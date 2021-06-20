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Новости Агрессия России против Украины
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Меркель в речи о нападении Германии на СССР напомнила об агрессии России против Украины

Меркель в речи о нападении Германии на СССР напомнила об агрессии России против Украины

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава германского правительства в видео. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.

При этом федеральный канцлер напомнила, что - несмотря на ужасные события войны - многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель

Также канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные (властям. - Ред.) представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула глава германского правительства. По ее словам, оккупация Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского союза, это неприемлемо, уверена Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. "Нам по-прежнему необходим диалог с Россией", - резюмировала Ангела Меркель.

Восемьдесят лет назад войска вермахта вторглись на территорию Советского Союза. Эксперт по вопросам истории Восточной Европы Франк Гольчевски ранее отмечал в беседе с DW, что война с СССР стала тогда для большинства немцев неожиданностью.

Также читайте: Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

Автор: 

Вторая мировая война (417) Германия (6938) Крым (26373) Меркель Ангела (2125) россия (95413) СССР (812) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+42
Одних осудили, а другие преступники, развязавшие ту войну, были судьями... И до сих пор не осуждены за свои комуняцкие эксперименты над людьми...
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20.06.2021 01:22
+21
Шмара старая, кошелек ***** и его наемников. Так переживает за мир что 7й год войну в европе спонсирует. Подумаешь люди гибнут от больного диктатора любимчика немчуры, это вам из-за того что у вас коррупция, помощи не ждите значит.
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20.06.2021 01:07
+19
ну-ну, немцам стыдно......а кацапам повод для гордости, нападение на соседей.
шла бы ты бабуля.....на пенсию.
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20.06.2021 00:58
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Меркель у промові про напад Німеччини на СРСР нагадала про агресію Росії проти України - Цензор.НЕТ 5419
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
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20.06.2021 15:01 Ответить
Леніна треба ще додати - з ним ніхто не може змагатися.
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20.06.2021 16:33 Ответить
Не "поддержка сепаратистов на востоке Украины", а прямое военное вмешательство, так горячё вами любимой роSSии, и щедро вами спонсируемой, госпожа канцлер.
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20.06.2021 15:17 Ответить
Меркель у промові про напад Німеччини на СРСР нагадала про агресію Росії проти України - Цензор.НЕТ 4079
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20.06.2021 15:21 Ответить
Ну шо тут сказать - хай Гитлер.
Да, диды тогда дилили-дилили Европу и неподилили ***** - подрались подельнички. Фюрер, который был в стопицот раз умнее чуркана Сралина, гениальным зейхером киданул кореша и почти таки отжал его долю. Если бы не грев Омэрики, врага сегодняшней *********, то на троне Хренла сегодня сидел бы какой-нибудь Фюрер.
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20.06.2021 15:21 Ответить
я сподіваюсь, що прийде час , коли буде міжнародний суд над русофашистською державою і над росіянцями які породили цих лочинців і не завадили їх злочинам - а підтримували їх.
Взагалі - русофобія має бути нормою життя - як мінімум на усьому пострадянському просторі. Кожний має запитити себе- чи ненавиджу я росіян як ненавидять їх напр. Поляки
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20.06.2021 16:44 Ответить
одне заперечення, не подобається мені це словосполучення... роССісяфобія... Жартуєте? У мене, огида як до тарганів чи колорадських жуків... Жодних фобій, просто ГИДУЮ як і від кацапів.
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20.06.2021 19:23 Ответить
фрау меркель тебе стыдно за то . что гитлер и немцы которые миллионами кончали в экстазе поддерживая фюрера натворили в ссср --- так скажи . тебе уже уходить скоро --- ***** что ты твориш --- ты сейчас сдаеш УКРАИНУ с микроном . как сдавали в мюнхене чехословакию --- ваш ****** что вы обеспокоены и дальше будете обеспокоены нам уже слушать противно ---- закрой сев поток 2 и млрд долл не попадут в бюджет рф и в карман ***** --- сталин в июне 41 года гнал эшелоны зерна . стали и нефти гитлеру . пока бомбы на киев и минск не посыпались --- ***** сегодня это гитлер вчера . вы не думайте что донбас от вас это далеко ---- сталинград от бреста тоже был ******* далеко
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20.06.2021 16:50 Ответить
Хорошая тётя, представляю, как ей пятый надоел.
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20.06.2021 17:17 Ответить
Пора старухе, как честному офицеру кгб, застрелиться или хотя бы повеситься.
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20.06.2021 17:55 Ответить
нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского союза, это неприемлемо, уверена Меркель. Но при этом строительство страной оккупантом Рашкой северного потока 2 и затем совместная его эксплуатация сГерманией это вполне себе даже зашибись, да фрау Меркель???
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20.06.2021 18:37 Ответить
Не "поддержка сепаратистов", а создание сепаратистов.
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20.06.2021 18:40 Ответить
Й навіть це не зовсім точно визначення ...
Насправді , в будь який країні завжди знайдеться кілька асоціальних елементів , які за гроші й зі броєю стануть гвалтувати й вбивати населення . Але це не "сепаратисти" , це кріміналітет у владі й це усе називається не "сепаратизм" , а колоборація з ворогом .

