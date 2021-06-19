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Новости Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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К лету 2014 года вдоль украинской границы располагалась готовая к применению российская фронтовая авиация. ВИДЕО

В нидерландском суде началось рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

Как сообщил в Facebook российский авиаэкперт Вадим Лукашевич, 17 июня "прокуратура в своем выступлении сделала ряд важных, по ее мнению, добавлений", передает Цензор.НЕТ.

Обвинение представило одну новую прослушку разговора террористов, состоявшегося утром 16 июля 2014 года, то есть перед днем трагедии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич

"Из этого разговора следует важнейший вывод следствия: он подтверждает, что к 16 июля 2014 г. вдоль украинской границы была размещена ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ российская фронтовая авиация: "...прежде чем снимать с довольствия кого-то (т.е. перед тем как сбивать), определяйте, чей это летит, там же с юга может прилететь дружественный..."

Таким образом, гибель 298 человек на борту МН17 предотвратила полномасштабное использования российской авиации против Украины", - сообщил он, отметив, что это "ответ на вопрос - зачем Украине нужны были средства ПВО в зоне АТО".

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также читайте: Суд по делу MH17: Прозвучали новые прослушки террориста Пулатова, из которых очевидно, что он врет, спасая свою шкуру, - эксперт Лукашевич. ВИДЕО

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

ВВС (259) россия (95413) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+20
как не крути , но эти 298 безневинно загубленные жизни предотвратили самое шо ни есть полномасштабное открытое вторжение " большого ссукиного брата " ... земля им пухом .
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19.06.2021 21:18
+20
Очень хорошо помню 2014-й год и события после сбития mh-17. тогда многие эксперты говорили, что парашия хотела сбить собственный самолет (!), чтобы полномасштабно вторгнуться в нашу страну и тем самым остановить освобождение Донбасса украинской армией и добровольцами. Собственно, в сегодняшней записи, мы получили фактическое подтверждение тех кремлефашистских замыслов.
Вечная память тем 298 гражданам чужих для нас стран, которые спасли Украину от катастрофы.
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19.06.2021 21:50
+15
Донецкая гнида Янукович, с подельниками, не зря подписывал прошение на применение сил против своей страны. Все уже было готово. Хотели ведь сбить аэрофлота самолет(как вариант). Вот и повод.
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19.06.2021 21:06
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Страница 2 из 2
На момент вторжения кремлевской орды в Крым и Донбасс украинские ПВО и и не только по факту были раскурочены.Я не знаю теперешнее состояние наших ПВО,но надеюсь,у них и ордынская муха безнаказанно не пролетит.Это очень важно!
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19.06.2021 22:09 Ответить
стараниями Янковича, Лебедева-Соломатина, Гриценко с Тимохой Якименко (СБУ).
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19.06.2021 23:21 Ответить
Да уж, этот Боинг спутал пуйлу все карты.Если это был какой-то крот из СБУ,который дал русне наводку на этот самолет то честь ему и хвала.
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19.06.2021 22:24 Ответить
До літа 2014 року уздовж українського кордону розташовувалася готова до застосування російська фронтова авіація - Цензор.НЕТ 2954
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19.06.2021 22:48 Ответить
Путин сразу после этого срочно звонил Обаме, перепуганный,j оправдывался, высказывал соболезнование, типа он не при чем, и сразу созвал Совбез, где все сидели с мрачными лицами, опустив головы, да и Путин утонул в своих плечах, с бегающими глазками- не получился блиц-криг на Украину, а вместо этого погибли невинные люди и дети. и после этого Путин - не убийца?
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19.06.2021 23:18 Ответить
Що ви як малі діти. РФ не застосовувала авіацію лише через наявність у ЗСУ достатньої кількості засобів ПВО. В першу чергу засобів ПВО ближньої дії. У РФ не так багато одиниць стратегічної авіації, яку можна було б застосовувати за 100 км від лінії зіткнення. Так в них значна кількість фронтових засобів ураження, але ж в Україні набагато більше застарілих, проте діючих засобів ПВО ближньої дії. СРСР у війні в Афганістані втратив близько 120 одиниць авіації. Наразі у РФ на західному напрямку 600 одиниць авіатехніки. Втрата 200 одиниць авіації зупинка застосування повітряної підтримки, втрата 400 одиниць фактичне знищення авіаспроможності російської армії. Один факт не дуже розповсюджувався, але на початку 2015 року літак РФ не дотягнувши до аеропорту у Воронезі розбився. Від лінії зіткнення під Широкиним було 20 хвилин польоту. Це був останній раз застосування авіації РФ у війні з Україною. У 2008 році російська авіація у війні проти Грузії втратила 18 одиниць, включно зі стратегічним бомбардувальником.
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19.06.2021 23:32 Ответить
Тахта пачему "бариха" нє сакончил АТО са 2 сек..2 мин..или хатя би са 2 часа..вот.. ему била вихадна..
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20.06.2021 01:49 Ответить
В своем видео -Термiново, украiнцям, говорю. предоставляю сайт сатаны- Держава света на домене РУ, в котором сатана очертил план захвата, раздела Укр. в том же 2014. СБУ, почему не смотрим. Там об оскорблении Укр-ы .Модератор. снова удалишь? Я ж говорю. что цензор и есть 5 колонна
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20.06.2021 10:15 Ответить
" кошти ППО" - не кошти, а засоби.
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20.06.2021 10:56 Ответить
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