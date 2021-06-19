Международные организации должны получить доступ в концлагерь "Изоляция" в оккупированном Донецке, - Минреинтеграции
Международные организации должны получить беспрепятственный доступ к местам незаконного содержания людей на временно оккупированных Россией территориях Украины (ВОТ), особенно к тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По его словам, вопрос нарушения норм гуманитарного и международного гуманитарного права на ВОТ стоит очень остро. Особенно это касается мест незаконного содержания лиц.
"Украина неоднократно поднимала и поднимает вопрос обеспечения беспрепятственного доступа ООН и МККК к таким местам на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на каждом заседании Трехсторонней контактной группы, на встречах с международными партнерами. Этот вопрос мы обсуждали также с госпожой Матильдой Богнер - главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Отдельного внимания требует мониторинг ситуации в концлагере "Изоляция", в котором годами применяют пытки к незаконно удерживаемым людям. Международные организации должны получить беспрепятственный доступ в концлагерь "Изоляция" во временно оккупированном Донецке", - сказал замминистра.
Яременко отметил, что партнеры Украины это понимают.
"Представители Миссии выразили готовность максимально содействовать освещению поднятых проблем и активно реагировать на дальнейшие нарушения прав человека и международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях", - добавил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Также он напомнил, что Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и международного гуманитарного права на ВОТ, ведь это является обязательным условием внедрения мероприятий переходной юстиции - части переходного периода, а также реализации политики реинтеграции.
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эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
Ага. Да. Размечтались...
Получите доступ если там будет сидеть *****. ...Источник: https://censor.net/ru/n3272467
То есть пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.
И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.(с)