ПАСЕ, - Кулеба

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, от проведения в ближайшее время двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры до создания новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба обсудил с главой МИД Хорватии Грличем-Радманом вопрос упрощения поездок украинцев в эту страну

Кулеба с румынским коллегой Ауреску обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море 01

ВМС (1462) Румыния (1088) Черное море (1475) Кулеба Дмитрий (2880)


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Ага)))
Самолеты летят, будем всех бАмбить!(с)
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19.06.2021 13:10 Ответить
ауреску с кулебой,а эрдоган с порохом .бо лучше пятый,чем полшестого
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19.06.2021 13:19 Ответить
шо ж кулеба такой помятый...
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19.06.2021 13:39 Ответить
А Дубинеску присутствовал? Ну вот как без него?!)))
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19.06.2021 13:42 Ответить
это ответ на "зе" вопрос- почему мы не в НАТО?- Украина не в НАТО потому,что "зе" власть ,выполняя сценарий рашиста, болт ложила на рекомендации американских решал вступления Украины в НАТО
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19.06.2021 14:24 Ответить
 
 