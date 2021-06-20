Меркель в речи о нападении Германии на СССР напомнила об агрессии России против Украины

В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава германского правительства в видео. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.

При этом федеральный канцлер напомнила, что - несмотря на ужасные события войны - многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.

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Также канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".

"Когда мирные демонстранты и неугодные (властям. - Ред.) представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула глава германского правительства. По ее словам, оккупация Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского союза, это неприемлемо, уверена Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. "Нам по-прежнему необходим диалог с Россией", - резюмировала Ангела Меркель.

Восемьдесят лет назад войска вермахта вторглись на территорию Советского Союза. Эксперт по вопросам истории Восточной Европы Франк Гольчевски ранее отмечал в беседе с DW, что война с СССР стала тогда для большинства немцев неожиданностью.

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