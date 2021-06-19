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Новости
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В рамках подготовки к участию Польши в "Крымской платформе" готовится визит делегации крымских татар в Варшаву, - "ЕС"

В рамках подготовки к участию Польши в

В рамках участия в Анатолийском дипломатическом форуме высокого уровня Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отмечается, что политики обговорили шаги по восстановлению территориальной целостности Украины, противодействие российской агрессии, а также реализацию европейского и евроатлантического курса Украины.

"Это был очень важный обмен мнениями, для нас это было очень важно, потому что Польша является участником саммита ЕС и саммита НАТО. Мы получили важную информацию о ходе событий, непосредственно как проходили переговоры на этих двух важных саммитах", - рассказал Порошенко.

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Пятый президент подчеркнул важность обеспечения надлежащего участия стран-партнеров и союзников Украины в саммите Крымской платформы. Он также инициировал поездку делегации крымских татар в Варшаву для координации позиций.

"Польша тоже будет участвовать на высшем уровне в Крымской платформе. Мы договорились о возможном визите делегации крымских татар в страны-участницы Крымской платформы для того, чтобы качественно подготовить позицию, с которой приедут наши гости на 30-ю годовщину Независимости и на Саммит Крымской платформы. Для того, чтобы это сделать более продуктивно", - объясняет пятый президент.

Порошенко и Рау выразили обеспокоенность планами по запуску политического проекта "Северный поток-2", что существенно подорвет энергетическую безопасность Украины и Польши и в целом стран Центрально-Восточной Европы. Особое внимание уделили развитию ситуации в Беларуси и ее влиянию на безопасность в Европе.

"С 9 августа 2020 года у нас кардинально меняется ситуация с безопасностью украино-белорусской и польско-белорусской границы. И для этого нам очень важны координации действий и на уровне президентов, и на уровне советов безопасности, и на уровне межпарламентского формата", - говорит Порошенко.

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Анатолийский дипломатический форум под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодным международным площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.

Автор: 

Порошенко Петр (19592) крымские татары (2717) Европейская Солидарность (1051) Рау Збигнев (69) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+8
У рамках підготовки до участі Польщі в "Кримській платформі" готується візит делегації кримських татар до Варшави, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9486
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19.06.2021 20:19
+7
Опять унижения?Ну ласкаво просимо,свинособака😂🌷×××
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19.06.2021 20:16
+7
Тыц и нет сцыкливой свинособаки😂🌷×××
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19.06.2021 20:24
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Правила форума Совет форумчан
Опозиція України підтримує ініціативу свого Міністерства закордоних справ і міністра Д.Кулеби з організації т.зв. "Кримської платформи". І, як може, допомагає в організації цього заходу.
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19.06.2021 19:45 Ответить
Пшел нах
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19.06.2021 20:02 Ответить
Я особисто за незалежний Кирим!
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19.06.2021 20:03 Ответить
Опять унижения?Ну ласкаво просимо,свинособака😂🌷×××
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19.06.2021 20:16 Ответить
Шо с тряпкой?Стыдно?😂🌷×××
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19.06.2021 20:16 Ответить
Тебе когда отвечают,почему молчишь?Коцап,сцыкло?😂🌷×××
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19.06.2021 20:21 Ответить
А может ты коцап?Прибежал-насрал,позорно убежал?😭🌷×××
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19.06.2021 20:23 Ответить
Шось згадалась приказка із свого дитинства : - без сопливых - скользко . ))
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19.06.2021 20:18 Ответить
У рамках підготовки до участі Польщі в "Кримській платформі" готується візит делегації кримських татар до Варшави, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 9486
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19.06.2021 20:19 Ответить
Тыц и нет сцыкливой свинособаки😂🌷×××
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19.06.2021 20:24 Ответить
оклемался мародер?
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19.06.2021 21:17 Ответить
У рамках підготовки до участі Польщі в "Кримській платформі" готується візит делегації кримських татар до Варшави, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 4596
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19.06.2021 21:59 Ответить
Ты даже всхрюнуть не успеваешь,унижайся дальше😂🌷×××
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19.06.2021 20:26 Ответить
Засечем время твоих вскукареков?😂🌷×××
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19.06.2021 20:29 Ответить
10 хвилин, якраз модер філіжанку закінчив допивати
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19.06.2021 20:39 Ответить
серед останніх захисників Варшави восени 1939 був татарський полк. сподіваюсь поляки це пам'ятають.
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19.06.2021 20:56 Ответить
Так татари в Польше - одно из нац. мен'шинств, еще со времен Мамая.
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19.06.2021 21:18 Ответить
вони не єдина меншина, що була на ПольщІ, та у ту лиху годину билися саме вони.
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19.06.2021 21:24 Ответить
Ну так.
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19.06.2021 21:50 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/19/poroshenko-pro-antalijskyj-forum-na-kozhnij-zustrichi-ya-govoryv-pro-posylennya-mizhnarodnoyi-koalicziyi-na-pidtrymku-********/ Порошенко про Анталійський форум: на кожній зустрічі я говорив про посилення міжнародної коаліції на підтримку України

