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Международные организации должны получить доступ в концлагерь "Изоляция" в оккупированном Донецке, - Минреинтеграции

Международные организации должны получить доступ в концлагерь

Международные организации должны получить беспрепятственный доступ к местам незаконного содержания людей на временно оккупированных Россией территориях Украины (ВОТ), особенно к тайной тюрьме "Изоляция" в Донецке.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, вопрос нарушения норм гуманитарного и международного гуманитарного права на ВОТ стоит очень остро. Особенно это касается мест незаконного содержания лиц.

"Украина неоднократно поднимала и поднимает вопрос обеспечения беспрепятственного доступа ООН и МККК к таким местам на временно оккупированных территориях Украины, в частности, на каждом заседании Трехсторонней контактной группы, на встречах с международными партнерами. Этот вопрос мы обсуждали также с госпожой Матильдой Богнер - главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Отдельного внимания требует мониторинг ситуации в концлагере "Изоляция", в котором годами применяют пытки к незаконно удерживаемым людям. Международные организации должны получить беспрепятственный доступ в концлагерь "Изоляция" во временно оккупированном Донецке", - сказал замминистра.

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Яременко отметил, что партнеры Украины это понимают.

"Представители Миссии выразили готовность максимально содействовать освещению поднятых проблем и активно реагировать на дальнейшие нарушения прав человека и международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях", - добавил замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также он напомнил, что Минреинтеграции работает над созданием системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и международного гуманитарного права на ВОТ, ведь это является обязательным условием внедрения мероприятий переходной юстиции - части переходного периода, а также реализации политики реинтеграции.

Автор: 

Донецьк (6322) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+10
А международные организации и не пытаются навести порядок с правами человека на оккупированных паРашей территориях. Они долбят Украину за невыплату пенсий этим территориям...Украине выкручивают руки и кремлёвская нечисть, и западные "союзники", подгавкивающие кремлю...
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19.06.2021 23:51
+10
эти "международные организации" с каждым годом всё больше показывают мировому пиплу, что они импотенты, это сборище продажных жырных котов, которые пляшут под дудку фуйла, когда он - показывает им дешёвые углеводороды ,
эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
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19.06.2021 23:57
+6
на це шансів мало, особливо після зустрічі американського "світового жандарма" з куйлом.
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19.06.2021 23:48
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Правила форума Совет форумчан
на це шансів мало, особливо після зустрічі американського "світового жандарма" з куйлом.
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19.06.2021 23:48 Ответить
А международные организации и не пытаются навести порядок с правами человека на оккупированных паРашей территориях. Они долбят Украину за невыплату пенсий этим территориям...Украине выкручивают руки и кремлёвская нечисть, и западные "союзники", подгавкивающие кремлю...
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19.06.2021 23:51 Ответить
эти "международные организации" с каждым годом всё больше показывают мировому пиплу, что они импотенты, это сборище продажных жырных котов, которые пляшут под дудку фуйла, когда он - показывает им дешёвые углеводороды ,
эти коты, которым есть что терять - предпочитают ежесуточную гибель наших солдат, намазав её на какую -то, посильную "помощь" (с процентами), вместо того чтобы один раз серьёзно помочь и , не позволить развиваться ,а провести эфтаназию рашистской паРаши, а Украине разрешить произвести и иметь своё ЯО ...
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19.06.2021 23:57 Ответить
Після повернення в ПАРЄ РФ, все ясно з цими захисниками ЛГБТ ідей, хто їм платить той їх і має
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20.06.2021 16:07 Ответить
"Международные организации должны получить беспрепятственный доступ к местам незаконного содержания людей на времен..."
Ага. Да. Размечтались...
Получите доступ если там будет сидеть *****. ...Источник: https://censor.net/ru/n3272467
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20.06.2021 00:10 Ответить
Нк и что? Спрячут пыточные комнаты и инструменты. Меня до ужаса удивояет это та пироженная мягкая слабая колбасная Европа. Какими недалекими нужно быть ?
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20.06.2021 00:10 Ответить
Стало известно что Суркова путин вновь вернул на "украинское направление" вместо Козака. Напомню Сурков - это аннексия и война против Украины. "Минские капитуляции Украины" - так же его перо. По непровереной информации именно Сурков от кремля и Нуланд от США займутся Украиной..... Перспективы и предчувствие плохое..(с)
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20.06.2021 00:15 Ответить
Если вычленить главное из этих заявлений, то они крутятся вокруг четырех тезисов: США согласны с тем, что Донбасс должен получить особый статус.Главное условие для американцев - выход российских войск и нынешнего руководства "республик". По этому вопросу начинаются "очень интенсивные" разговоры с Украиной. Штаты сразу предупреждают, что не факт, что там вообще можно что-то решить.

То есть пока непонятно, к какому прочтению "Минска-2" склоняются американцы - российскому (сначала особый статус и выборы, потом граница) или украинскому (все наоборот). Но что точно понятно - Штаты начинают переговоры с Украиной по Минским соглашениям.
И здесь сразу появляется вопрос. Украинское видение минского урегулирования Соединенным Штатам явно хорошо известно. И, если "интенсивные переговоры" с Киевом действительно начнутся, то целью их может быть только изменение украинской позиции.(с)
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20.06.2021 00:24 Ответить
Вибачте, що не по темі.... Помер український блогер та письменник Святослав Носов, більш відомий як Gorky Look.

Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 9433
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20.06.2021 00:18 Ответить
RIP
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20.06.2021 00:22 Ответить
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 6781
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20.06.2021 00:22 Ответить
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 7238
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20.06.2021 00:24 Ответить
Міжнародні організації мають отримати доступ до концтабору "Ізоляція" в окупованому Донецьку, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 1000
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20.06.2021 11:01 Ответить
RIP
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20.06.2021 03:26 Ответить
пичалька.... и бегунья погибла.....
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20.06.2021 19:22 Ответить
Меня и не только, впечатляют слова Лаврова об ущемлении русскоязычных в Украине, в то же время Украина молчит , что в России нет ни одной украиноязычной школы, а в Донецке и Луганске нет и даже классов таких. Более того, за украинский язык в Лыдыныры могут и убить просто. Вопрос. Почему лошадь преапокойно дергает скулами лошадинвми и ни кто ей из Украины не возражает?
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20.06.2021 00:23 Ответить
нет большего ненавистника Украины чем хохол уехавший в рашку.
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20.06.2021 01:07 Ответить
В 2014 году вата верищала что укрохвашисты строят конслагеря для русскоязычных мирных жителей дамбаса!а оказалось не строили,зато построили эти лагеря в "народных республиках".непонятно только хвашисты?
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20.06.2021 09:07 Ответить
и доступ в библиотеку откройте
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20.06.2021 11:47 Ответить
во это дело - обаесешников наподвал
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20.06.2021 19:23 Ответить
 
 