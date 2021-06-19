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Харьковский горсовет призвал собственников ресторанов, где массово отравились люди, помочь в их лечении

Харьковский горсовет призвал собственников ресторанов, где массово отравились люди, помочь в их лечении

Харьковский городской совет предлагает собственникам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе мэрии.

"В частности, для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физрастворы, антибиотики и другие лекарства, которые были израсходованы в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

Напомним, что с отравлением после посещения этих заведений общепита уже госпитализированы 78 человек. По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

отравление (1583) рестораны (279) Харьков (7459) мэрия (110) лечение (922)


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Топ комментарии
+12
Простите, но я думаю что должны быть уголовные дела с приговорами...
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19.06.2021 13:34
+7
То ж свої пацани. Які суди?
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19.06.2021 13:35
+5
Херь какая-то, а не государство. Это массовое отравление граждан и за это уголовная и материальная ответственность существует в виде цугундера и материального возмещения - а не прошение о помощи. Вот *****, достали уже своим избирательным дебилизмом.
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19.06.2021 14:30
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Простите, но я думаю что должны быть уголовные дела с приговорами...
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19.06.2021 13:34 Ответить
То ж свої пацани. Які суди?
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19.06.2021 13:35 Ответить
не трожь мечту!
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19.06.2021 13:47 Ответить
Вот оно оказывается как " Отобедать в ресторане.."
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19.06.2021 13:35 Ответить
правильно - пусть наладят поставку ресторанной еды - клин клином вышибают...
это сарказм.
а по сути - пока идут разбирательства рестораны закрыты а их хозяева могли уже драпануть
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19.06.2021 13:37 Ответить
РЕСТОРАНИ ПРОДАТЬ,,ДИРЕКТОРІВ СУДИТЬ.
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19.06.2021 13:45 Ответить
не тільки директорів...
там є адміністратори і шеф-повари, відповідальні за харчові поставки і якість і свіжість того що вони ******** людям...
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19.06.2021 13:49 Ответить
херасе) еще и уговаривают.
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19.06.2021 13:38 Ответить
должны быть иски к владельцам ресторанов от отравившихся.на серьезные суммы.
а запас медикаментов должен пополнить харьковский горсовет.это его обязанность.

а то что они предлагают-больные лечатся за свои деньги,а владельцы кабаков деньгами покупают себе снисхождение у горсовета
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19.06.2021 13:39 Ответить
Собственники ресторанов должны в очереди стоять для оказания помощи,а их призывают. При условии,что все выздоровеют:если оказал помощь-3 года;если не оказал помощь-5 лет на зоне срок мотать
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19.06.2021 14:09 Ответить
вообще лечение больных это дело страховой медицины а уже компенсация за ущерб здоровью другое дело.
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19.06.2021 14:27 Ответить
Херь какая-то, а не государство. Это массовое отравление граждан и за это уголовная и материальная ответственность существует в виде цугундера и материального возмещения - а не прошение о помощи. Вот *****, достали уже своим избирательным дебилизмом.
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19.06.2021 14:30 Ответить
вся страна живет в фазе средней е банутости
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19.06.2021 14:39 Ответить
якитория и мафия - принадлежат одним хозяевам.
это явно диверсия.
это на них так давят, пугают, либо месть.
а пострадали невиновные люди.
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19.06.2021 14:43 Ответить
Отож, якщо б САЛО їли українське а не хрінь японську не болів би шлуночок
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19.06.2021 14:53 Ответить
"Фі! Сало! Што за рагульское жлобство-есть сало -борщи -пимпушки! То ли дело суши!Культура и стиль"- ну то обсерайтеся й далі харківська"еліта"-ватанабе!
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19.06.2021 15:23 Ответить
кому те сало в Україні потрібне
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19.06.2021 15:26 Ответить
в цивилизованной стране эти компании заплптили б каждому пострадавшему по несколько сот тысяч зелени а в нашем габоне пусть рады будут что живы остались.
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19.06.2021 17:17 Ответить
 
 