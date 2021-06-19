Вандалы повредили и похитили оборудование с недавно модернизированного пригородного поезда "Киев - Фастов", - "Укрзализныця"

Вандалы 14 июня повредили и похитили в электропоезде внутреннее оборудование, отвечающее за безопасность движения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Преступление произошло в поезде "Киев - Фастов", на модернизацию которого компания недавно направила 60 млн грн. Этот поезд курсирует в рамках реализации проекта City Express.

"В частности, преступники похитили и повредили системы безопасности и информирования пассажиров. К счастью, в результате инцидента не произошло аварии. Благодаря профессионализму железнодорожников указанный подвижной состав был оперативно восстановлен и уже на следующий день выпущен на маршрут. В противном случае 6 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов", - сказано в сообщении.

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Вся информация об инциденте, в том числе, видео с камер наблюдения переданы правоохранительным органам.

""Укрзализныця" обеспокоена таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги и призывает всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников", - отметили в пресс-службе компании.