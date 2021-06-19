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Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно

Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно

Украина не сможет реализовать вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ближайший год. "Теоретически возможно", что это удастся сделать в течение ближайших 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в "Субботнем интервью для "Радио свобода".

"Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей", - сказал Разумков.

В то же время, он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.

"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий неправильно... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен", - добавил Разумков.

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Автор: 

НАТО (9968) членство в НАТО (1507) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+42
Через 10 лет вы ублюдки зелёные, все ещё будете сидеть по лагерям. Твари
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19.06.2021 16:13
+32
дайте им ещё, 100 лет
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19.06.2021 16:14
+32
Треба звернутися з проханням до США, щоб вони топили нахрін весь транспорт з Колумбії...

Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно - Цензор.НЕТ 3649
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19.06.2021 16:18
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А при Порошенко на цьому саміті вже отримали б ПДЧ
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20.06.2021 02:49 Ответить
Порошенко в 2014 говорил, что к 2024 году! а теперь зеленые теоретически! через 10 лет. Разумков выполн\яе указания Московии
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20.06.2021 10:56 Ответить
Нагадує історію про базу на місяці від голови російського роскосмосу
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20.06.2021 02:50 Ответить
Разумков не совсем дебилков дело говорит
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20.06.2021 10:37 Ответить
Конечно за десять лет !!Особенно если этот пророссийский хрен Разумков , специально забивает "гвозди" в программу вступления Украины в НАТО!!
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20.06.2021 13:00 Ответить
снова сказки про НАТО.)) Не будет Украина и через 10 лет в НАТО....эту мантру слышу уже 30 лет что Украина вот вот вступит в НАТО....и двери открыты для Украины.))) Смешно. ...забавно это слышать от всяких чинуш Европы, балаболов.)

Германия, Франция, Италия не хотят и будут блокировать...да и США не особо хочет, что бы там была УКраина... если США бы хотели то могли бы уговорить, подключить свои связи, они это умеют. Политика она такая....
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20.06.2021 15:50 Ответить
Замість епіграфа:-"...Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен"(Разумков).
І ця напівграмотна істота очолює парламент України??? Не обіцяти ТЕ, в чому я не впевнений!
А згадайте ще й заяву цього ексфюрера регоюгенда про те, що до пАртії рЕгіонів воно вступило через ідейні переконання! А саме ідейні переконання пАртії рЕгіонів завадили Україні заключити угоду з ЄС! А де зараз генфюрер пр? У рАшці! А рАзумков тут українцям спагеті на вуха розкидає!
Источник: https://censor.net/ru/n3272443
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20.06.2021 18:00 Ответить
Скорее всего нет желания чтобы страна была в НАТО
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20.06.2021 19:26 Ответить
Если убрать разумковых-тупаковых и зеленских-шмыгаленских, то сроки можно сократить в разы.
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20.06.2021 20:06 Ответить
"10 лет - теоретически это возможно" - ключевое слово -ТЕОРЕТИЧЕСКИ. т.е. сделают ВСЕ, ЧТОБ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО - ясен пень, расея ж не потерпит!
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27.06.2021 09:27 Ответить
Если 10 лет теоретически возможно, то только не с зеленой плесенью. С ними наоборот все отдаляется.
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27.06.2021 19:19 Ответить
Где и этот разумков-тупаков взялся на наши головы. Не было о нем слышно раньше и дальше бы так. Пусть бы и дальше ломбардами занимался.
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27.06.2021 19:28 Ответить
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