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Новости Коронавирус и карантин
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Кулеба обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19

Кулеба обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с вицепремьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МИД, главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе.

Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о присоединении Украины и Грузии к Альянсу.

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Собеседники констатировали общие угрозы в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.

Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.

Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение.

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Грузия (4499) карантин (16729) МИД (6937) сертификат (226) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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заалканианили?
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19.06.2021 14:14 Ответить
краще кордони з ордою закривайте. там сьогодні 18000 оленів захворіло.
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19.06.2021 14:21 Ответить
Пляшите и дальше под дудку банкиров, лузеры мидовские.
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19.06.2021 14:28 Ответить
та шо ж он такой помятый.... и без галстука ? )))
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19.06.2021 14:35 Ответить
очередная бюрократическая проволчка для идиотов!
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19.06.2021 14:51 Ответить
Аж дивно, що цим займається Кулеба , а не Ярмак...
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19.06.2021 22:25 Ответить
 
 