Ну нема взагалом ніякого сепаратизму , ніяких "сепаратистів" . Є виключно колоборанти , тобто на зрозумілому побутовому рівні це МЕРЗОТНІ ЗРАДНИКИ !
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20.06.2021 19:37 Ответить
Скажу навіть більше - називати зраду Батьківщини , сепаратизмом є є природною частиною т.з. "гибридної війни" . Це наротиви Лубянки .
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20.06.2021 19:39 Ответить
Тетя Меркель аншлюз вспоминает, продажная шлюха
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20.06.2021 22:34 Ответить
Не Німеччина напала на СРСР , а СРСР і Німеччина разом напали на Польщу .
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20.06.2021 23:38 Ответить
вообще это прецедент не имеющий аналогов в истории, разве что нашествия орды на еропу
в средние века, одна из самых культурных и развитых наций ударившись в нарциссизм унич
тожала гос.политикой менее развитые рассы неся с собой рабство.... не знаю как сейчас их
потомкам об этом думать если твой дед такой красивый на фото такой настоящий ариец и ты
и семья его так любят, заживо сжигал и травил тысячами людей ну хоть бы и каких то там не
правильных по их понятиям но людей......
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21.06.2021 07:27 Ответить
Европа должна приравнять совок к фашизму и нацизму, с соответсвенным запретом на символику иначе точку в этом никогда не поставят.
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21.06.2021 10:41 Ответить
Ще б місяць затримки - і московська орда, випередивши німців, хлинула би у Європу. Все для цього було готово: багатомільйонна кацапська рать сконцентрувалася від Чорного до Балтійського морів. Чи ненависники нацистів цього не знали? Просто німці як завжди виявилися розумнішими і спритнішими, що є, між іншим, ознакою військової майстерності.
PS Московська орда таки захопила (пардон - "асвабаділа") Європу, захопивши (так між іншим) Варшаву, Прагу, Берлін, Братиславу, Будапешт, Бухарест, Софію, Відень Белград... і ТАК МІЖ ІНШИМ, ВИПАДКОВО, ЗАЛИШИВШИСЬ ТАМ НА ПІВ СТОРІЧЧЯ. Насиливши московські соціалістичні режими і відкинувши народи у економічному і культурному розвитку на віки.
Але то таке... закриємо очі і вуха і продовжуємо клясти Гітлера, щоб не бачити і не чути, чого натворили і до чого довели світ на сьгоднішній день "пабєдітєлі". Німці такого бардака у світі би не допустили навіть у страшному сні.
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21.06.2021 12:50 Ответить
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