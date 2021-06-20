Меркель в речи о нападении Германии на СССР напомнила об агрессии России против Украины
В преддверии 80-летия вторжения вермахта в СССР канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о непреходящей ответственности за преступления нацистской Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Для нас, немцев, это - повод для стыда", - отметила глава германского правительства в видео. Миллионы людей погибли, особенно - на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии, указала она. Нельзя забывать, что "мы - в долгу перед миллионами жертв и их потомками", добавила канцлер.
При этом федеральный канцлер напомнила, что - несмотря на ужасные события войны - многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.
Также канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что "активность гражданского общества в России, а также в Беларуси, в последнее время ограничена - более того, стала невозможной".
"Когда мирные демонстранты и неугодные (властям. - Ред.) представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения", - подчеркнула глава германского правительства. По ее словам, оккупация Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины - нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского союза, это неприемлемо, уверена Меркель.
В то же время канцлер подчеркнула, что РФ и Германия тесно связаны исторически, социально и экономически. "Нам по-прежнему необходим диалог с Россией", - резюмировала Ангела Меркель.
Восемьдесят лет назад войска вермахта вторглись на территорию Советского Союза. Эксперт по вопросам истории Восточной Европы Франк Гольчевски ранее отмечал в беседе с DW, что война с СССР стала тогда для большинства немцев неожиданностью.
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Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
Да, диды тогда дилили-дилили Европу и неподилили ***** - подрались подельнички. Фюрер, который был в стопицот раз умнее чуркана Сралина, гениальным зейхером киданул кореша и почти таки отжал его долю. Если бы не грев Омэрики, врага сегодняшней *********, то на троне Хренла сегодня сидел бы какой-нибудь Фюрер.
Взагалі - русофобія має бути нормою життя - як мінімум на усьому пострадянському просторі. Кожний має запитити себе- чи ненавиджу я росіян як ненавидять їх напр. Поляки
Насправді , в будь який країні завжди знайдеться кілька асоціальних елементів , які за гроші й зі броєю стануть гвалтувати й вбивати населення . Але це не "
сепаратисти" , це кріміналітет у владі й це усе називається не " сепаратизм" , а колоборація з ворогом .
Ну нема взагалом ніякого сепаратизму , ніяких "
сепаратистів" . Є виключно колоборанти , тобто на зрозумілому побутовому рівні це МЕРЗОТНІ ЗРАДНИКИ ! сепаратизмомє є природною частиною т.з. "гибридної війни" . Це наротиви Лубянки .
в средние века, одна из самых культурных и развитых наций ударившись в нарциссизм унич
тожала гос.политикой менее развитые рассы неся с собой рабство.... не знаю как сейчас их
потомкам об этом думать если твой дед такой красивый на фото такой настоящий ариец и ты
и семья его так любят, заживо сжигал и травил тысячами людей ну хоть бы и каких то там не
правильных по их понятиям но людей......
PS Московська орда таки захопила (пардон - "асвабаділа") Європу, захопивши (так між іншим) Варшаву, Прагу, Берлін, Братиславу, Будапешт, Бухарест, Софію, Відень Белград... і ТАК МІЖ ІНШИМ, ВИПАДКОВО, ЗАЛИШИВШИСЬ ТАМ НА ПІВ СТОРІЧЧЯ. Насиливши московські соціалістичні режими і відкинувши народи у економічному і культурному розвитку на віки.
Але то таке... закриємо очі і вуха і продовжуємо клясти Гітлера, щоб не бачити і не чути, чого натворили і до чого довели світ на сьгоднішній день "пабєдітєлі". Німці такого бардака у світі би не допустили навіть у страшному сні.