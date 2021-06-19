Разумков о вступлении Украины в НАТО: За год мы это сделать не сможем, за 10 лет - теоретически возможно

Украина не сможет реализовать вступление в Североатлантический альянс (НАТО) в ближайший год. "Теоретически возможно", что это удастся сделать в течение ближайших 10 лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в "Субботнем интервью для "Радио свобода".

"Давайте быть откровенными - за год мы это сделать не сможем. Мы должны провести ряд реформ, для того, чтобы соответствовать и стандартам НАТО в плане обороноспособности, и стандартам обеспечения украинской армии, и много других вещей", - сказал Разумков.

В то же время, он добавил, что НАТО - не только военный блок, но и гуманитарная организация, с которой Украина много лет сотрудничает.

"Я уверен, что мы достигнем этой цели, но этот путь будет непростым, и сказать, что он будет короткий неправильно... 10 лет - теоретически это возможно. Я стараюсь не обещать в том, в чем я не уверен", - добавил Разумков.

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