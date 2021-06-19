Цена акций норвежской Scatec Solar упала на 10% из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украины
Акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в том числе, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения - введение акцизного сбора, что является нарушением гарантий государства перед инвесторами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила директор по развитию бизнеса в Украине компании Scatec Solar Алина Свидерская.
"Наша компания потеряла примерно 10% стоимости акций после новостей (относительно долгов и регуляторных изменений. - Ред.) именно об Украине. Я думаю, это только начало. Мы особо в медиа не выходили по поводу уменьшения выплат, просто биржа увидела оценки (аналитиков. - Ред.)", - сказала Свидерская.
По ее словам, долговой кризис и дальнейшие изменения законодательства являются нарушением государством гарантий, которые оно предоставило иностранным инвесторам.
Свидерская напомнила, что компания принимала участие в медиации, которая проводилась при посредничестве секретариата Энергетического сообщества, результатом чего стало подписание меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в июне 2020 года.
При этом она подчеркнула, что проблемы рынка электроэнергии Украины в течение длительного периода не решаются и действуют искусственные ограничения, которые вредят работе энергетической отрасли.
"Всем нам нужен нормальный рынок. Рынка сейчас нет. Его на бумаге запустили 1 июля 2019 года, но по факту он не работает. У нас до сих пор есть прайс-кепы, у нас до сих пор есть кросс-субсидирование", - сказала Свидерская.
Как сообщалось, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы. В арбитраже она требует от государства вернуть ей 10,5 млн евро.
По информации юристов, к аналогичному иску готовится еще 10 компаний.
Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.
Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
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Крім того, с...ки на місцях здали ділянки землі, придатні для господарювання чи рекреації.
Усе, бінго, ми у повній жо ...
Ви перерахували усі біди у нашій енергетиці. А приплели "зелену".
Я писав тільки про проблєму з тарифами у "зеленій".
З розвитком зеленої енергетики тарифи мають знижуватись.
А вони завищені були ще 10 років тому назад. І будуть однакові ще 10.
Суммарная выручка Scatec в первом квартале выросла в 2,9 раза - до NOK924 млн при увеличении выработки в 2,4 раза - до 854 ГВт-ч"
https://elektrovesti.net/75574_norvezhskaya-scatec-obyavila-o-sryve-usloviy-kreditovaniya-obektov-vie-generatsii-v-ukraine
а теперь считаем сколько они получали за 1 кВт*часв Украине
20/15=1.333 NOK за кВт*час
и средняя по всем странам вт.ч. выручка с Украины
924/854=1,082 NON за кВт*час
за вырабатываемую электроэнергию в Украине получают на 23% больше чем в среднем по всем странам включая высокую цену на зеленую эл.энергию в Украине и звездят что это все из за Украины
Инвестор это тот кто вкладывает свои деньги и тот инвестор не украинский а с Норвегии
Зеленая энергетика для мощностей введенных после 2017 года сверх прибыльная, там рентабельность исчисляется в СОТНЯХ процентов, окупаемость тех СЭС за 3-4 года,
они еще возмущаются почему у них не ускоренная амортизация за 4 года а обычная в течении 15 лет и им приходится платить налог на прибыль.
Те инвесторы как застройщики в Киеве которые требуют от Украины доллар по 5, потому что они брали дол.кредит когда был он по 5
а какая разница под какой процент ПУМБ ахметки выдает кредит ДТЭК ахметки, в Украине банки финансируют бизнес владельцев банков, украинские банки в Украине чисто прокладки, потом их банкротят и уже никто никому ничего не должен
Энергия транспортируется по сети с гораздо большим напряжением, до сотен киловольт.
Поступая к потребителю, она в несколько этапов на подстанциях преобразуется так что становится 380V. Но 380V - это эффективное значение между двух фаз. А для электроснабжении квартиры берут одну фазу и ноль. А в таком подключении получается 220V.
Если в сети получается 380V, это значит фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой, и она проникает в сеть вместе с первой, накладываясь на неё, и умножая напряжение.
А тепер пояснюю. Сонячні електростанції "вдувають" в залежності від їх потужності в мережі від 150 кіловольт (серйозні, потужністю десятки мегават) до трьозфазних мереж 380 В (як вірно Ви замітили, це лінійна напруга) із електростанцій, розміщених на сусідньому даху.
Продовжувати лікбез для дилетантів далі, чи ну його? До речі, якщо фаза какая питает квартиру, замкнула со второй фазой - спрацює захист. А от, коли "нуль" відвалиться - отут чекай проблем. Спокійної ночі.