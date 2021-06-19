Международные организации должны получить доступ в концлагерь "Изоляция" в оккупированном Донецке, - Минреинтеграции

Международные организации должны получить беспрепятственный доступ к местам незаконного содержания людей на временно оккупированных Россией территориях Украины (ВОТ), особенно к тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, вопрос нарушения норм гуманитарного и международного гуманитарного права на ВОТ стоит очень остро. Особенно это касается мест незаконного содержания лиц.

"Украина неоднократно поднимала и поднимает вопрос обеспечения беспрепятственного доступа ООН и МККК к таким местам на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на каждом заседании Трехсторонней контактной группы, на встречах с международными партнерами. Этот вопрос мы обсуждали также с госпожой Матильдой Богнер - главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Отдельного внимания требует мониторинг ситуации в концлагере "Изоляция", в котором годами применяют пытки к незаконно удерживаемым людям. Международные организации должны получить беспрепятственный доступ в концлагерь "Изоляция" во временно оккупированном Донецке", - сказал замминистра.

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Яременко отметил, что партнеры Украины это понимают.

"Представители Миссии выразили готовность максимально содействовать освещению поднятых проблем и активно реагировать на дальнейшие нарушения прав человека и международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях", - добавил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также он напомнил, что Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и международного гуманитарного права на ВОТ, ведь это является обязательным условием внедрения мероприятий переходной юстиции - части переходного периода, а также реализации политики реинтеграции.