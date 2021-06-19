Харьковский горсовет призвал собственников ресторанов, где массово отравились люди, помочь в их лечении

Харьковский городской совет предлагает собственникам сети заведений "Якитория" и "Мафия" принять участие в лечении посетителей, которые у них отравились.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе мэрии.

"В частности, для лечения пациентов необходимы такие препараты, как физрастворы, антибиотики и другие лекарства, которые были израсходованы в больших объемах за последние дни в результате хозяйственной деятельности этих ресторанов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массовая вспышка гастроэнтероколита в Харькове: госпитализированы 25 человек. Все связывают отравление с едой из общепита

Напомним, что с отравлением после посещения этих заведений общепита уже госпитализированы 78 человек. По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.