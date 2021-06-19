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Новости Убийство Шеремета
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Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

На площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в Офисе Президента прошла встреча с участием подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Дугарь Николай Ореховский опроверг информацию СМИ о якобы разговоре с руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Не знаю, что это за СМИ слили какую-то дезинформацию о какой-то частной встрече с Ермаком. Мы пошли встретиться с членами совета (консультативного совета. - Ред.). Возможно, он (Ермак. - Ред.) был, когда нас не было в это время, но мы (с членами консультативного совета. - Ред.) встречались в отдельном, специально отведенном зале, где всегда с ними встречаемся", - сказал Ореховский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко

По его словам, во время сегодняшней встречи обсуждали вопросы выплаты денежного обеспечения Дугарь.

"У нас есть вопросы, связанные с денежными выплатами. Есть приказы министра обороны по поводу выплат, противоречащие закону и презумпции невиновности. Например, человеку, которого еще суд не признал виновным, существенно обрезали денежное вознаграждение только потому, что она была подозреваемая и к ней применили меру пресечения", - рассказал защитник Дугарь.

Он отметил, что его подзащитная служила по контракту в ВСУ и имела право на получение зарплаты, однако из-за судебного процесса ее существенно урезали.

"Стоял вопрос социально характера, но людям, которых обвиняют, надо лечиться, за что-то жить. Я не понимаю, почему СМИ делают чудо странное тому, что граждане Украины, которые требуют решения определенных своих проблем и ищут справедливости, обращаются к тем или иным органам власти, в том числе в Офис Президента и его консультативные органы", - подытожил Ореховский.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

Также читайте: "Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест, у Дугарь остаются обязательства

19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

Автор: 

Офис Президента (1796) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+17
зелені намагаються втягнути Яну в свої мутки, не ведись, дівчинко!
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19.06.2021 19:13
+11
конечно - легенду надо объявить
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19.06.2021 19:12
+11
Ти в це віриш? Тварі тягнуть її в якесь незрозуміле лайно.
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19.06.2021 19:20
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конечно - легенду надо объявить
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19.06.2021 19:12 Ответить
легенда стара как мир: "Стокгольмский синдром" - взять в заложники и заставить себя любить
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19.06.2021 20:34 Ответить
Єрмак у МОЙДОДИРІ від ОПУ - моєм моєм ПР(о)рашіста чісто-чісто чісто чісто...
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19.06.2021 21:43 Ответить
я ж казав, що з адвокатом у Яни все має бути добре.
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19.06.2021 19:13 Ответить
Ти в це віриш? Тварі тягнуть її в якесь незрозуміле лайно.
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19.06.2021 19:20 Ответить
адвокатам - вірю. Не всім, але тим, які в цьому процесі - довіряю. Бо їх рекомендували з офісу Європейської Солідарності.
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19.06.2021 19:29 Ответить
Зрозумиле.Дерьмак хочет скинуть Авакяна.Татаров уже заждался
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19.06.2021 20:16 Ответить
Сидеть девке...шансов нет
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19.06.2021 21:22 Ответить
казнить нельзя помиловать... это точно
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19.06.2021 21:42 Ответить
зелені намагаються втягнути Яну в свої мутки, не ведись, дівчинко!
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19.06.2021 19:13 Ответить
ну мог бы один адвокат и представить ее интересы, как впрочем, почему только он один, ведь еще двое проходят по одному делу, т.е. еще как минимум двое адвокатов могло присутствовать... ( сомневаюсь что у их подзащитных все нормально материально и они не требуют консультации в этом совете.)..
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19.06.2021 19:22 Ответить
Протасевич в юбке.
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19.06.2021 19:26 Ответить
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19.06.2021 19:35 Ответить
засохни говно

Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський - Цензор.НЕТ 6314
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19.06.2021 19:48 Ответить
Офіс преЗедента повідомив

"За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець."

