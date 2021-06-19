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Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова

Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил Киевской городской государственной администрации (и другим) принять меры для ускорения реализации БФ "Мемориал Холокоста "Бабий Яр"", что является прямым давлением на КГГА и горсовет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет волонтер Алина Михайлова.

По ее словам, это открытое лоббирование исключительного одного проекта мемориала - где есть русские деньги и, угрожающее в условиях 8 лет российско-украинской войны, российское влияние". 

"Ни для кого не секрет, что россияне уже занесли весомый чемоданчик как в ОП, так и в КГС. Не имейте сомнений, что и за членство в наблюдательном совете также платятся деньги. Именно поэтому вы там видите и "хороших" (сомнительный тезис) людей вместе с открытыми врагами Украины.

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Вопросов у меня нету. Есть только утверждение, что те, кто топит за российский проект БЯ - враги Украины. Особенно лицемеры, которые рассказывают о красных линиях и о том, как они в инфопространстве воюют с русскими.
Проект Бабьего Яра стал некой лакмусовой бумажкой.

И это письмо Ермака (такого же врага Украины) - тому прямое подтверждение. Вы все в одной упряжке. И мы вас всех запомнили", - пишет Михайлова.

Она также обратилась к президенту: "Владимир Зеленский, все что сегодня делается МБЯ вокруг Бабьего Яра направлено исключительно на дискредитацию и разжигание внутренних противостояний. Это вот та самая "подпольная" идеологическая война. Вы уверены, что вы в ней хотите участвовать и подыгрывать как президент врагу?
У киевлян и всей общины, интеллигенции есть КУЧА ВОПРОСОВ К МБЯ Бабий Яр. Только почему-то вы с командой закрываете на это глаза. Мы их откроем".

Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова 01
Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова 02

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декабря", выступающая против МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Автор: 

Бабий Яр (188) мемориал (158) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+44
Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова - Цензор.НЕТ 8189
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19.06.2021 16:35
+38
Нарідний прізєдєнт! Як і його маладая ******* малоромів! Дякую вам дебіли 73 процентні.
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19.06.2021 16:34
+34
ЗЕбидло чекає виконання ЗЕбанатом передвиборчих обіцянок...

