Посол Венгрии Ийдярто об образовательном законе: Сейчас позиции Киева и Будапешта все ближе и ближе друг к другу

Позиции Украины и Венгрии в вопросе среднего образования для венгерской общины стали "ближе друг к другу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Он отметил, что ни украинская, ни венгерская стороны "никогда не были крайними радикалами" в вопросах образования.



"Сейчас наши позиции все ближе и ближе друг к другу… Мы уже поняли, что украинская сторона хочет, чтобы дети, которые будут оканчивать школу, свободно владели украинским. Венгерская сторона хочет сохранить, насколько это возможно, положительные моменты старого закона об образовании, касающиеся нацменьшинств. Есть хорошее поле для компромисса. Мы хотим, чтобы сама община решала, на каком языке будет происходить образование в школах", – сказал Ийдярто.



Уже состоялось два заседания украино-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. На них, по словам Ийдярто, "происходит реконструкция взаимного доверия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины

"Эта рабочая группа занимается сложным – вопросами образования нацменьшинств в Украине, в том числе венгерской… Она должна в рамках закона, который существует, найти механизм сохранить такое образование для венгров, которое они получали и раньше", – отметил посол Венгрии.



В рамках работы этой группы были поставлены "профессиональные вопросы", на которые в Будапеште получили "профессиональные ответы", подчеркнул Ийдярто.



"Мы боялись, что в конце школьного образования дети потеряют возможность учить венгерский язык и учиться на венгерском языке. На сегодня можно сказать, что на 100% венгерские студенты и учащиеся школ учат все предметы на венгерском языке, кроме украинского языка и литературы", – рассказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба