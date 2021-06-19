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Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей

Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей

В течение января - мая текущего года Высший совет правосудия получил свыше 5 тысяч жалоб на действия судей.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные приведены в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат и секретариата Высшего совета правосудия за январь - май 2021 года.

"В течение первых пяти месяцев 2021 в Высший совет правосудия поступило 5086 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот период Дисциплинарные палаты и члены ВСП полностью завершили рассмотрение 5306 дисциплинарных жалоб включая поступившие в предыдущие годы.

Дисциплинарные палаты открыли 92 дисциплинарных дела (за аналогичный период 2020 года - 209) и приняли 134 решения о возврате жалоб (годом ранее - 90).

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В то же время ВСП принял 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел (за аналогичный период 2020-го - 450), 36 решений об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарного производства (31).

"Всего в январе - мае 2021 года Дисциплинарные палаты ВСП приняли 46 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 53 судей", - информируют в ведомстве.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дисциплинарных дел 27 судей получили предупреждения, в отношении 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца, еще к 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев. В отношении одного судьи внесли представление о временном отстранении от правосудия и трех - представление об увольнении.

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Как сообщалось, в течение января - мая 2021 года ВСП принял решение уволить 61 судью.

Автор: 

жалоба (128) судья (2645) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+7
Результат розгляду 5300 скарг на суддів:
- 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел;
- 27 судей получили предупреждения;
- 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца;
- 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев;
- 1 - представление о временном отстранении от правосудия;
- 3 - представление об увольнении;
- 4900 заявлений положили Х (возвратили заявителям).
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19.06.2021 19:27
+5
5306 жалоб и всего 3 адекватных решения. круговая порука.

Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей - Цензор.НЕТ 8657
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19.06.2021 18:37
+3
а шо получил низший совет правосудия? - желательно в долларах...
а усреднить все то "правосудие" - на душу правосуда ето скока?
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19.06.2021 18:24
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а шо получил низший совет правосудия? - желательно в долларах...
а усреднить все то "правосудие" - на душу правосуда ето скока?
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19.06.2021 18:24 Ответить
в стране, где способны "по приколу", количество жалоб на суд - не показатель.
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19.06.2021 18:24 Ответить
здравсвуй майбах!
мама любит сыну
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19.06.2021 18:36 Ответить
5306 жалоб и всего 3 адекватных решения. круговая порука.

Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей - Цензор.НЕТ 8657
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19.06.2021 18:37 Ответить
если тетка судья? - то санитары напрасно жрут свой хлеб....
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19.06.2021 19:30 Ответить
... и таких там 99,9%
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19.06.2021 21:19 Ответить
Вся судова влада встановлена без повноважень від народу нелегітимна.
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19.06.2021 18:42 Ответить
До дупи ті жалоби та заяви. Вони кримінально ноподсудні. до речі, це порушення Конституційії України (ст. ст. 6,21, 24). Все інше від "лукавого" та є підзаконними актами, котрі протирічать основополагаючому Закону України - Коеституції.
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19.06.2021 18:45 Ответить
А шо там харант со своими рехвормами, а, я забыл, Порошенко виноват))))
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19.06.2021 18:53 Ответить
КПД нулевое, за что деньги получаете из гос. бюджета, ироды?
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19.06.2021 19:09 Ответить
...."іроди" чи моральні УРОДИ?
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20.06.2021 17:57 Ответить
Они уже уровень моральных уродов уже давно прошли, достигнув уровня иродов за что будет более серьезная кара.
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20.06.2021 18:24 Ответить
Результат розгляду 5300 скарг на суддів:
- 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел;
- 27 судей получили предупреждения;
- 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца;
- 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев;
- 1 - представление о временном отстранении от правосудия;
- 3 - представление об увольнении;
- 4900 заявлений положили Х (возвратили заявителям).
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19.06.2021 19:27 Ответить
++
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19.06.2021 19:56 Ответить
За залет судьи - наказание в виде выговор либо лишения премии. Звиздец.
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19.06.2021 19:29 Ответить
была такая пословица " Выговор не сифилис"...
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19.06.2021 19:56 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Факт, что вместо судебной системы у нас преступная круговая порука.
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19.06.2021 21:19 Ответить
В течение января - мая текущего года Высший совет правосудия получил свыше 5 тысяч жалоб на действия судей.-сдали на макулатуру
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19.06.2021 21:19 Ответить
Банда под названием "Украинские суды" должна быть ликвидирована. Всех этих "судей" и врп в том числе, нужно объявить вне закона и лишить всех прав и состояний!
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20.06.2021 00:19 Ответить
Не всі судді подонки! Неважко віднайти очевидно недостойних, - тільки КОМУ це треба біля "кормушки"? Поболтали і далі крадуть та допомагають добивати трударів....,.добивати виробництва...
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20.06.2021 18:02 Ответить
Ну лишили их доплат, ну и что? Те доплаты у них, как пособие на помаду любовницам. Основной доход у них - взятки, а зарплата и доплаты жля "пожизненных", это, как говорил тупицкицй-сидеть на подсосе.
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20.06.2021 13:51 Ответить
Ну и что? Каков результат? Или в "совете" сидят иные судьи? Там такие же взяточники , которые свято чтут клановую солидарность и своих не сдают. А то ведь завтра можно оказаться на их месте.
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21.06.2021 09:41 Ответить
Усім завникам відповідь під копірку: порушень немає.
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22.06.2021 15:33 Ответить
 
 