Ермак поручил ускорить реализацию Мемориала в Бабьем Яре. Это прямое давление на КГГА, а также открытое лоббирование проекта, где есть русские деньги, - волонтер Михайлова - Цензор.НЕТ 9098
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19.06.2021 16:36
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каганович не тільки був ідейним, але і практичним куратором. за його спогадами внучатому племіннику, він з 1930 по 1937 рік був куратором НКВД від ПБ і мав свій кабінет на Лубянці. і , Крім того, очолював КПК і був секретарем по кадрам ЦК, Колька Єжов був в нього був заввідділом ОРПО та зам по КПК. А для більшої достовірності слід взяти керівний склад Полесского(Гомель) обкома РСДРП. Там зібралися всі бузовіри Голодомору. Більшість з них була в родинних звязках між собою. Не згаданий Якір, друг Кагановича, А Постишев,хоча і мокшанець, спеціально в 1932 році присланний в Україну, щоб "закрутити гайки" і страждав алкоголізмом та буйством в розправах. Саме лазарь був автором "знаменитих трійок" він з 1932 року нашіптував сталіну про їх необідність, а з 1934 вони запрацювали. А апофеозом був 1937 рік коли розстріляли всіх куркулів, які вижили та повернулись. Жоден український історик до і після Незалежності ніколи не згадує про керівну роль саме Кагановича. І він єдиний, хто залишився живий, з цієї "Братви", яка похоронена в Биківні або в Москві на Комунарці.
Переграв судьбу.і помер " в беславии и в безвестності"
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19.06.2021 23:04 Ответить
Щоб агент фсб Єрмак і не допомогав Кремлядським проектам в Україні - це нонсенс
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19.06.2021 21:55 Ответить
Главная цель этого "росийского проекта" - закатать там в бетон все подряд, что бы не дай бог ни кому из украинцев не пришла вголову мысл провести там раскопки и эксгумацию. Иначе сказочке конец. Ну и конечно же отлить в бетоне саму эту сказку, о том что там иничтожались исключительно евреи.
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19.06.2021 22:17 Ответить
по прикиду к носу - утверждается что там расстреляно 100.000-150.000 именно евреев и
именно киевских.... население Киева на 1941 было ок 800.000-900.000..... опа..... тоисть
если допустить что был расстрелян каждый третий киевский еврей то их на тот момент
проживало в столице Украины.... треть!!! осталось выяснить в каком месте напи_дели....
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20.06.2021 10:28 Ответить
есть простая математика, если в Киеве проживало условно 900 тысяч из низ 30-33% евреи, то перед наступлением немцев с Киева эвакуировались 50% населения из эвакуированных 50 % были евреи, значит в городе их осталось 20-30 тысяч, из этого количества многие уцелели... от куда цифры 100-150 тысяч евреев???? 100-150 т. это общая численность убиенных в Яру. Львинная часть убиенных - Украинцы. Когда будет мемориал убиенным Украинцам????
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20.06.2021 13:18 Ответить
встречный вопрос откуда 50% эвакуированных евреи ??? кто пересчитывал в этой неразбе-
рихе и почему не 90% что гдето даже логично
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20.06.2021 13:45 Ответить
цифры брал с инетовских ресурсов а откуда ещё.... сам погугли
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20.06.2021 13:46 Ответить
и на счёт простой маиематики - хабадники настаивают на 100.000 евреев каждый третий
100.000Х3=300.000 от 900.000 это какбэ треть.........
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20.06.2021 13:49 Ответить
и ещё немного "математики" треть от 900.000 это 300.000 если 50% (но это ты сказал что 50)
уехало 150.000 осталось и кадый третий убитый тогда 50.000 а не 20-30........... а ещё и мно-
гие уцелели.... ты погугли документальные съёмки как тела бульдозером в овраги сгребают
ну и сам попробуй так "уцелеть" под слоями трупов и земли
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20.06.2021 14:05 Ответить
50% равняется условно 450 тысячам жителей - эвакуированные заводы с работниками, уреждения со служащими, самостоятельно уезжающие люди.... 50% от эвакуированых евреи, это, если верить, что их изначально было 300 тысяч, 250 тысяч, осталось в Киеве около 30 тысяч, многие спаслись... от куда зашкальные цифры их жертв???? зачем забивать голову их трагедией, у нас была своя и во много раз больше, вот это должно нам болеть.
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20.06.2021 19:28 Ответить
и это можно реально установить сколько там кого ? я себе это плохо представляю а то что
100.000 евреев там расстреляно пи_дёжь понятно и коню но такое утверждение есть
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20.06.2021 19:54 Ответить
реально невозможно.... разве что сохранились немецкие архиві... а их немцы уничтожили.... приходится включать логику и сопоставлять извесные и усредненные цифры, и опровергать некоторые фантазии по количеству убиенных евреяв... могу навести даже некоторые примеры из рассказов деда, он сидел в 41-м в сырецком концлагере, это рядом с Яром, в лагере были военнопленные, которые умирали в большом количестве, был каннибализм, всех каннибалов немцы расстреливали перед строем... все трупы свозили в Яр... евреев среди военнопленных практически не было... кстати, многих украинцев, особенно нужных специалистов(например, машинистов паровозов...) немцы отпускали домой...
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21.06.2021 04:53 Ответить
собственно и я о том же нам стеной плача подменяют нашу трагедию и наши потери
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21.06.2021 06:48 Ответить
как пишет еврей Ходос, евреи искуственно создают в обществе антисемитизм, чтоб быть в истоках этого процесса и тем самым, полностью его контролировать... и все время быть плакальщиками которым постоянно, все другие, что то должны... смешно.
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21.06.2021 10:21 Ответить
Лишние деньги в бюджете?
Так пора отменить "субсидии", перегоняющие бюджет страны в карман Ахметова.
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19.06.2021 23:15 Ответить
Кто это такой, чтобы что-то поручать? Кто его выбирал? Кто-то помнит кто при Порошенко был главой офиса Президента?
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20.06.2021 00:17 Ответить
Так Порошенко был Президентом и выполнял обязанности в полном объеме, а Зеленский это просто сценический персонаж, в реальности представленный человеком, который не может трех слов связать. И это без набросов, это даже по его подготовленным интервью видно.
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20.06.2021 01:49 Ответить
А как вы думаете, российский агент должен лоббировать чьи интересы?
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20.06.2021 08:42 Ответить
может он не только российский..., а и еврейский. Двойной ахент
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20.06.2021 15:33 Ответить
А как вы думаете, российский агент должен лоббировать чьи интересы?
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20.06.2021 08:43 Ответить
я так думаю что все мемориалы надо ставить под носом тех кто евреев уничтожал то есть в
Германии и Австрии
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20.06.2021 10:30 Ответить
Чому важливі питання нашої держави мають вирішувати наші недруги? Гнати їх у три шиї не соромлячись.
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20.06.2021 10:42 Ответить
Чому поляки відмовили кацапам фінансувати будівництво меморіалу Собібор, а наші наполягають на їхній участі у будівництві Бабиного Яру? Чому? А тому що поляки добре знають та пам'ятають історію і не хочуть мати нічого спільного з козломордими. А наша ОПа просто на них працює. От в чому різниця між європейською Польщею та проросійською владою України.
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20.06.2021 10:56 Ответить
І знову гроші із тумбочки (за Януковичем)
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20.06.2021 11:15 Ответить
Верховная Рада 3 июня приняла за основу законопроект №5109 о борьбе с антисемитизмом. "За" высказались 252 народных избранника.

