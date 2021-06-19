Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский
На площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в Офисе Президента прошла встреча с участием подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Адвокат Дугарь Николай Ореховский опроверг информацию СМИ о якобы разговоре с руководителем ОП Андреем Ермаком.
"Не знаю, что это за СМИ слили какую-то дезинформацию о какой-то частной встрече с Ермаком. Мы пошли встретиться с членами совета (консультативного совета. - Ред.). Возможно, он (Ермак. - Ред.) был, когда нас не было в это время, но мы (с членами консультативного совета. - Ред.) встречались в отдельном, специально отведенном зале, где всегда с ними встречаемся", - сказал Ореховский.
По его словам, во время сегодняшней встречи обсуждали вопросы выплаты денежного обеспечения Дугарь.
"У нас есть вопросы, связанные с денежными выплатами. Есть приказы министра обороны по поводу выплат, противоречащие закону и презумпции невиновности. Например, человеку, которого еще суд не признал виновным, существенно обрезали денежное вознаграждение только потому, что она была подозреваемая и к ней применили меру пресечения", - рассказал защитник Дугарь.
Он отметил, что его подзащитная служила по контракту в ВСУ и имела право на получение зарплаты, однако из-за судебного процесса ее существенно урезали.
"Стоял вопрос социально характера, но людям, которых обвиняют, надо лечиться, за что-то жить. Я не понимаю, почему СМИ делают чудо странное тому, что граждане Украины, которые требуют решения определенных своих проблем и ищут справедливости, обращаются к тем или иным органам власти, в том числе в Офис Президента и его консультативные органы", - подытожил Ореховский.
Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.
19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.
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"За даними ОП, у зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець."
https://www.radiosvoboda.org/a/news-op-duhar/31316158.html
"Во встрече с госпожой Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, Андрей Смирнов, Константин Машовец и Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Андрей Ермак - на короткое время перед другим совещанием", - добавил он.
За словами Дугарь, в будівлі ОПУ вона разом зі своїми адвокатами зустрілася з представниками "Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України".
Дугарь нагадала, що є військовослужбовцем (військовою медсестрою). Вона також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що начебто мала зустрітися на Банковій з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.
"Сьогоднішню зустріч намагаються політизувати, озвучуючи те, що у мене з Андрієм Єрмарком відбулась особиста бесіда. ЗМІ та політичним діячам цікаво, про що говорили… Так от… Сьогодні я дійсно познайомилася з ним у стінах ОП. Знайомство, так звана "зустріч", відбулася випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, оскільки Єрмак біг на якесь засідання… За цей час він встиг лише запитати, як у мене справи, і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам", - написала Дугарь.
Смирнов, Машовець, Єрмак входять до складу Консультативної ради?
финансирование всего остановлено до особого распоряжения
на празднование 30-ти летия зеленые обмудки выделяют 5.5 млрд и уже почти лям перегнали в офшорку зели на разработку сценария шоу
Ну, это так, чтобы никто не сомневался,что ЗеЧмо не вмешивается в вопросы следствия 😄😃
это орган прокуратуры, МВД или прочих законных участников дела ?
отвечать необязательно......
Контору ермака-Козыря (ОПу) неприемлемо посещать для защитников и патриотов Украины. Так как контора ермака-Козыря это ставка гауляйтера Украины от руSSкого мира.