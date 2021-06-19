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Новости Коронавирус и карантин
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У Кличко заявили о спаде заболеваемости коронавирусом в Киеве: дополнительные COVID-больницы сворачивают работу

У Кличко заявили о спаде заболеваемости коронавирусом в Киеве: дополнительные COVID-больницы сворачивают работу

Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве уменьшается - сейчас в стационаре столичных больниц с этим диагнозом находятся 322 пациента.

Об этом в интервью Укринформу сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ.

"При том, что в конце марта - начале апреля на больничных койках находились более 5 тысяч больных, за сутки было около 850 выездов только на подозрение COVID-19 и пневмонии ... Это была безотказная госпитализация, и те цифры госпитализации говорят сами за себя. Сегодня утром находятся 322 пациента", - сказала Гинзбург.

Она уточнила, что, в частности, в 17-й больнице, в детской больнице №1, в роддоме нет сейчас ни одного пациента. "Даже в Александровской больнице на развернутых 650 коек - всего 102 пациента. 4-я больница, которая у нас выступала как госпиталь, 70 пациентов на утро (здесь и далее - цифры по состоянию на 18.06.2021 - ред.).

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Поэтому в столице сворачивают работу дополнительные COVID-больницы, однако, как заверила Гинзбург, в случае новой волны заболевания помощь будет быстро развернута снова.

"Все, что касается централизованного снабжения кислородом, остается в больницах. Это капитальные расходы, это нуждлось в определенных действиях, и оно остается. Что касается обеспечения препаратами. У нас есть остатки медикаментов, расходных материалов, которые были закуплены на средства, выделенные местным бюджетом. То есть, они имеют определенный запас ... Это была значительная поддержка для наших заведений", - акцентировала Гинзбург.

Также смотрите: Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

больница (1437) карантин (16729) КГГА (2978) Киев (25484) Гинзбург Валентина (18) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
В Москве максимальное количество COVID-случаев за сутки с начала пандемии
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19.06.2021 15:29
+3
Ща ломанутся в Турцию и нахватаются от кацапни, будет невесело ((((
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19.06.2021 15:30
+2
на орді пішов падьож оленів...рано булки розслабляти.
За останню добу в Росії зафіксували 17 906 нових випадків коронавірусного захворювання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-covid/31316019.html
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19.06.2021 15:35
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В Москве максимальное количество COVID-случаев за сутки с начала пандемии
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19.06.2021 15:29 Ответить
9 120 ,
предыдущий антирекорд был установлен 18 июня, тогда число новых заразившихся составило 9 056.
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19.06.2021 15:31 Ответить
Якась дивна москальська вакцина, після масового вацинування такий спалах.
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19.06.2021 15:37 Ответить
Ща ломанутся в Турцию и нахватаются от кацапни, будет невесело ((((
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19.06.2021 15:30 Ответить
нас какцапский КОВИД не берет
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19.06.2021 15:31 Ответить
ну и слава Богу
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19.06.2021 15:31 Ответить
на орді пішов падьож оленів...рано булки розслабляти.
За останню добу в Росії зафіксували 17 906 нових випадків коронавірусного захворювання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-covid/31316019.html
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19.06.2021 15:35 Ответить
А был ли мальчик? вирус?
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19.06.2021 15:41 Ответить
витамины делают свое дело
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19.06.2021 15:44 Ответить
Виталя - оставайся с Киевом,
криворогатые идут взад в свою криворогатию..
надо если будет? - один твои хук слева успокоит навсегда бубенца...
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19.06.2021 15:58 Ответить
Ща дамбасня навезет новый московитский штамм через открырые КПВВ...
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19.06.2021 16:13 Ответить
Спад? А у кого мозгов хватило отменить тесты для въезда в Украину? Со стороны РФ огромные очереди на въезд из "дву-граждан" и им тесты не нужны. Идиоты... или вредители
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19.06.2021 17:19 Ответить
Не спешите! Скоро развернетесь Вас не смутило спешное решение ЗЕ-ублюдков дать зеленый свет турЫстам из Индии? Объясняю: все прививки пох для дельта штамма: хоть файзер хоть спутник- все говно!!!
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19.06.2021 17:28 Ответить
Еще несколько недель назад кричали о том, что ситуация критическая. А тут уже все отлично, больнички закрываются...
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19.06.2021 20:52 Ответить
 
 