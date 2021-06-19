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В ОРДЛО 18-летних парней пытаются "призвать" в ряды НВФ, - замминистра Яременко

В ОРДЛО 18-летних парней пытаются

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пытаются "призвать" в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) 18-летних парней.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко во время встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"До сих пор остро стоит проблема принудительной паспортизации населения на территории ОРДЛО. РФ и далее демонстрирует нежелание соблюдать Минские договоренности, особенно учитывая то, что уже около 500 тыс. человек на этих территориях получили российские паспорта, и темпы паспортизации только растут. Кроме того, детей, достигших 18 лет, пытаются "призвать" в ряды боевиков и это является грубым нарушением международного гуманитарного права в части защиты гражданского населения", - сказал он.

Также Яременко напомнил, что из-за блокирования КПВВ со стороны оккупационных администраций, дети 14-16 лет оказались в худшем положении при желании выехать на подконтрольную правительству территорию Украины.

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"Которые, в связи с введением оккупантами новых "правил", больше не имеют возможности пересечь линию соприкосновения на основании свидетельства о рождении. На оккупированной территории проживает много молодежи, которая хочет вырваться из-под оккупации, ведь для них поступление в украинские учреждения высшего образования - это шанс покинуть "гетто", которое там создала Россия и ее оккупационные администрации. Однако оккупанты специально держат в неволе 60 тыс. детей, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских университетах. Именно во время вступительной кампании оккупационная власть начала применять "норму", которая исключает пересечение линии соприкосновения на основании свидетельства о рождении. Безусловно их политика связана с нашей программой реинтеграции молодежи с ВОТ. Они ищут любые формальные поводы, чтобы дети оставались в изоляции. Просто лишают их права на достойную жизнь", - подчеркнул Яременко.

Автор: 

призыв (742) Донбасс (26955) Яременко Богдан (150)


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Топ комментарии
+14
До вузів на бюджет повинні вступати тільки ті діти, які успішно здали ЗНО (з обов"язковим іспитом з української мови). Без виключень. Пільги в частковій (і значній) оплаті навчання потрібно надавати дітям загиблих у війні та інвалідам.
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19.06.2021 20:57
+7
Что значит пытаются? Их призывают без проблем.
И ещё вопрос: С каких это пор линия разграничения превратилась в линию соприкосновения?
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19.06.2021 20:40
+5
А кто доктор их родителя и бабкам? Захотелось пожить "по багатому". не задумываясь о будущем детей и внуков.
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19.06.2021 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Что значит пытаются? Их призывают без проблем.
И ещё вопрос: С каких это пор линия разграничения превратилась в линию соприкосновения?
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19.06.2021 20:40 Ответить
Всі основні «гравці» «врегулювання» конфлікту на південному сході України Одностайно заявили, що вони схильні в своїх подальших діях керуватимуться «Мінськими угодами»… хоча кожен з них розуміє їх по-своєму…

Хочу з цього приводу поділитися своєю позицією і я…

А) «Мінські угоди» є нечинними з моменту їх підписання тому що є нікчемними!

1. «Мінських угод», як міжнародно-правового акту - не існує! Але існують і досі кілька редакцій їх проекту, які не набули чинності як угода, оскільки вони (у відповідності до міжнародних норм і усталеної практики) не були ратифікованими парламентами країн-підписантів.
2. А про те, що вони мали бути обов'язково ратифікованими парламентом свідчить те, що президент і його представники, які «підписували» названі Угоди, - в них неправомомірно «зобов'язали» парламент внести зміни в Конституцію України… Що є нонсенсом, оскільки парламент України не є підпорядкованим ні президенту, а тим більше - його представнику на мінських переговорах ! Бо реалізація низки положень Мінських угод перебуває поза компетенцією президента України. А Верховна Рада є окремою і незалежною від президента гілкою влади. Верховна Рада вправі не приймати рішень щодо реалізації положень Мінських угод без ратифікації самих домовленостей.
3. Більше того, президент навіть не вніс т.зв «угоди» до парламенту для їх ратифікації…
4. «Угоди» не передані в міжнародний депозитарій, хоча це не могло б стати суттєвою перепоною для їх виконання, чи Не виконання ...

