Клинические испытания вакцины против COVID-19 в виде назального спрея начались в Австралии
Австралийские исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19, которая будет вводиться с помощью назального спрея.
Ученые из брисбенской компании Nucleus Network предполагают, что новая вакцина может оказаться более эффективной в сравнении с препаратами AstraZeneca и Pfizer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Кроме того, на вакцинацию тогда смогут решиться многие люди, боящиеся инъекционных игл.
До сих пор программа вакцинации в Австралии происходила медленными темпами по сравнению с другими странами. Среди причин - проблемы с поставками, недостаток планирования со стороны правительственных органов и нерешительность самих австралийцев, "успокоенных" относительно низким уровнем заражения коронавирусом в стране.
Доктор Пол Гриффин, медицинский директор Nucleus Network, исследовательской организации, которая начинает испытания нового типа вакцины в виде назального спрея, говорит, что в то время, как уже существующие вакцины в основном защищают людей от осложнений COVID-19, австралийский препарат нацелен на снижение риска заражения.
"Основное преимущество заключается в том, что, когда мы вводим вакцину тем же путем, по которому в организм попадает патоген или вирус, это усиливает эффективность... и, как мы надеемся, фактически предотвращает проникновение вируса", - заявил Гриффин.
Независимый комитет по этике одобрил начало исследований. Ученые говорят, что вакцина в виде назального спрея станет доступна пациентам примерно через пару лет.
Сейчас в Австралии одобрены для использования две вакцины против COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer. На этой неделе руководство общественного здравоохранения страны заявило, что препарат AstraZeneca теперь будет рекомендоваться для использования людям в возрасте 60 лет и старше. Это связано с достаточно редким риском развития тромбоза у молодых людей.
Власти страны планируют завершить вакцинацию к концу 2021 года. На сегодняшний день в Австралии зарегистрировано около 30 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами которого стали более 900 человек.
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я не вірусолог, мені можна помилятися
а тобі, спеціалісте з дупи Сороса висраний, - зась
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Т.е. вы поняли? Часть умерла или не умерла - не важно, главное переболела, и даже не важно как. Главное создана среда, где потом внедряется уже сам собственно вирус уничтожающий людей. Собственно Апокалипсис, ну назовите его мукормикоз или мортеммикоз, какая разница.
Главное, правильная технологическая цепочка прграммных шагов-событий,...и...если это так,то не стоит расслабляться.
Но даже до самых упоротых уже стало доходить шо барановирус это разводняк всемирного масштаба.