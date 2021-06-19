У Кличко заявили о спаде заболеваемости коронавирусом в Киеве: дополнительные COVID-больницы сворачивают работу
Уровень заболеваемости COVID-19 в Киеве уменьшается - сейчас в стационаре столичных больниц с этим диагнозом находятся 322 пациента.
Об этом в интервью Укринформу сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, информирует Цензор.НЕТ.
"При том, что в конце марта - начале апреля на больничных койках находились более 5 тысяч больных, за сутки было около 850 выездов только на подозрение COVID-19 и пневмонии ... Это была безотказная госпитализация, и те цифры госпитализации говорят сами за себя. Сегодня утром находятся 322 пациента", - сказала Гинзбург.
Она уточнила, что, в частности, в 17-й больнице, в детской больнице №1, в роддоме нет сейчас ни одного пациента. "Даже в Александровской больнице на развернутых 650 коек - всего 102 пациента. 4-я больница, которая у нас выступала как госпиталь, 70 пациентов на утро (здесь и далее - цифры по состоянию на 18.06.2021 - ред.).
Поэтому в столице сворачивают работу дополнительные COVID-больницы, однако, как заверила Гинзбург, в случае новой волны заболевания помощь будет быстро развернута снова.
"Все, что касается централизованного снабжения кислородом, остается в больницах. Это капитальные расходы, это нуждлось в определенных действиях, и оно остается. Что касается обеспечения препаратами. У нас есть остатки медикаментов, расходных материалов, которые были закуплены на средства, выделенные местным бюджетом. То есть, они имеют определенный запас ... Это была значительная поддержка для наших заведений", - акцентировала Гинзбург.
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosia-covid/31316019.html
мальчик?вирус?
криворогатые идут взад в свою криворогатию..
надо если будет? - один твои хук слева успокоит навсегда бубенца...