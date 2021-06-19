Высший совет правосудия в 2021 году получил более 5 тысяч жалоб на судей

В течение января - мая текущего года Высший совет правосудия получил свыше 5 тысяч жалоб на действия судей.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные приведены в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат и секретариата Высшего совета правосудия за январь - май 2021 года.

"В течение первых пяти месяцев 2021 в Высший совет правосудия поступило 5086 жалоб относительно дисциплинарного проступка судьи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что за этот период Дисциплинарные палаты и члены ВСП полностью завершили рассмотрение 5306 дисциплинарных жалоб включая поступившие в предыдущие годы.

Дисциплинарные палаты открыли 92 дисциплинарных дела (за аналогичный период 2020 года - 209) и приняли 134 решения о возврате жалоб (годом ранее - 90).

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В то же время ВСП принял 347 решений об отказе в открытии дисциплинарных дел (за аналогичный период 2020-го - 450), 36 решений об отказе в привлечении судей к дисциплинарной ответственности и закрытии дисциплинарного производства (31).

"Всего в январе - мае 2021 года Дисциплинарные палаты ВСП приняли 46 решений о привлечении к дисциплинарной ответственности 53 судей", - информируют в ведомстве.

Отмечается, что по результатам рассмотрения дисциплинарных дел 27 судей получили предупреждения, в отношении 11 объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца, еще к 11 применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение трех месяцев. В отношении одного судьи внесли представление о временном отстранении от правосудия и трех - представление об увольнении.

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Как сообщалось, в течение января - мая 2021 года ВСП принял решение уволить 61 судью.