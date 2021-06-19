Пентагон значительно уменьшает военное присутствие на Ближнем Востоке для противодействия Китаю и России
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки значительно уменьшает военное присутствие в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока, чтобы противодействовать растущему влиянию со стороны КНР и Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в комментарии CNN сообщил глава оборонного ведомства.
Вывод войск затронет, в частности, свертывание средств противовоздушных средств безопасности.
Ллойд Остин поручил вывести 8 батарей Patriot из региона уже этим летом. Некоторое военное оборудование вернется в Соединенные Штаты для дальнейшего ремонта, другие средства переведут в другие регионы, чтобы те были готовы в случае "непредвиденных обстоятельств", куда именно – не говорят.
США усилили военное присутствие в Саудовской Аравии после атаки в сентябре 2019 года на нефтяные объекты страны Ираном, который заблокировал мировую поставку топлива. Вашингтон направил в страну тысячи военнослужащих, а также две батареи Patriot и одну противотанковую систему.
США направили в Ирак ракетные батареи Patriot для защиты американских войск после убийства Касема Сулеймани и в связи с угрозами со стороны Ирана.
Вывод войск из Саудовской Аравии и соседних государств является частью более широкого сокращения численности американцев в регионе. США планируют завершить вывод всех сил из Афганистана к 11 сентября. В стране осталось менее 1500 военнослужащих. Во времена Трампа их количество в Ираке было сокращено до 2,5 тысячи человек.
В то же время администрация Байдена хочет сосредоточить военные силы для противодействия Китаю – главному сопернику в сфере национальной безопасности.
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Вы академий не заканчивали, не надо умничать. Они все так делают.
https://newsinfo.inquirer.net/1447959/france-slams-russian-seizure-of-power-in-central-african-republic France slams Russian 'seizure of power' in Central African Republic В Центральноафриканской Республике есть форма захвата власти, в частности военной, российскими наемниками, - заявил BFM TV министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан - Мы боремся с этим, и это заставило нас принять меры по выводу определенного количества наших военнослужащих
Гегемон уже не тот. Спросите у курдов, спросите у афганцев. Это из последних брошенных "друзей".
Скорее всего будут китайцев плюшками ублажать, как сейчас с Ираном пытаются.
"Будь же ты вовек благословенно, что пришло расцвесть и умереть"
Може, ви не пам'ятаєте, а я пам'ятаю його ганебну промову "котлета по-київські" у Верховній Раді України. Комуняки стоячи аплодували словам американського президента про "самовбивчий націоналізм"...
Промова «Котлета по-київськи» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Chicken Kyiv speech) - жартівлива назва, під якою увійшла в історію промова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Президента США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджа Буша-старшого , виголошена https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , за декілька місяців до проведення в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_(1991) референдуму і за 3 тижні до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 проголошення незалежності України від Радянського Союзу . У цій промові Буш застерігав українців від «суїцидального https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC націоналізму» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-wash_times-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-2 [2] .Вона була написана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%81 Кондолізою Райс - пізніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державним секретарем США при президенті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88 Джорджі Буш-молодшому - коли вона обіймала посаду директора (а потім старшого директора) відділу у справах СРСР і Східної Європи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Ради національної безпеки США https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-monk-3 [3] . Ця промова обурила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC українських націоналістів і американських консерваторів настільки, що журналіст-консерватор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B9%D1%80 Вільям Сафайр , редактор газети https://uk.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times , обізвав цю промову «котлетою по-київськи», звинувативши Буша в колосальному прорахункуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-putin_ru-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)#cite_note-putin_en-5 [5] .
Хорошие времена порождают слабых людей.
Слабые люди порождают плохие времена.
Плохие времена рождают сильных людей.
Сильные люди создают хорошие времена
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Мир меняется, доля США в его экономике падает, но вести себя им хочется как при Рейгане. А ресурсов для этого уже нет. Да ещё 20 лет назад США запросто начинали широкомасштабные войны в том же Афгане или Ираке, где были задействованы десятки тысяч солдат. При том НЕ снимая для этого войска с других мест.
Афганистан столкнулся с https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-gotovitsya-atake-talibov-otvoda-1623121708.html масштабным наступлением
https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-gotovitsya-atake-talibov-otvoda-1623121708.html боевиков террористической организации "Талибан" в большинстве своих провинций. Талибы уже захватили по меньшей мере 30 афганских районов.
Боевики наступают в 28 из 34 провинций Афганистана, а в последние недели талибы начали нападать и на другие территории. Окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.
https://www.rbc.ua/rus/news/afganistan-fone-vyvoda-voysk-ssha-stolknulsya-1624187653.html