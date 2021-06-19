Кулеба обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с вицепремьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МИД, главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе.

Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о присоединении Украины и Грузии к Альянсу.

Также читайте: Кулеба скоординировал с главой МИД Польши Рау позиции по противодействию "Северному потоку - 2"

Собеседники констатировали общие угрозы в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.

Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение.

Также читайте: Кулеба с румынским коллегой Ауреску обсудили усиление сотрудничества ВМС в Черном море