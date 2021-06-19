Бывшего военного на Одесчине будут судить за шпионаж для террористов "ДНР"
Бывшего военнослужащего из Одесской области будут судить за сотрудничество с террористами "ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
"Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в преступлениях против основ национальной безопасности государства и содействии деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, житель Одесской области, бывший военный, способствовал деятельности террористической организации "ДНР". Он проводил разведывательно-подрывные акции на территории южных областей Украины, а также собирал и передавал так называемому "министерству государственной безопасности ДНР" информацию о деятельности формирований ВСУ.
Подозреваемый наладил сеть получения информации среди военнослужащих, используя при этом различные методы склонения к сотрудничеству с ним.
Собранную информацию он с помощью мобильного мессенджера в течение 2019-2020 годов передавал террористической организации "ДНР", за что получал деньги.
По ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей. За государственную измену, которую ему инкриминируют (ст. 111 УК), законом предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
он запомнился людям ненавистью к Украине, дружбой с *********** Ефремовым, был агентом КГБ и работал во времена СССР в Отделе Внешний Сношений РПЦ МП, а в (90х годах переведён из РПЦ в созданную УПЦ МП), с приходом к власти Януковоща, Луганская епархия стала активно пропагандировать "русский мир" и ненависть к Украине, предоставлять церковные помещения для складов с оружием, и временного проживания диверсантов из РФ, религиозная и финансовая поддержка сепаратистов ЛНР.. Гори в Аду, Митрофан!