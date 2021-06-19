Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно
Украина не сможет реализовать вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ближайший год. "Теоретически возможно", что это удастся сделать в течение ближайших 10 лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в "Субботнем интервью для "Радио свобода".
"Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей", - сказал Разумков.
В то же время, он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.
"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий неправильно... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен", - добавил Разумков.
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Германия, Франция, Италия не хотят и будут блокировать...да и США не особо хочет, что бы там была УКраина... если США бы хотели то могли бы уговорить, подключить свои связи, они это умеют. Политика она такая....
І ця напівграмотна істота очолює парламент України??? Не обіцяти ТЕ, в чому я не впевнений!
А згадайте ще й заяву цього ексфюрера регоюгенда про те, що до пАртії рЕгіонів воно вступило через ідейні переконання! А саме ідейні переконання пАртії рЕгіонів завадили Україні заключити угоду з ЄС! А де зараз генфюрер пр? У рАшці! А рАзумков тут українцям спагеті на вуха розкидає!
Источник: https://censor.net/ru/n3272443