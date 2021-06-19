Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил Киевской городской государственной администрации (и другим) принять меры для ускорения реализации БФ "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"", что является прямым давлением на КГГА и горсовет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Алина Михайлова.

По ее словам, это открытое лоббирование исключительного одного проекта мемориала - где есть русские деньги и, угрожающее в условиях 8 лет российско-украинской войны, российское влияние".

"Ни для кого не секрет, что россияне уже занесли весомый чемоданчик как в ОП, так и в КГС. Не имейте сомнений, что и за членство в наблюдательном совете также платятся деньги. Именно поэтому вы там видите и "хороших" (сомнительный тезис) людей вместе с открытыми врагами Украины.

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Вопросов у меня нету. Есть только утверждение, что те, кто топит за российский проект БЯ - враги Украины. Особенно лицемеры, которые рассказывают о красных линиях и о том, как они в инфопространстве воюют с русскими.

Проект Бабьего Яра стал некой лакмусовой бумажкой.

И это письмо Ермака (такого же врага Украины) - тому прямое подтверждение. Вы все в одной упряжке. И мы вас всех запомнили", - пишет Михайлова.

Она также обратилась к президенту: "Владимир Зеленский, все что сегодня делается МБЯ вокруг Бабьего Яра направлено исключительно на дискредитацию и разжигание внутренних противостояний. Это вот та самая "подпольная" идеологическая война. Вы уверены, что вы в ней хотите участвовать и подыгрывать как президент врагу?

У киевлян и всей общины, интеллигенции есть КУЧА ВОПРОСОВ К МБЯ Бабий Яр. Только почему-то вы с командой закрываете на это глаза. Мы их откроем".





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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декабря", выступающая против МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".