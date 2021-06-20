Почти 5,5 млрд грн потребуется для реализации запланированных к 30-й годовщине независимости мероприятий, - СМИ

На организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов к распоряжению Кабмина, которым располагает ЭП, передает Цензор.НЕТ.

В графе "Величина влияния на показатели бюджетов", Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 миллиона, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.

"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", - говорится в документе.

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В ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Напомним, Кабмин своим распоряжением от 31 мая 2021 года № 583-р утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины.