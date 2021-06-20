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Новости Коронавирус и карантин
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Клинические испытания вакцины против COVID-19 в виде назального спрея начались в Австралии

Клинические испытания вакцины против COVID-19 в виде назального спрея начались в Австралии

Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться с помощью назального спрея.

Ученые из брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Кроме того, на вакцинацию тогда смогут решиться многие люди, боящиеся инъекционных игл.

До сих пор программа вакцинации в Австралии происходила медленными темпами по сравнению с другими странами. Среди причин - проблемы с поставками, недостаток планирования со стороны правительственных органов и нерешительность самих австралийцев, "успокоенных" относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.

Доктор Пол Гриффин, медицинский директор Nucleus Network, исследовательской организации, которая начинает испытания нового типа вакцины в виде назального спрея, говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений COVID-19, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения.

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"Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", - заявил Гриффин.

Независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Ученые говорят, что вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам примерно через пару лет.

Сейчас в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca теперь будет рекомендоваться для использования людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с достаточно редким риском развития тромбоза у молодых людей.

Власти страны планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами которого стали более 900 человек.

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Австралия (430) вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Мас-медіа нав'язують думку, що ти в меншості, якщо не щеплений. В реальності навіть за офіційною (брехливою) статистикою за півроку неймовірно бурхливої діяльності під назвою "масова в@кцин@ція" менше 10% населення планети "повністю щеплено". Не дай себе надурити цими маніпуляціями!
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20.06.2021 00:56
+5
Надійшла душе цікава (та водночас дещо сумна) новина у вигляді нового дослідження. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221003647
Отже 86-річний чоловік з Німеччини, що проживав в будинку для літніх людей, 9 січня отримав дозу пф@йзера. Протягом двох тижнів все було добре, але на 18й день він був шпиталізований із страшенною, вибачте, діареєю. Через 6 днів нещасний помер.
Подальше дослідження показало (увага!), що вірусна ДНК ("спайк-протеїни") міститься у великій кількості абсолютно в усіх органах померлого.
Таким чином робимо елементарний логічний висновок:
1) в@кцин@ як мінімум не діє (про що давно є "здогадки");
2) що набагато гірше, в@кцин@ в прямому розумінні допомагає вірусу дуже швидко через реплікацію поширитися по всьому тілу щепленого (той самий ефект "антитіло-залежного посилення").

Про те, що "жижа" вимикає природний імунітет, вже заявляла низка вчених, що не продалися за 30 срібняків. І ось таке реальне, практичне тому підтвердження.
Тому із середини серпня варто чекати "нову хвилю", поств@кцин@льну, коли будь-яка ГРВІ доводитиме вколотих мало не до смерті. І про цю "хвилю", необхідність підготовки до неї, до речі, вже активно заявляють шахраї при владі в різних країнах, але, звичайно, звинувачують "новий дуже заразний дельта-штам з Індії" і тому подібне.

Дай Боже розуму та сил тим, хто вагається, почути цю інформацію та зробити правильний вибір.
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20.06.2021 00:58
+3
Привился от одной короны, потом привился от другой,
и как то знаете втянулся - стал прививаться просто так.. (с)
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20.06.2021 00:45
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Ви завжди пишете саме в ковідних темах.Може підете піддослідним кроликом?
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20.06.2021 11:22 Ответить
Мене цілком влаштовує інтраназальне введення. Пропозицію ректального введення Ви висунули - Вам і карти в руки і все інше в ... ну, туди, куди Ви так хочете.
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20.06.2021 11:31 Ответить
І що назальне введення краще за укол?
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20.06.2021 11:37 Ответить
Якби це було відомо апріорі, то випробувння не проводили б. Це так складно зрозуміти? За умови рівної ефективності - інтраназальне введення краще за парентеральне. Особливо для людей з гемофілією, або тих, хто приймає антиагреганти чи антикоагулянти. Ну і в плані швидкості масової вакцинації інтраназальний шлях має незаперечні переваги.
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20.06.2021 11:46 Ответить
А яке дозування буде? Два рази пшикнув і все? Чи потрібно тиждень пшикати.Бо коли у вас закладений ніс,то в більшості ви самі дивитеся,скільки пшикати.
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20.06.2021 12:09 Ответить
Ви мене сплутали з розробником інтраназальноъ вакцини. Пошукайте інформаціє про неї від її справжніх розробників. А тим, у кого закладений ніс, можна і відкласти вакцинацію на пару тижнів.
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20.06.2021 12:18 Ответить
тебе, фактчекере гнилий, ні з ким не сплутати
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20.06.2021 12:57 Ответить
Брехуни і маніпулятори ненавидять фактчекерів. Ви тут не виключення.
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20.06.2021 13:13 Ответить
В тебе ніс, мабуть, вже десятиметровий, Буратінка.
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20.06.2021 17:08 Ответить
За що вас "любити"? За те що, не маючи ніякої освіти, ви за брудні гроші вішаєте на правду ярлик "брехня" і навпаки? Орвел в труні перевертається.
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20.06.2021 17:09 Ответить
Ти вже зовсім забрехався
https://censor.net/ua/user/487387

я не вірусолог, мені можна помилятися
а тобі, спеціалісте з дупи Сороса висраний, - зась
https://censor.net/ua/comments/locate/3272468/01921447-2f58-708a-bde7-285469470657
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20.06.2021 17:41 Ответить
можеш повісити наліпку "відсутній контекст"
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20.06.2021 17:44 Ответить
можеш повісити собі на лоба наліпку "відсутній мозок", хоча це і так помітно.
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20.06.2021 17:47 Ответить
Тобі до мене ще повзти і повзти, нещастя.
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20.06.2021 17:51 Ответить
А как вы прокомментируете это? Если бы вы были правы, то это не имело бы смысла.

Клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у вигляді назального спрея почалися в Австралії - Цензор.НЕТ 2737
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20.06.2021 12:54 Ответить
Ну вот это концептуально правильно......
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20.06.2021 09:49 Ответить
Главное, чтобы купюра была тысячной: болезни снимает как рукой.
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20.06.2021 17:09 Ответить
Тут вот ещё какая комбинация может быть. Сам коронавирус всего лишь ...СРЕДА, ну как правильно сказать, ОБОЛОЧКА! Т.е. программный продукт, создающий основу, базу для дальнейшего внедрения, других программных кодов.
Т.е. вы поняли? Часть умерла или не умерла - не важно, главное переболела, и даже не важно как. Главное создана среда, где потом внедряется уже сам собственно вирус уничтожающий людей. Собственно Апокалипсис, ну назовите его мукормикоз или мортеммикоз, какая разница.
Главное, правильная технологическая цепочка прграммных шагов-событий,...и...если это так,то не стоит расслабляться.
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20.06.2021 23:06 Ответить
Толпе настойчево под разными соусами пытаются втюхать шмурдяки от одной из разновидностей гриппа.
Но даже до самых упоротых уже стало доходить шо барановирус это разводняк всемирного масштаба.
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20.06.2021 19:52 Ответить
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