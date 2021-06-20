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В Офисе Президента подтвердили, что на встрече с Дугарь присутствовал Ермак и его заместители Смирнов и Машовец

В Офисе Президента подтвердили, что на встрече с Дугарь присутствовал Ермак и его заместители Смирнов и Машовец

Подозреваемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь 19 июня пришла в Офис Президента, чтобы вместе со своим адвокатом встретиться с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

Об этом сообщили Радіо Свобода в ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная его (совета. - Ред.) задача - провести детальный анализ всех уголовных дел и судебных приговоров с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и стали жертвами произвола чиновников, правоохранителей, несправедливых решений судей или несовершенства законодательства", - говорится в сообщении.

По данным ОП, во встрече также приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители Андрей Смирнов и Роман Машовец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

В Офисе Президента отметили, что специалисты совета не вмешиваются в работу судов или правоохранительных органов, но на основе анализа конкретных дел могут оказывать юридическую поддержку в конкретных случаях вносить предложения по совершенствованию законодательства.

"В консультативный совет вошли представители общественности, которые помогают находить нарушения прав защитников Украины. Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета очень резонансно. Поэтому консультативный совет осуществляет общественный контроль за ходом расследования этого уголовного производства", - говорится в сообщении.

О результатах встречи в ОП не сообщили.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

Также читайте: "Дело Шеремета": Кузьменко продлили домашний арест, у Дугарь остаются обязательства

19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

Автор: 

Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+29
На каком основании Ермак и его помощники встречаются с обвиненной бубочкой Дугарь? Юридический треш от Зели и его холуев.
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20.06.2021 01:18
+21
то что дугарь и ее адвокат соврали что не встречались с ермаком для меня говорит о многом
и еще, она единственная кто не провел в сизо ни дня.
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20.06.2021 01:52
+19
Украина на данный момент лишена всякой власти. Ее попросту нет. Зеленский президент на бумаге, Данилов, Ермак и вся эта шобла вообще никто. Смещение дело времени. Власти нет( Очевидно, на 1000000%/
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20.06.2021 01:19
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20.06.2021 01:10 Ответить
Авакову риють відставку ?, але - он так много знал!!!про цю шоблу а вони про нього...
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20.06.2021 01:12 Ответить
"Главная его (совета. - Ред.) задача - провести детальный анализ всех уголовных дел и судебных приговоров с 2014 года против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и стали жертвами произвола чиновников, правоохранителей, несправедливых решений судей или несовершенства законодательства", Источник: https://censor.net/ru/n3272471

в порядке очереди*
1 Зеленский
2 Аваков
3...........

или Бубачка опять будет хороший, а виноват плохой сАбаков ?
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20.06.2021 01:33 Ответить
сделать сАбакина козлом ?

забавные генетические дослиды
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20.06.2021 01:40 Ответить
АВАКОВ ЗНАЄ І ТЗВ ШОБЛО ЗНАЄ, АЛЕ ЩОБ НЕ БУТИ СПІВУЧАСНИКАМИ ВСІ МОВЧАТИМУТЬ.
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20.06.2021 06:49 Ответить
Аваков сам кого угодно зароет и Зелю тоже. Это "отмывают" Дугарь, правильно тут говорят - Надя Савченко 2
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20.06.2021 07:26 Ответить
Ну що ж, маємо другу Гадю Савченко? Цікаво, навіщо Яні і її адвокатам брехати? І взагалі - що це було?
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20.06.2021 01:16 Ответить
Похоже что скоро будет новая партия -- Притула, Стерненко, Дугарь, Шабунин и т.д. Список можете продолжить.
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20.06.2021 01:20 Ответить
Скорочено:
ПриСДуШа?
🤣
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20.06.2021 01:41 Ответить
І гадю савченко туди додати... А ще - гнапа, серлеща з гордончіком і мосійчучку. Во! коМАНДА буде! Усі парламенти світу "обзавидуются".
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20.06.2021 07:11 Ответить
Да тоже что и всегда делает ермак и вообще любая g2, включая зе - они предложили или сотрудничать с ними и их пиарить или будет дана команда посадить. Но "патриотам", особенно украиноговорящим это очень сложно осилить.
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20.06.2021 01:39 Ответить
На каком основании Ермак и его помощники встречаются с обвиненной бубочкой Дугарь? Юридический треш от Зели и его холуев.
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20.06.2021 01:18 Ответить
Сделали предложение, от которого отказаться трудно. А какой будет результат время покажет.
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20.06.2021 01:42 Ответить
Украина на данный момент лишена всякой власти. Ее попросту нет. Зеленский президент на бумаге, Данилов, Ермак и вся эта шобла вообще никто. Смещение дело времени. Власти нет( Очевидно, на 1000000%/
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20.06.2021 01:19 Ответить
"над всей Испанией безоблачное небо !"

