В Офисе Президента подтвердили, что на встрече с Дугарь присутствовал Ермак и его заместители Смирнов и Машовец

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь 19 июня пришла в Офис Президента, чтобы вместе со своим адвокатом встретиться с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Об этом сообщили Радіо Свобода в ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная его (совета. - Ред.) задача - провести детальный анализ всех уголовных дел и судебных приговоров с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и стали жертвами произвола чиновников, правоохранителей, несправедливых решений судей или несовершенства законодательства", - говорится в сообщении.

По данным ОП, во встрече также приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители Андрей Смирнов и Роман Машовец.

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В Офисе Президента отметили, что специалисты совета не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но на основе анализа конкретных дел могут оказывать юридическую поддержку в конкретных случаях вносить предложения по совершенствованию законодательства.

"В консультативный совет вошли представители общественности, которые помогают находить нарушения прав защитников Украины. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета очень резонансно. Поэтому консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства", - говорится в сообщении.

О результатах встречи в ОП не сообщили.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

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19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.