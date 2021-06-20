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Верховная Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах, - Разумков

Верховная Рада до конца сессии рассмотрит в первом чтении законопроекты об олигархах, - Разумков

Верховная Рада Украины до конца текущей сессии рассмотрит в первом чтении проект закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в жизни общества (олигархов) (№5599) и альтернативные законопроекты (№ 5599-1, 5599-2, 5599-3).

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал он.

По словам Разумкова, такой закон поможет упорядочить общественные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

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Он отметил, что поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. Вместе с тем председатель парламента убежден, что формировать реестр олигархов должен не СНБО, а специальный государственный орган.

"Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас один президент, и мы понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции должны быть предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства", - сказал Разумков.

В то же время он подчеркнул необходимость создания в Украине законодательства о лоббировании. "Мне кажется, что должен быть закон о лоббировании. Не в том негативном смысле, который сейчас в обществе. А в том варианте, который мы можем видеть в США, в Европе, где лоббисты отстаивают интересы бизнеса, не нарушая закон, они декларируют свои доходы, свои контакты. Это поможет вывести в публичную плоскость то негативное, что пока присутствует в украинской политике", - пояснил спикер парламента.

Он также добавил, что подготовка соответствующей законодательной инициативы - вопрос недалекой перспективы. "Мы будем заниматься этим законопроектом. И вскоре он появится в стенах Верховной Рады Украины", - отметил Дмитрий Разумков.

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Напомним, 15 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что планируется разработать законопроект "о статусе олигархов".

2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации.

В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали совместный законопроект "О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса".

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Автор: 

законопроект (3219) олигарх (1027) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+7
Удобная работка у Розумкова. Ни за что не отвечает. Просто интерфэйс между презиком- дилетантом и стадом в Раде. Таким образром он расчитывает остаться непричастным, когда наступит момент истины для Зе.
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20.06.2021 01:43
+4
Поржал
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20.06.2021 03:38
+4
Потомственный саботажник -щур спускает в долгий ящик всю борьбу с коррупцией и обещает долгую дорогу в НАТО.Як тебе не любити, Дмитро ти наш
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20.06.2021 05:55
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Удобная работка у Розумкова. Ни за что не отвечает. Просто интерфэйс между презиком- дилетантом и стадом в Раде. Таким образром он расчитывает остаться непричастным, когда наступит момент истины для Зе.
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20.06.2021 01:43 Ответить
скользкий как мыло хитрый как ломбардник - в обчем незаменимыйкадыр...........
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20.06.2021 05:46 Ответить
Поржал
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20.06.2021 03:38 Ответить
Потомственный саботажник -щур спускает в долгий ящик всю борьбу с коррупцией и обещает долгую дорогу в НАТО.Як тебе не любити, Дмитро ти наш
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20.06.2021 05:55 Ответить
Один откладывал на 10 лет, второй откладывает на 10 лет. Как в совке где обещали коммунизм каждые 20 лет.
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20.06.2021 05:56 Ответить
Леонид Данилыч против уничтожения его Детища под названием ОЛИГАРХАТ....,дед строил строил старался не щадя пуза своего...,а нашелся Земляк Зеля и хочет разрушить Империю...нихарашо єто
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20.06.2021 06:23 Ответить
Борис Абрамович Березовский,вот єто біл Олигарх,всем на зависть,сначала Ельцина усадил в кресло президента,а потом и Путлера...,вот єто я понимаю ОЛИГАРХ...., даже фильм сняли по єтому случаю,назівается Олигарх...,в главной роли Андрей Машков,друг сегодняшнего президента РАБссии Андрея Панинану типа Путлера
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20.06.2021 06:31 Ответить
Давай, рванина, обсуждай олигархов. А цена газа - повышена втихаря...
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20.06.2021 06:51 Ответить
Прикро, що українці сприймають зєкодлан звичайних ворюг як реальну владу країни((( хоча своє ставлення до цього лайна виказали і США і ЄС, а 💩43 ніхто і бачити не бажає.
Питання, з якою метою ми їх тримаємо/годуємо, якщо верещук прилюдно корупційно насцяла кожному в тапки?
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20.06.2021 07:03 Ответить
Дык,сначала надо закупить за бюджетные деньги все конфеты Рошен, а потом заставить Порошенко их разворовать ,иначе зачем такой закон нужен!,,
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20.06.2021 07:52 Ответить
Не вийде, не зрозуміють. Спочатку треба заявити що Рошен виробляє вакцину від ковидли під виглядом цукерок і тільки тоді ... )))
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20.06.2021 08:41 Ответить
Точнее олигархи рассмотрят законопроекты о себе.
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20.06.2021 08:10 Ответить
Закон о борьбе с кондитером. Ни на что другое он не годится. Надеюсь, кондитер еще даст им пососать леденца фабрики Рошен...
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20.06.2021 08:36 Ответить
А шо, гарний закон. Разведуть олігархів на бабло як лохів. )))
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20.06.2021 08:37 Ответить
А хитрый, как лис! Его болтовня направлена только на затягивание принятия закона. послушайте Сергея Лещенко..https://www.youtube.com/watch?v=5gNQH2lZOeQ.. там есть полное разоблачение Розумкова... Интересно за кого он поет, Ахметов? а может за Порошенко? Или сам хочет в президенты пролезть, Правильно написали скользкий и липкий
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20.06.2021 12:15 Ответить
Закон повинен бути коротким :"Повна заборона олігархам і представникам їх олігархічних кланів працювати у будь якій гілці Державної Влади . Або бізнес, або державна діяльність ! Цей Вічний Закон Державотворення 2500років тому вивів аксіому : Якщо в одних руках об'єднується Влада (+) і великій капітал ,то це завжди =корупція = рабство населення = знищення Держави. І тому 30-літня зміна Прізвищ олігархічних кланів-хижаків в результаті веде Країну до знищення.
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20.06.2021 14:59 Ответить
Тимошенко сказало коротко и ясно о этом законе - АБСУРД И ПРОФАНАЦИЯ !!!
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01.07.2021 21:32 Ответить
 
 