Наказание за антисемитизм предлагают прировнять к наказанию в соответствии со статьей 161 Уголовного Кодекса Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от расы, национальности, религии, инвалидности и по другим признакам").
За антисемитские действия в законопроекте предлагают штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 - 8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет.
В случае, если действия сопровождались насилием, обманом или угрозами, виновнику грозит штраф от 500 до 1000 минимумов (8 500-1 7000 гривен) или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
За антисемитизм, совершенный группой лиц, повлекший тяжелые последствия, будут сажать на срок от 5 до 8 лет.https://realist.online/news/rada-opredelila-ponjatie-antisemitizm-za-chto-khotjat-shtrafovat-na-17-tysjach
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20.06.2021 11:57 Ответить
" Західний цивілізаційний вибір." https://www.youtube.com/watch?v=vdXkNvl2Zk4
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20.06.2021 12:17 Ответить
Андрюха не скромничай, расписывайся на весь лист А-4, а не на пол листа как клерк какой-то.
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20.06.2021 12:36 Ответить
іуда засвітився і гарно відпрацьовує рублі а Зеленському доведеться відбілюватисяя від рублів.......звичайний совок де сумніви і коротка память .....про наслідки попереджують тільки дисиденти на жаль
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20.06.2021 13:53 Ответить
ТА КОЛИ Ж МИ ВЖЕ ПОЗБАВИМОСЯ, ЗДИХАЄМОСЯ ЦІЄЇ "БРАТСЬКОЇ ЛЮБОВІ" ВІД РФ??? МИ ЩО НЕ СПРОМОЖНІ САМІ ПОСТАВИТИ МЕМОРІАЛ??? ЧИ ЗНОВУ ЛІЗЕМО В ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РАШІ!!!
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20.06.2021 14:21 Ответить
якщо хтось досі не зрозумів - ЗЕлений блазень на посту президента це кацапський проект, котрий розроблявся та втілювався кацапами дуже давно... З 2016 р. до цього проекту долучився ще й Бєня... ЗЕлена гнусава потвора це зрадник та ворог України , разом зі своїм найближчим оточенням (останні 2 роки нищення Війська та оборонних підприємств України, - тому доказ), а так звана "партія" так званих "слуг" це просто юрба безбатьченків-кнопкодавів, котрих утримують лише для легалізації кацапського "ЗЕленого" проекту через ВР України, мета якого - повернення України будь-яким шляхом в орбіту московської азіатської орди...
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20.06.2021 14:33 Ответить
проект касабский а нос еврейский..... слуга двух господ взялся поделить Украину где по
средине....
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21.06.2021 06:50 Ответить
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