Верховная Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах, - Разумков

Верховная Рада Украины до конца текущей сессии рассмотрит в первом чтении проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в жизни общества (олигархов) (№5599) и альтернативные законопроекты (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал он.

По словам Разумкова, такой закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

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Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем председатель парламента убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

"Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас один президент, и мы понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции должны быть предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства", - сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул необходимость создания в Украине законодательства о лоббировании. "Мне кажется, что должен быть закон о лоббировании. Не в том негативном смысле, который сейчас в обществе. А в том варианте, который мы можем видеть в США, в Европе, где лоббисты отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон, они декларируют свои доходы, свои контакты. Это поможет вывести в публичную плоскость то негативное, что пока присутствует в украинской политике", - пояснил спикер парламента.

Он также добавил, что подготовка соответствующей законодательной инициативы - вопрос недалекой перспективы. "Мы будем заниматься этим законопроектом. И вскоре он появится в стенах Верховной Рады Украины", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

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