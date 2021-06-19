Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

На площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в Офисе Президента прошла встреча с участием подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Дугарь Николай Ореховский опроверг информацию СМИ о якобы разговоре с руководителем ОП Андреем Ермаком.

"Не знаю, что это за СМИ слили какую-то дезинформацию о какой-то частной встрече с Ермаком. Мы пошли встретиться с членами совета (консультативного совета. - Ред.). Возможно, он (Ермак. - Ред.) был, когда нас не было в это время, но мы (с членами консультативного совета. - Ред.) встречались в отдельном, специально отведенном зале, где всегда с ними встречаемся", - сказал Ореховский.

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По его словам, во время сегодняшней встречи обсуждали вопросы выплаты денежного обеспечения Дугарь.

"У нас есть вопросы, связанные с денежными выплатами. Есть приказы министра обороны по поводу выплат, противоречащие закону и презумпции невиновности. Например, человеку, которого еще суд не признал виновным, существенно обрезали денежное вознаграждение только потому, что она была подозреваемая и к ней применили меру пресечения", - рассказал защитник Дугарь.

Он отметил, что его подзащитная служила по контракту в ВСУ и имела право на получение зарплаты, однако из-за судебного процесса ее существенно урезали.

"Стоял вопрос социально характера, но людям, которых обвиняют, надо лечиться, за что-то жить. Я не понимаю, почему СМИ делают чудо странное тому, что граждане Украины, которые требуют решения определенных своих проблем и ищут справедливости, обращаются к тем или иным органам власти, в том числе в Офис Президента и его консультативные органы", - подытожил Ореховский.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

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19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.