Б) «Мінські угоди» є недійсними, тому що є оспорюваними!

-Ще з епохи римського права (ius civile) недійсними визнавалися правочини, які заборонені законом чи укладені внаслідок аморальності. В цілому, на ********* етапі, правочини визнаються недійсними за таких умов:
1. договір, укладений всупереч волі контрагента;
2. зміст майбутнього договору суперечить правовим приписам та чинним законам;…
3. договір, укладений внаслідок обману (лат. dolus), тобто навмисне введення в оману контрагента з метою спонукання його до укладення невигідної для нього угоди;
4. договір, укладений внаслідок примусу, який міг бути трьох видів:
1. В результаті насильства (лат. vis absoluta) та
2. Погрози насильством (лат. metus)
3. Шантажу
Всі названі умови та види загроз та умов… які росія диктувала, нав'язувала Україні і домоглася підписання "угод", як і сама суть «мінських угод», як виявилося нині - наявні.

В). Виявився наявним обман росії - стати "посередником" в той час, коли вона де-факто являлася стороною конфлікту. Обман, продиктований грабіжницькими намірами росії ... в умовах конфлікту інтересів між Україною та росією…

-Росія, цинічно зловживаючи своїм статусом члена Ради Безпеки ООН як і міжнародною довірою, внесла для прийняття проект Резолюції Ради Безпеки ООН, яка й була нею прийнята (Резолюція № S/RES/2202 (2015, від 17.03.2015 р) в якій ніби-то було надано «офіційний та міжнародний статус» т. зв. «мінським угодам». В чому ж її цинізм та обман?
-В тому, що до певного моменту весь світ був впевнений: «конфлікт на Сході України» був її внутрішнім конфліктом, просто актом сепаратизму в Україні.

-Навіть Резолю́ція Генера́льної Асамбле́ї ОО́Н про територіа́льну ці́лісність Украї́ни № 68/262 була ухвалена ще 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН та не кваліфікувала дії росії ні як посередника, ні як агрессора … а лише визнала незаконним т.зв. референдум в Криму.

-За «Мінськими угодами" отримала статус посередника у врегулюванні конфлікту на Сході України.
-Але з часом стали відомими ті факти, що росія в конфлікті має подвійний статус - як посередника, так і співучасника конфлікту, коли на території ОРДЛО виявили в складі учасників бандформувань т.зв. республік людей (добровольців) з російськими паспортами…
- А ще невдовзі після цього було встановлено, що в протистоянні з Україною приймають участь і кадрові військові та їх групи РФ.
-Це зовсім змінило ситуацію, змінило розуміння того, що РФ під маскою «посередника» була і є повноцінним учасником конфлікту як на Півдні, так на Сході України.
-Вперше у законодавстві України росію визнали агресором та окупантом через її дії у Криму та на Донбасі й закріпили це законом лише в 2018 році.
-Низка (47) країн ООН з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України" визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
-В зв'язку з виявленою «підробкою» статусу РФ лише нині, країни-члени НАТО, країни ЄС і США (під час поїздки Байдена в Європу) визнали РФ і окупантом і агресором одночасно, не посередником, а учасником, тобто стороною конфлікту в Україні.

В) Дії України в умовах нововиявленого факту обману та признаного цивілізованими країнами істинного статусу РФ, - в якості агресора та окупанта, сторони конфлікту.