https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html
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19.06.2021 20:08 Ответить
Подоляк в комментарии, переданном агентству "Интерфакс-Украина".
"Во встрече с госпожой Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Константин Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием", - добавил он.
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19.06.2021 20:50 Ответить
Якф посади в Смирнова та Машовця?
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19.06.2021 21:03 Ответить
посещала Офис президента в субботу для участия во встрече на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк
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19.06.2021 21:24 Ответить
Хто входить до складу Консультативної ради?
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19.06.2021 21:58 Ответить
Про візит вона сама поінформувала https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388352788214167&id=100011183774149 на своїй сторінці в Facebook . Коментар Офісу президента з цього приводу оприлюднили https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html "Радіо Свобода" , агентства https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3267552-dugar-v-op-zustrilasa-z-predstavnikami-konsultativnoi-radi-iz-zabezpecenna-prav-zahisnikiv.html "Укрінформ" та https://ua.interfax.com.ua/news/general/751131.html "Інтерфакс-Україна" .
За словами Дугарь, в будівлі ОПУ вона разом зі своїми адвокатами зустрілася з представниками "Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України".
Дугарь нагадала, що є військовослужбовцем (військовою медсестрою). Вона також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що начебто мала зустрітися на Банковій з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.
"Сьогоднішню зустріч намагаються політизувати, озвучуючи те, що у мене з Андрієм Єрмарком відбулась особиста бесіда. ЗМІ та політичним діячам цікаво, про що говорили… Так от… Сьогодні я дійсно познайомилася з ним у стінах ОП. Знайомство, так звана "зустріч", відбулася випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, оскільки Єрмак біг на якесь засідання… За цей час він встиг лише запитати, як у мене справи, і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам", - написала Дугарь.
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19.06.2021 22:04 Ответить
Ви не даєте відповіді на мої питання.
Смирнов, Машовець, Єрмак входять до складу Консультативної ради?
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19.06.2021 22:06 Ответить
* які посади?
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19.06.2021 21:04 Ответить
кстати про воинов
финансирование всего остановлено до особого распоряжения
на празднование 30-ти летия зеленые обмудки выделяют 5.5 млрд и уже почти лям перегнали в офшорку зели на разработку сценария шоу

Дугарь в ОП зустрічалася із членами консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, - адвокат Ореховський - Цензор.НЕТ 2504
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19.06.2021 19:51 Ответить
Яна Дугарь пошла на аудиенцию с ЗЕрмаком.
Ну, это так, чтобы никто не сомневался,что ЗеЧмо не вмешивается в вопросы следствия 😄😃
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19.06.2021 19:52 Ответить
там не просто слідство... Слідство вже закінчилось. В цей час вже йде судове засідання по суті справи. Це навіть не втручання влади в слідство (якщо втручання було?); це вже втручання в суд (знов таки: якщо було...)
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19.06.2021 20:19 Ответить
"білі нитки" справи Шеремета лише грубшають
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19.06.2021 20:39 Ответить
Возможно предложат возглавить какую нибудь тему, чтобы загладить косяк нелоха с вмешательством фактически в следствие и судом над невиновными))))
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19.06.2021 20:05 Ответить
А інші як ?
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19.06.2021 20:59 Ответить
Інші вочевидь на співпрацю з ОПою категорично не погоджуються. Як бачимо, якось це все мутно.
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19.06.2021 22:57 Ответить
Поки що про співпрацю говорити рано. Побачимо.
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20.06.2021 11:18 Ответить
какова роль ОПы ЗЕли в расследовании дела "Шеремета" ?
это орган прокуратуры, МВД или прочих законных участников дела ?

отвечать необязательно......
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19.06.2021 20:38 Ответить
не шукайте лайно, бо тупо заважаєте адвокатам будувати захист!🤬
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19.06.2021 20:38 Ответить
Адвокат юлит, видимо Дугарь продалась ермаку-Козырю.
Контору ермака-Козыря (ОПу) неприемлемо посещать для защитников и патриотов Украины. Так как контора ермака-Козыря это ставка гауляйтера Украины от руSSкого мира.
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20.06.2021 00:11 Ответить
копают яму Авакову - ходят там слухи им он мешает уже своей всесильностью серой
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20.06.2021 01:07 Ответить
скорее всего им надо отмывать свои пятна - ну не вовиной же репутацией
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20.06.2021 01:08 Ответить
Савченко 2:0????
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20.06.2021 08:53 Ответить
Щось не зрозуміло із тією Дугар. Такого ще не бувало, щоб "вбивцю", про яких об"явив Зеленський, просто так запрошували в ОП. Може хочуть, щоб вона признала , що це вони підірвали Шеремета, а вона типу зовсім не при справах...
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20.06.2021 13:47 Ответить
 
 