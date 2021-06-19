Харьковский горсовет призвал собственников ресторанов, где массово отравились люди, помочь в их лечении
Харьковский городской совет предлагает собственникам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе мэрии.
"В частности, для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физрастворы, антибиотики и другие лекарства, которые были израсходованы в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов", - сказано в сообщении.
Напомним, что с отравлением после посещения этих заведений общепита уже госпитализированы 78 человек. По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
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это сарказм.
а по сути - пока идут разбирательства рестораны закрыты а их хозяева могли уже драпануть
там є адміністратори і шеф-повари, відповідальні за харчові поставки і якість і свіжість того що вони ******** людям...
а запас медикаментов должен пополнить харьковский горсовет.это его обязанность.
а то что они предлагают-больные лечатся за свои деньги,а владельцы кабаков деньгами покупают себе снисхождение у горсовета
это явно диверсия.
это на них так давят, пугают, либо месть.
а пострадали невиновные люди.