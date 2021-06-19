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Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР"

Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов

Бывшего военнослужащего из Одесской области будут судить за сотрудничество с террористами "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

"Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в преступлениях против основ национальной безопасности государства и содействии деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, житель Одесской области, бывший военный, способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Он проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины, а также собирал и передавал так называемому "министерству государственной безопасности ДНР" информацию о деятельности формирований ВСУ.

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Подозреваемый наладил сеть получения информации среди военнослужащих, используя при этом различные методы склонения к сотрудничеству с ним.

Собранную информацию он с помощью мобильного мессенджера в течение 2019-2020 годов передавал террористической организации "ДНР", за что получал деньги.

По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей. За государственную измену, которую ему инкриминируют (ст. 111 УК), законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

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Автор: 

Одесская область (3547) прокуратура (5006) терроризм (18689) шпионаж (1381)


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19.06.2021 13:20 Ответить
на 59-м году жизни, сдох и попал в Ад член Синода УПЦ ФСБ РФ, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ РФ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан..

он запомнился людям ненавистью к Украине, дружбой с *********** Ефремовым, был агентом КГБ и работал во времена СССР в Отделе Внешний Сношений РПЦ МП, а в (90х годах переведён из РПЦ в созданную УПЦ МП), с приходом к власти Януковоща, Луганская епархия стала активно пропагандировать "русский мир" и ненависть к Украине, предоставлять церковные помещения для складов с оружием, и временного проживания диверсантов из РФ, религиозная и финансовая поддержка сепаратистов ЛНР.. Гори в Аду, Митрофан!
Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР" - Цензор.НЕТ 5237
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19.06.2021 13:31 Ответить
Новинский ему в помощь в горении в аду! Сепары любят погорячее!)))
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19.06.2021 16:07 Ответить
А ледю когда?
Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР" - Цензор.НЕТ 7064
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19.06.2021 13:32 Ответить
А шо лэдя? Баба слабая, беззащитная, с наркошей-идиотом на руках! Она просто не осознавала! Понять, простить и посочувствовать!) Пусть в свою крымскую фазэнду пистует! Ржубли ж за комуналку плочены! И дыбила своего пусть прихватит, бо задовбав уже всіх, в натурі, мля!
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19.06.2021 13:57 Ответить
Да какая разница?!)
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19.06.2021 13:58 Ответить
 
 