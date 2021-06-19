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Посол Венгрии Ийдярто об образовательном законе: Сейчас позиции Киева и Будапешта все ближе и ближе друг к другу

Посол Венгрии Ийдярто об образовательном законе: Сейчас позиции Киева и Будапешта все ближе и ближе друг к другу

Позиции Украины и Венгрии в вопросе среднего образования для венгерской общины стали "ближе друг к другу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

Он отметил, что ни украинская, ни венгерская стороны "никогда не были крайними радикалами" в вопросах образования.

"Сейчас наши позиции все ближе и ближе друг к другу… Мы уже поняли, что украинская сторона хочет, чтобы дети, которые будут оканчивать школу, свободно владели украинским. Венгерская сторона хочет сохранить, насколько это возможно, положительные моменты старого закона об образовании, касающиеся нацменьшинств. Есть хорошее поле для компромисса. Мы хотим, чтобы сама община решала, на каком языке будет происходить образование в школах", – сказал Ийдярто.

Уже состоялось два заседания украино-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. На них, по словам Ийдярто, "происходит реконструкция взаимного доверия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины

"Эта рабочая группа занимается сложным – вопросами образования нацменьшинств в Украине, в том числе венгерской… Она должна в рамках закона, который существует, найти механизм сохранить такое образование для венгров, которое они получали и раньше", – отметил посол Венгрии.

В рамках работы этой группы были поставлены "профессиональные вопросы", на которые в Будапеште получили "профессиональные ответы", подчеркнул Ийдярто.

"Мы боялись, что в конце школьного образования дети потеряют возможность учить венгерский язык и учиться на венгерском языке. На сегодня можно сказать, что на 100% венгерские студенты и учащиеся школ учат все предметы на венгерском языке, кроме украинского языка и литературы", – рассказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия приемлет закон об образовании в нынешней форме, - Кулеба

Автор: 

Венгрия (1935) закон (3176) Ийдярто Иштван (22)


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Топ комментарии
+12
значит зелибоба все сдал венграм
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19.06.2021 15:00
+12
Зельцман уже и перед мадьярами прогнулся. А, шо , то ж не его язык, а гоев, которым ссы в очи - все божья благодать
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19.06.2021 15:02
+10
Что хорошего ты придурь увидела в том что в украинских школах дети граждан Украины будут обучаться на иностранном языке??
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19.06.2021 15:16
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значит зелибоба все сдал венграм
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19.06.2021 15:00 Ответить
Зельцман уже и перед мадьярами прогнулся. А, шо , то ж не его язык, а гоев, которым ссы в очи - все божья благодать
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19.06.2021 15:02 Ответить
можно смело посылать мадьяр в жопу
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19.06.2021 15:05 Ответить
Нужно
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19.06.2021 15:09 Ответить
Это хорошо. При предводителе дворянства только ругались и не хотели слышать друг друга
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19.06.2021 15:10 Ответить
Что хорошего ты придурь увидела в том что в украинских школах дети граждан Украины будут обучаться на иностранном языке??
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19.06.2021 15:16 Ответить
Если тебе, клавиша, по кайфу что за твой счет в украинских школах будут готовить для венгрии специалистов, то ты или дебил, или свинособака под украинским флагом
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19.06.2021 15:21 Ответить
..Украина-Унитарная Страна!..и все обучение по всей территории страны-на государственном украинском языке, и ни на каком другом и это константа!...изучение других языков не возбраняется, вплоть до языков племен тумба-юмба, угро-финнов или говоров вурдалацких племен междуреченских, андрофаков и фтирофаков, предков нынешних руцке!)...
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19.06.2021 15:14 Ответить
І це сильно насторожує. За два роки пліснява нічого путнього, для України, НЕ зробила.
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19.06.2021 15:18 Ответить
Угорцям "чешеться"обрубок імперського хвоста,відтак,сепаратизм у Закарпатті вони будуть продукувати як і Росія на сході! "Община" може вирішувати які лавочки ставити у парку! Навчатися угорською-в Угорщину!
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19.06.2021 15:18 Ответить
Нельзя отделить венгерский от рускага...следовательно если разрешить обучение на венгерском...то оно автоматом будет разрешено и на рускам...
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19.06.2021 15:19 Ответить
Так діло дійде й до сексу-раз "бліже і бліже!"
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19.06.2021 15:19 Ответить
Блище і блище це означає що мадярота і далі буде отримувати паспорти громадян України не володіючи мовою а громадяни України вивертаючись з дупи навиворот вчать мадярську аби отримати омріяний утлевел, ось так тепер називається зближення позицій))
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19.06.2021 15:44 Ответить
Це не Європа, це твоя хитрозроблена мадярія яка смокче расєянам, у Європі спочатку вчать мову державну, недоумку, а потім вже решту по бажанню, вилупок мадярський...
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19.06.2021 16:06 Ответить
вас, дикунів ханте-мансі, вчить путєн з орбаном))) Європою воно себе називає))
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19.06.2021 16:29 Ответить
Посол Угорщини Ійдярто про освітній закон: Наразі позиції Києва та Будапешта все ближче і ближче одна до одної - Цензор.НЕТ 6665
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19.06.2021 15:57 Ответить
 
 