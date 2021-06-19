Порошенко на встрече с Чавушоглу поблагодарил Турцию за усилия по деоккупации Крыма и за расширение военно-технического сотрудничества

Петр Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который участвует в Анталийском дипломатическом форуме.







Он провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Порошенко выразил благодарность турецкой стороне, прежде всего, президенту Эрдогану, за твердую и принципиальную позицию поддержки Украины в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Стороны отметили важный прогресс в развитии и укреплении стратегического партнерства между Украиной и Турцией, включая сферы безопасности и обороны. Порошенко поблагодарил турецкую сторону за расширение военно-технического сотрудничества, в частности за поставки высокотехнологичных ударных беспилотников Bayraktar.

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Во время встречи отмечена важная роль Турции в отстаивании прав крымскотатарского народа. Собеседники обсудили международные усилия по деоккупации украинского Крыма, в частности в контексте ожидаемого запуска "Крымской платформы".

Порошенко также поблагодарил турецких партнеров за продолжение начатой ​​в 2015 году программы реабилитации украинских военнослужащих и членов их семей на территории Турции.

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Анталийский дипломатический форум под эгидой президента Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодной международной площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.