-Слід визнати. що «Мінські угоди» стали своєрідною пасткою, розставленою росією, не лише для України, але й для світової спільноти, з метою визнання росії миротворцем в конфлікті в Україні .
-Україна (як і весь світ) на момент підписання «мінських угод» були обманутими «щирістю намагань росії врегулювати конфлікт», інакше їх підписання Україна не допустила б на підставі п. g, ст.3. - Резолюції № 3314, (ХХIХ) Генеральної Ассамблеї ООН від 14 грудня 1974 року «Визначення агресії».
-Україна й нині має повне право вийти з «мінських угод» без жодних негативних наслідків для себе, - на підставі Статті 49 «Обман», Віденської конвенції про право міжнародних договорів.(« Якщо держава уклала договір під впливом обманних дій іншої держави, яка брала участь у переговорах, то вона має право посилатись на обман як на підставу недійсності своєї згоди на обов'язковість для неї договору». Те саме стосується стосовно права дій України, згідно зі ст. ст. 52, 60, 67 названої Конвенції.
-Звернутися до країн - членів РадБезу ООН, країн-членів НАТО з цим повідомленням ( бажано його більш деталізувати та розширити), з метою роз'яснення свої позиції для того, щоб вони підтримували позицію України на всіх наступних етапах боротьби України проти росії за визволення з-під агресії та окупації тих частин її території, які тимчасово, вимушено та цілеспрямовано діями росії опинилися де-факто поза юрисдикцією України.
-Україна має звернутися з позовом до Міжнародного Суду на предмет відшкодування росією нанесених своїми діями збитків.

Г) Дії міжнародної спільноти на підставі встановленого обману РФ з її «статусом» на момент підписання т.зв. «мінських угод».

-Надалі не визнавати «Мінські угоди» чинними, тим більше - миротворчим документом, а на цій підставі і формулювати наступні свої дії та кроки.
-Весь спектр санкцій застосованих до росії, за невиконання нею її частини «мінських угод» - вважати санкціями накладеними за невиконання нею Гельсінських Угод.
-Ніякі санкції, застосовані країнами чи їх інстанціями до росії за невиконання нею її частини «мінських угод», не можуть бути скасованими чи зменшеними , а навпаки- мають бути посиленими ще й за обман росією міжнародної спільноти стосовно свого удаваного статусу «посередника» та «миротворця» у врегулюванні конфлікту на південному сході України!
-Слід переглянути статус росії, як члена РадБезу ООН, оскільки а) вона сама порушила міжнародне право невиконанням та ігноруванням нею Хельсінських Угод, б) на законодавчому рівні «узаконила» примат національного законодавства над міжнародним правом, в) є регулярним та свідомим порушником як духу так і букви Статуту ООН. Який же ж приклад вона подає іншим країнам міжнародної спільноти?
-Слід уточнити статус членів РадБезу ООН і їх «право голосу», коли в їх діях є наявним конфлікт інтересів. (Уточнити та ширше розтлумачити п.3. Ст. 27 Статуту ООН)
,
PS: 1.Поширюйте, якщо зацікавлені в тому щоб "дати шпаргалку" нинішній "владі" для її наступних дій, бо ні МЗС України, ні її Мінюст - її дати були і не спроможними і нездатними.
2. Поширюйте, якщо зацікавлені в прискоренні закінчення російсько-української війни з позитивним для України фіналом
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19.06.2021 21:44 Ответить
"Берегите цинк
Подрастает сын…"
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19.06.2021 20:43 Ответить
ну так пусть идут, желательно в охрану склада боеприпасов - "неудачно покурил" = минус тыщу тонн снарядов и ракет.
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19.06.2021 20:45 Ответить
Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня, Лозовая сразу вспомнилось.
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19.06.2021 20:53 Ответить
Хвалишся?
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19.06.2021 21:02 Ответить
Свино-собака (https://censor.net/ru/user/487867) , ты забыл в свой перечень добавить - Врбетице (Чехия) и Лясковец (Болгария).
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19.06.2021 21:12 Ответить
До вузів на бюджет повинні вступати тільки ті діти, які успішно здали ЗНО (з обов"язковим іспитом з української мови). Без виключень. Пільги в частковій (і значній) оплаті навчання потрібно надавати дітям загиблих у війні та інвалідам.
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19.06.2021 20:57 Ответить
согласен на 1000% иначе от вороваек не избавиться
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19.06.2021 22:14 Ответить
Українців 70 років незаконно призивали у россійську армію, бо в українську 73% призиватися відмовилися і через ці 73% служити россії довелось усім.
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19.06.2021 21:04 Ответить
У этих есть возможность "сделать ноги" в Украину.
В отличие от их родителей и бабок на пенсии

