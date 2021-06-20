Почти 5,5 млрд грн потребуется для реализации запланированных к 30-й годовщине независимости мероприятий, - СМИ
На организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.
Об этом говорится в заключении Министерства финансов к распоряжению Кабмина, которым располагает ЭП, передает Цензор.НЕТ.
В графе "Величина влияния на показатели бюджетов", Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 миллиона, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.
"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", - говорится в документе.
В ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.
Напомним, Кабмин своим распоряжением от 31 мая 2021 года № 583-р утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
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Пришлють нам військовий хор з маскви чи може спаплюжать Хрещатик гей-парадом?
Варіантів безліч крім одного - патріотично-виховального, бо, нажаль, 30-річчя Незалежності припало на час клоунади.
Думаю, що треба підстрахуватись і все одно влаштувати парад Ветеранів та всіх небайдужих знову.
Щоб потім було що згадати про наш (не їхній!) ювілей.
Слава Україні!
император знает что делает )))
А що, гроші має, Україну любить, паради також.
Запросити його "почесним патріотом" на трибуну на 5,5 хв. Нехай поверещить, як він без нас жити не хоче))
РНБО, агов!
Втім, ти погано списуєш навіть з методичок.
765 міліонів (!!!) вже виділили на кіпрську Грін фемілі (знайома назва? Так-так, офшор обдовбиша!), - знаєш на шо?
- НА СЦЕНАРІЙ СВЯТКУВАННЯ!!! 765 мільйонів! А знаєш, звідки зняли гроші?
- із фінансування ЗСУ.
Петя тобі поганий, гніда зелена?!
На крайняк Коломойша може трохи дати на підтримання культа клоуна
Офігеть , які ми заможні , що позволяемо зебанді половину від цієї суми , вкрасти ………}
Середня заробітна плата члена правління https://www.slovoidilo.ua/2021/06/18/novyna/suspilstvo/nazk-vidreahuvalo-rishennya-oask-shhodo-vitrenka Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 2021 році склала 1,37 млн грн на місяць, а члени наглядової ради Державної компанії отримуватимуть в середньому майже 533 тисячі грн на місяць.
Про це https://ukranews.com/news/783047-zarplata-pravleniya-neftegaza-v-2021-sostavit-1-4-mln-griven повідомили «Українські новини» з посиланням на фінансовий план компанії на 2021 рік.
У документі сказано, що в цілому на виплату зарплат правлінню НАК піде 82,29 млн грн. Наглядова рада отримає на зарплату своїм членам у два рази меншу суму - 44,77 млн грн. https://www.slovoidilo.ua/2021/06/20/novyna/ekonomika/zmi-opublikuvaly-dani-pro-zarplaty-nahlyadovoyi-rady-ta-pravlinnya-naftohazu-********
Согласно условий договора, деньги идут за услуги по написанию сценария и организации праздника.
Це вже нові януковичі і дуже небезпечні)
На землі працюєш, боїшся, що відберуть цю радість? Так то і воно, неякісний, не працював і не плануєш, ще й мабуть, таких зневажаєш??? Контролери грьобані, всі б лише контролювали.
Та ні вам так працювати не вигідно, вами землю продавай, щоб ви дали можливість на радість людям збавитись від цього ярма,скористатися констітуційним правом продати свій пай поки ціна не виросла ось в чому весь сенс, а потім люди стануть бесправними батраками і будуть все життя залежити від такіх шахраїв, а тепер респектабельних панів з сотнями мільйонів $ статків, ловкость рук і ні якого шахрайства, як кажуть.А мільони людей за борт кинуті виживай як зможеш надіялись на "евладу і з відкриттям ринку Землі не такого як в Польші
А як що тобі потрібна землля у власність дорогенький в соросьонок, то потрібно відслужити де
Труси Могилевської, зайчики Сердючки з прапорами та інші знущання над національними символами України - в ексклюзивній програмі Алана Бадоєва - найзаможнішого малоросійського режисера!😡☹️