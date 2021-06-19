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Вандалы повредили и похитили оборудование с недавно модернизированного пригородного поезда "Киев - Фастов", - "Укрзализныця"

Вандалы повредили и похитили оборудование с недавно модернизированного пригородного поезда

Вандалы 14 июня повредили и похитили в электропоезде внутреннее оборудование, отвечающее за безопасность движения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Преступление произошло в поезде "Киев - Фастов", на модернизацию которого компания недавно направила 60 млн грн. Этот поезд курсирует в рамках реализации проекта City Express.

"В частности, преступники похитили и повредили системы безопасности и информирования пассажиров. К счастью, в результате инцидента не произошло аварии. Благодаря профессионализму железнодорожников указанный подвижной состав был оперативно восстановлен и уже на следующий день выпущен на маршрут. В противном случае 6 тысяч пассажиров, которые ежедневно пользуются указанным поездом, остались бы без своих рейсов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группировка, в которую входили правоохранители и работники железной дороги, похищала уголь из грузовых вагонов "Укрзализныци", - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вся информация об инциденте, в том числе, видео с камер наблюдения переданы правоохранительным органам.

""Укрзализныця" обеспокоена таким отношением пассажиров к имуществу железной дороги и призывает всех беречь подвижной состав и уважать труд железнодорожников", - отметили в пресс-службе компании.

воровство (662) железная дорога (1411) поезд (1024) Укрзализныця (2745) оборудование (90)


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Топ комментарии
+18
Призывать не надо ! Надо руки отрывать!
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19.06.2021 14:48
+6
Сколько стоит Оборудование ? , а сколько Камера ? В щит поставить Камеру или на ее денег не хватило.
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19.06.2021 14:52
+4
Тут мають бути не загальні заклики до невідомих осіб, а конкретні питання до тих, хто за охорону і збереження майна залізниці отримує не малі гроші.
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19.06.2021 15:01
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Призывать не надо ! Надо руки отрывать!
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19.06.2021 14:48 Ответить
60 млн грн. выбросила, в пропасть...
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19.06.2021 14:48 Ответить
Сколько стоит Оборудование ? , а сколько Камера ? В щит поставить Камеру или на ее денег не хватило.
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19.06.2021 14:52 Ответить
Найти и выкинуть этих вандалов на ходу поезда
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19.06.2021 14:52 Ответить
найти и под электричку эту, на полном ходу
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19.06.2021 14:53 Ответить
Тут мають бути не загальні заклики до невідомих осіб, а конкретні питання до тих, хто за охорону і збереження майна залізниці отримує не малі гроші.
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19.06.2021 15:01 Ответить
Фастівська гопота ніяк не сконає.. живучі паскуди.
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19.06.2021 15:01 Ответить
На ремонт 60 миллионов? А новый сколько стоит? Или это так бабки отмывают?
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19.06.2021 15:07 Ответить
Там это бесконечная история. Раз в месяц электрички кто-то поджигает..... Водители маршруток потирают постные ручки потому то ехать людям в Киев на работу как-то надо. Либо в Фастове работать за 8 тысяч
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19.06.2021 15:22 Ответить
Самі ж і вкрали,потім ще за 60 лімонів на якусь електричку поставлять,знов вкрадуть-хороший бізнес!!!
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19.06.2021 15:23 Ответить
а может этого оборудования и не было?
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19.06.2021 15:28 Ответить
Сами сотрудники депо, вместе с сторожами этим и занимаются. Составы киевской городской разворовали два года назад на станции отстоя Борщаговка. Так не все и отремонтировали до сегодня
Рядовому вору эти причандалы до одного места, он не знает как их реализовать.
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19.06.2021 15:29 Ответить
Пока не введут за вандализм телесные наказания-ничего не изменится. Лет 10 назад прочел заметку, как два молодых вандала расписали своей графити поезд метро в Сингапуре. Суд присудил-возмещение ущерба и наказание бамбуковыми палками. Думаецца, после этого у чуваков надолго отпадет охота че-нить обрисовывать.
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19.06.2021 19:38 Ответить
выпускники "института благородных квартал-овцев" развлекаются
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19.06.2021 20:09 Ответить
Это не вандалы, вандалы это те кто ломает и крушит. А это именно воры, которые должны сидеть.
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19.06.2021 21:18 Ответить
Це вже не вандалізм,а диверсія!!!!!
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20.06.2021 12:16 Ответить
Ж. Д. должна охранять армия. С правом открытия огня на поражение. Это что, *****, непонятно? А они, *****, в игрушки играются с бабушками и дедушками сторожами.
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20.06.2021 13:44 Ответить
гавакови працюють на себе
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20.06.2021 14:41 Ответить
 
 