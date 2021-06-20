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Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет "промышленный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль

Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет

Украина может подписать "промышленный безвиз" с Европейским союзом уже к концу 2021 года.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Именно такие прогнозы дает наше Министерство экономики после положительной оценки первого этапа оценивания украинской инфраструктуры качества. Заключение Соглашения АСАА ("промышленный безвиз" с ЕС) станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять", - написал он.

По словам главы правительства, "промышленный безвиз" также даст возможность украинским производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не искать официального представителя в Евросоюзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маасикас о промышленном безвизе Украины с ЕС: Готовимся перейти ко второй фазе предварительной оценки

Так, подписание соответствующего соглашения облегчит доступ части украинской продукции на европейские рынки и улучшит конкурентные позиции Украины на рынках других стран, резюмировал Шмыгаль.

Автор: 

промышленность (297) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17088) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+8
Напомню.

2 года ЗЕбанарии надеялись на транш МВФ.
МВФ заслуженно поводил ЗЕ по губам...

Тепер ЗЕ рассказывает, что и так сойдет и одалживает бабло у кого попало под 11% вместо 3% у МВФ.
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20.06.2021 02:32
+5
.. клоуны решили Нас посмешить на ночь !!! зачет..шутка удалась...
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20.06.2021 01:22
+5
"промышленный безвиз" -- новое словечко для Безуглы и остальных туповатых социопатов из слуг народа.
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20.06.2021 01:31
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.. клоуны решили Нас посмешить на ночь !!! зачет..шутка удалась...
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20.06.2021 01:22 Ответить
п.с. Клоунов вокруг все больше и больше - а мне почему-то не смешно...
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20.06.2021 01:23 Ответить
"промышленный безвиз" -- новое словечко для Безуглы и остальных туповатых социопатов из слуг народа.
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20.06.2021 01:31 Ответить
Минэкономики планирует, что к концу года Украина подпишет "промышленный безвиз" с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6202
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20.06.2021 01:34 Ответить
Это типа иномарки начнут продавать без ввозных пошлин ?
А проституцию легализуют и сделают уважаемым бизнесом ?
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20.06.2021 01:36 Ответить
Po krajne mere s drugogo mesiaca ES vodit poslenyje na liubyje posylki ili pisma s Ukraini v tom cysle.
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20.06.2021 01:53 Ответить
Напомню.

2 года ЗЕбанарии надеялись на транш МВФ.
МВФ заслуженно поводил ЗЕ по губам...

Тепер ЗЕ рассказывает, что и так сойдет и одалживает бабло у кого попало под 11% вместо 3% у МВФ.
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20.06.2021 02:32 Ответить
А якщо не підпише? Тоді це одоробло на прізвище Шмигаль відповість за свій трьоп? Чи, як це прийнято у СН, буде чергова типова заяватипу: "Ну обісрались і що?"
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20.06.2021 06:09 Ответить
Когда будет транш от МВФ , тогда и будет "промышленный безвиз". А корупция, кидалово, наезды рэкетеров, несовместимы с "промышленным безвизом". Напрасно СН народ дурят.
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20.06.2021 07:34 Ответить
Шмыгаль жжёт.
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20.06.2021 07:47 Ответить
А что там с нянями,хоть одна работает,крышует инвестора от наших взяточников или все глухо?
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20.06.2021 08:08 Ответить
Есть уже бабушка рабочая - фамилия Каломойская
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20.06.2021 08:53 Ответить
Вот меня тоже интересует , иномарки из Европы не нужно будет растомаживать и цена будет, как в Польше ? Вообще по классическим канонам экономики ,пошлины вводятся ,когда хотят сохранить своего производителя ,вопрос почему взымаються пошлины с товаров которые Украина не производит , украинских типа экономистов со степенями ,надо отправлять доучиваться ,из-за повальной неграмотности 😡
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20.06.2021 08:29 Ответить
Конченая мразь. Как всегда, все высеры в будущем времени
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20.06.2021 08:52 Ответить
Этот безвиз означает только то, что товары имеющие европейский сертификат качества смогут поставляться в Европу.
Таких товаров практически ноль.
Самая крутая группа с хозяином в виде пепси - Сандора, давно прекратила попытки получить сертификат на свое пойло. Качество воды в нем чуть хуже ослиной мочи.
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20.06.2021 09:52 Ответить
Шмыгалеоны товаров уже готовятся пересекать границу!
Бызнесмены волнуются:
-А способны ли банки оперировать суммами денег прогнозируемой размерности?
Жители Судана шлют поздравления!
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20.06.2021 10:02 Ответить
З такою політикою клоунів звичайний безвіз під питанням, а вони якусь дурню мелють...
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20.06.2021 10:02 Ответить
Ура! Когда сельскохозяйственный безвиз ждать? набор букв для тупых
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20.06.2021 16:48 Ответить
 
 