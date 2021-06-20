Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет "промышленный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

Украина может подписать "промышленный безвиз" с Европейским союзом уже к концу 2021 года.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Именно такие прогнозы дает наше Министерство экономики после положительной оценки первого этапа оценивания украинской инфраструктуры качества. Заключение Соглашения АСАА ("промышленный безвиз" с ЕС) станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять", - написал он.

По словам главы правительства, "промышленный безвиз" также даст возможность украинским производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не искать официального представителя в Евросоюзе.

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Так, подписание соответствующего соглашения облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки и улучшит конкурентные позиции Украины на рынках других стран, резюмировал Шмыгаль.