Кулеба обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с вицепремьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Анталийского дипломатического форума.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МИД, главы украинской и грузинской дипломатии обсудили итоги встречи лидеров государств НАТО 14 июня в Брюсселе.
Министры подчеркнули важность перевода в практическую имплементацию решения Бухарестского саммита 2008 года о присоединении Украины и Грузии к Альянсу.
Собеседники констатировали общие угрозы в Черноморском регионе на фоне российской милитаризации.
Отдельной темой встречи стали дальнейшие шаги в рамках Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы для продвижения их интеграции в ЕС.
Кулеба выразил готовность Украины заключить договоренность о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 и обратился с просьбой положительно рассмотреть украинское предложение.
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