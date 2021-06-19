В рамках подготовки к участию Польши в "Крымской платформе" готовится визит делегации крымских татар в Варшаву, - "ЕС"

В рамках участия в Анатолийском дипломатическом форуме высокого уровня Петр Порошенко встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

Отмечается, что политики обговорили шаги по восстановлению территориальной целостности Украины, противодействие российской агрессии, а также реализацию европейского и евроатлантического курса Украины.

"Это был очень важный обмен мнениями, для нас это было очень важно, потому что Польша является участником саммита ЕС и саммита НАТО. Мы получили важную информацию о ходе событий, непосредственно как проходили переговоры на этих двух важных саммитах", - рассказал Порошенко.

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Пятый президент подчеркнул важность обеспечения надлежащего участия стран-партнеров и союзников Украины в саммите Крымской платформы. Он также инициировал поездку делегации крымских татар в Варшаву для координации позиций.

"Польша тоже будет участвовать на высшем уровне в Крымской платформе. Мы договорились о возможном визите делегации крымских татар в страны-участницы Крымской платформы для того, чтобы качественно подготовить позицию, с которой приедут наши гости на 30-ю годовщину Независимости и на Саммит Крымской платформы. Для того, чтобы это сделать более продуктивно", - объясняет пятый президент.

Порошенко и Рау выразили обеспокоенность планами по запуску политического проекта "Северный поток-2", что существенно подорвет энергетическую безопасность Украины и Польши и в целом стран Центрально-Восточной Европы. Особое внимание уделили развитию ситуации в Беларуси и ее влиянию на безопасность в Европе.

"С 9 августа 2020 года у нас кардинально меняется ситуация с безопасностью украино-белорусской и польско-белорусской границы. И для этого нам очень важны координации действий и на уровне президентов, и на уровне советов безопасности, и на уровне межпарламентского формата", - говорит Порошенко.

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Анатолийский дипломатический форум под эгидой президента Реджепа Тайипа Эрдогана происходит в Турции впервые. В нем принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и СМИ. По словам организаторов, форум должен стать ежегодным международным площадкой для обсуждения роли современной дипломатии в реагировании на глобальные вызовы.