Пусть решают сами...
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19.06.2021 21:09 Ответить
Ну ви ж розумієте, що більшість у 18 років ще діти! Якщо родичів не має на підконтрольній території, то куди їхати в 18 років? Де жити без грошей? Доре якщо є можливість вступити в універ і жити в общазі, але ж інших програм щодо підтримки таких дітей не має.
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19.06.2021 21:24 Ответить
А кто доктор их родителя и бабкам? Захотелось пожить "по багатому". не задумываясь о будущем детей и внуков.
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19.06.2021 21:24 Ответить
Так! А від того шо легше?
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19.06.2021 21:39 Ответить
Так, це все дуже печально. 7 років це забагато часу. Їм було 11 років коли почалася окупація. Було зрозуміло одразу, що якщо ми не повернемо контроль над Кримом і Донбасом упродовж короткого періоду, то буде срака. Як я розумію, у більшості дітей які народились за ці 7 років вже не має українського свідоцтва про народження якщо батьки не подбали. Московщина зробила рану яку не можна загоїти. Треба підсилювати здоровий організм, швидко українізувати підконтрольні території, бо наступна рана може бути смертельною. Цього не можна допустити, нам ще на поминках московії гуляти
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19.06.2021 21:20 Ответить
Вся біда в тому, що там не "наш людь". Всі притомні виїхали в перші роки війни. Ото, як скотовозами завезли на шахти шелупонь замість вимореного гололодом населення, так воно там і розмоножувалось, як пирій. Там тільки радикальні заходи подіють.
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19.06.2021 21:34 Ответить
Ну все від виховання залежить, а не від ДНК. Російський світ це вірус який інфікує кожного з ким вступає в контакт.
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19.06.2021 21:41 Ответить
Тут все важливо: від виховання до середовища. Кармільці всієї України спромоглись тільки стукати касками по бруківці тихенько і гинути заради високої мети надзбагачення їхнього пахана звягільського. Скільки там аварій було? А все-одно лізли. Рабські гени...
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19.06.2021 21:52 Ответить
Этих парней Украина потеряла . Как и следующее за ними поколение . Нужно было об этом думать сразу , после дебальцевского окружения . И постановления сегодняшней линии розмежування . Вещание хотя - бы Промінь , чи Першого на окуповану територію хтось хотів робити чи ні ? Нічого не робилось . От тепер і пожинаємо .
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19.06.2021 21:22 Ответить
На жаль так і є. Шкода. Зараз треба думати про підконтрольні території.
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19.06.2021 21:26 Ответить
Что то ты усердно слишком методичку цитируешь , что Донбасс Украине не нужен .
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19.06.2021 21:34 Ответить
Не розумію про що ти говориш.
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19.06.2021 21:36 Ответить
в родную говень призывают как никак.
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19.06.2021 21:36 Ответить
Сколько волка не корми а пулю в спину получишь от правнука. Донбасс это вечный геморрой Украины
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19.06.2021 21:46 Ответить
Что ты мелешь? Если бы не голодомор, устроенный Лениным, который зачистил почти все украиноязычное население той территории, а затем заселение исконно украинских земель быдлотой из рассейских ******, то и не было бы сегодня никаких Новотсоссий.
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19.06.2021 22:08 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%b8.html Семенченко: работа СБУ против меня «кипит», но «доказательства» сыпятся 19 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%b8.html У ОРДЛО 18-річних хлопців намагаються "призвати" до лав НЗФ, - заступник міністра Яременко - Цензор.НЕТ 6623 За решеткой моей камеры уже закончилась весна. А в первый день лета меня впервые допросили согласно врученному подозрению. До этого допрашивали только по «поручению» КГБ Беларуси (укр.).https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%b8.html#more-135316 Читать далее
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19.06.2021 22:20 Ответить
 
 