В ОРДЛО 18-летних парней пытаются "призвать" в ряды НВФ, - замминистра Яременко

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пытаются "призвать" в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ) 18-летних парней.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко во время встречи с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"До сих пор остро стоит проблема принудительной паспортизации населения на территории ОРДЛО. РФ и далее демонстрирует нежелание соблюдать Минские договоренности, особенно учитывая то, что уже около 500 тыс. человек на этих территориях получили российские паспорта, и темпы паспортизации только растут. Кроме того, детей, достигших 18 лет, пытаются "призвать" в ряды боевиков и это является грубым нарушением международного гуманитарного права в части защиты гражданского населения", - сказал он.

Также Яременко напомнил, что из-за блокирования КПВВ со стороны оккупационных администраций, дети 14-16 лет оказались в худшем положении при желании выехать на подконтрольную правительству территорию Украины.

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"Которые, в связи с введением оккупантами новых "правил", больше не имеют возможности пересечь линию соприкосновения на основании свидетельства о рождении. На оккупированной территории проживает много молодежи, которая хочет вырваться из-под оккупации, ведь для них поступление в украинские учреждения высшего образования - это шанс покинуть "гетто", которое там создала Россия и ее оккупационные администрации. Однако оккупанты специально держат в неволе 60 тыс. детей, чтобы они потеряли время и не смогли учиться в украинских университетах. Именно во время вступительной кампании оккупационная власть начала применять "норму", которая исключает пересечение линии соприкосновения на основании свидетельства о рождении. Безусловно их политика связана с нашей программой реинтеграции молодежи с ВОТ. Они ищут любые формальные поводы, чтобы дети оставались в изоляции. Просто лишают их права на достойную жизнь", - подчеркнул Яременко.