П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час включення з Анталійського дипломатичного форуму розповів подробиці про зустрічі на полях форуму. Порошенко зазначив блискучу організацію цього представницького заходу високого рівня, ініційованого президентом Ердоганом, і поділився деталями розмови з лідером Туреччини.
«Я привітав президента з надзвичайно вдалим форумом, тому що це була де-факто перша подія після самітів, які відбулися - саміт НАТО, саміт ЄС і саміт Байдена-Путіна. І в цьому регіоні тут з високим рівнем представництва був блискуче організований форум», - наголосив Порошенко.
«Від щорого серця я подякував йому за персональне запрошення - великому другу України, людині, яка зробила величезний внесок в укріплення обороноздатності нашої держави - незважаючи на тиск Путіна, реальні погрози, які були продемонстровані», - наголосив Порошенко.
«І в моїй розмові з ним підтверджено, що право проводити співпрацю, в тому числі і у воєнно-технічній галузі - це ключове право суверенної держави Україна і суверенної держави Туреччина» - переконаний Петро Порошенко.
«Я можу сказати зі свого досвіду, що ця співраця була надзвичайно ефективна. Найбільш вдалими є Байрактари, які дуже добре себе продемонстрували в Нагороному Карабасі. Я твердо переконаний, що це значно посилює бойові спроможності ЗСУ. Тим більше що ця співпраця зараз продовжується», - констатує п'ятий Президент.
«Ми маємо сформувати нову інфраструктуру безпеки в регіоні Чорного моря. Ми маємо не просто декларувати, що ми не визнаємо незаконну анексію Криму, а сформувати механізми, які дозволять відновити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави», - зазначає Порошенко.
«Я тут спілкувався з міністром закордонних справ Кулебою. І моя позиція є абсолютно принциповою - незважаючи на будь-які розбіжності у внутрішній політиці між мною і Зеленським, на зовнішньому фронті ми маємо виступати єдиною проукраїнською силою. І тому питання безпеки кордонів, в тому числі і те, що зараз відбувається з білорусами, питання щодо економічної співпраці і виходу з тої кризи, в яку Україна потрапила через некомпетентні дії влади, і посилення міжнародної коаліції із залученням НАТО і ЄС було предметом кожної моєї зустрічі тут», - повідомив лідер «Європейської Солідарності».
Порошенко повідомив, що зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу вийшла за межі протоколу, і вдалося обговорити широке коло питань.
«Починаючи від Кримської платформи - Туреччина підтвердила свою участь на найвищому рівні. Я про це говорив і з паном президентом, із паном міністром закордонних справ, що різноманітні форми Кримської платформи ми будемо використовувати, щоб не обмежилися тільки деклараціями. Щоб ми напрацювали конкретні механізми, які дозволять нам внести зміни до стратегії, яка була презентована у 2016 році щодо деокупаціі Криму. І тут мають бути задіяні і ООН, і Рада Безпеки, і наша співпраця з НАТО, і багатьма іншими інституціями. Росія не повинна мати сумнівів - ніхто і ніколи не визнає незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Донбасу», - наголошує Порошенко.
«Загалом відбулися контакти з півтора десятком керівників держав, міністрами закордонних справ тощо», - констатував Порошенко. Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше. У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі ******** дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
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19.06.2021 21:46 Ответить
У рамках підготовки до участі Польщі в "Кримській платформі" готується візит делегації кримських татар до Варшави, - "ЄС" - Цензор.НЕТ 689
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19.06.2021 23:05 Ответить
 
 