Украину спасет только Кровавая Хунта !
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20.06.2021 01:35 Ответить
приближаемся к Аргентине но хотелось тобы приближались к Чили
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20.06.2021 05:48 Ответить
то что дугарь и ее адвокат соврали что не встречались с ермаком для меня говорит о многом
и еще, она единственная кто не провел в сизо ни дня.
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20.06.2021 01:52 Ответить
А ТИ ЗА НЕ СКОЄНИЙ ЗЛОЧИН,СКІЛЬКИ ДНІВ ПРОВІВ У СІЗО.
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20.06.2021 06:52 Ответить
Антоненко 500 дней и потерянное здоровье с репутацией , спасибо твоим зеублюдкам
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20.06.2021 08:57 Ответить
500 днів - так.
Втрачене здоров*я - навряд чи.
При усій повазі.
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20.06.2021 10:56 Ответить
а де татаров, це ж його однокласник і кореш фальсифікував разом з іншими цю справу. І призвіще його цуцкерідзе. А Єрмак просто прогулювався? Скоруше за все Авакову лапті плетуть. То справа Стерненка, то справа в Херсоні, то справа Шеремета. Незабагато фальсифікацій для цуцкерідзе.
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20.06.2021 02:01 Ответить
Те, що сьогодні Яна Дугарь була в ОПУ, свідчить,що справа Шеремета повністю розвалилася.
І це використають для того, щоб вигнати Авакова.
А Зе не тільки зіскочить , а ще й буде піаритися на цій справі!
Ох і бидло косоголове володарює ! 😀
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20.06.2021 03:06 Ответить
А не хрен было рюкзакову связываться с педе… хитросделанными , хотя и он не лучше ! Пусть сожрут мразюки друг- друга !
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20.06.2021 09:00 Ответить
Плетут историю, банальную как жизнь: царь (гринпоц) хороший, бояре (рюкзаков) плохие. А исполнять будет Дугарь. Бридко якось((((
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20.06.2021 06:50 Ответить
Були чіткі обіцянки--порушу закон.піду добровільно у відстаку. АГОВ---ДЕ ЗАЯВА ПРО ВІДСТАВКУ!!!, Чи лохам таке базікання подобається.
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20.06.2021 06:52 Ответить
Подозреваемая в убийстве, прямо из СИЗО пошла в Офис Президента??? Или она не в СИЗО? Или она не сильно подозреваемая? Страна - идиотия...
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20.06.2021 06:54 Ответить
Даже не подозреваемая, а обвиняемая. Могли бы для "полноты картины" пригласить ещё Рифа и Кузьменко.
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20.06.2021 08:40 Ответить
Почему Дугарь еще не сидит? Кто знает? Зеленский? Аваков? Венедиктова? ФСБ? Кто?!
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20.06.2021 08:40 Ответить
А за что ей сидеть стесняюсь спросить?
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20.06.2021 08:41 Ответить
Авакова не тільки у відставку, але ще й судити.
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20.06.2021 08:50 Ответить
Щось усе це негарно пахне.
Я не думаю, що в бубочки чи єрмака проснулася совість. Вони шукають якусь вигоду для себе, і не виключено, що ця вигода обернеться проти Ріфа та Кузьменко...
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20.06.2021 09:25 Ответить
Какая может быть совесть у гауляйтера Украины от руSSкого мира?, что вы в самом деле?
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20.06.2021 14:41 Ответить
Первые лица Украины устраивают посиделки с подозреваемой в заказном убийстве.Как мило!Вершина демократии - или дно идиотизма?
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20.06.2021 10:37 Ответить
Гримаси демократії ...
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20.06.2021 10:58 Ответить
Позор! Дугарь, как жертва сфальсифицированного обвинения, со сторону системы "коллективного януковича" имени портнова-татарова, должна за 100 км. обходить контору ермака-Козыря, гауляйтера Украины от руSSкого мира и держатся от его самого подальше.
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20.06.2021 14:39 Ответить
 
 