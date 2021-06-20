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Новости День Независимости
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Почти 5,5 млрд грн потребуется для реализации запланированных к 30-й годовщине независимости мероприятий, - СМИ

Почти 5,5 млрд грн потребуется для реализации запланированных к 30-й годовщине независимости мероприятий, - СМИ

На организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов к распоряжению Кабмина, которым располагает ЭП, передает Цензор.НЕТ.

В графе "Величина влияния на показатели бюджетов", Минфин отмечает, что реализация всех предусмотренных в распоряжении мероприятий и празднования 30-й годовщины потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 миллиона, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн грн.

"По результатам обработки указанной информации дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд грн", - говорится в документе.

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В ведомстве считают, что в проект плана мероприятий должны быть включены только мероприятия, имеющие соответствующее финансовое обеспечение. В то же время их реализация должна осуществляться за счет и в пределах расходов государственного и местных бюджетов, а также за счет других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Напомним, Кабмин своим распоряжением от 31 мая 2021 года № 583-р утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Автор: 

бюджет (4837) День Независимости (1196) Минфин (1556) праздник (1691)


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Топ комментарии
+71
200 миллионов долларов? Я так понимаю половина, 100 миллионов- это будет гонорар за выступление 95 квартала, 50 миллионов- за личное выступление Президента на пианино и остаток на всё остальное.
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20.06.2021 02:16
+43
Как всегда - блэкджек, шлюх и самолеты, чтобы всех бамбить.
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20.06.2021 02:40
+36
босота гуляет
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20.06.2021 02:19
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Страница 2 из 2
Майже 5,5 млрд грн буде потрібно для реалізації запланованих до 30-ї річниці незалежності заходів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6224Фрики озолотятся.
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20.06.2021 15:03 Ответить
****** и чемпионы по распиливанию бюджета , сколько можно построить БОЕВЫХ ДРОНОВ на эти деньги , чтобы реально создавать сильную армию , избежать потерь на фронте , а не языком чесать !!!! поиграться хочется : мы еще в 2014 это прошли когда танки шли на крещатике , одена и звезды генералам , а российская армия вторглась в Украину !!!! идиоты , 2 + 2 можете сложить ???????
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20.06.2021 09:39 Ответить
Я так понимаю,будут Шаттл запускать,судя по сумме?
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20.06.2021 09:40 Ответить
Прямо заінтріговалі... Це що за масштабне знущання вони там запланували?
Пришлють нам військовий хор з маскви чи може спаплюжать Хрещатик гей-парадом?
Варіантів безліч крім одного - патріотично-виховального, бо, нажаль, 30-річчя Незалежності припало на час клоунади.

Думаю, що треба підстрахуватись і все одно влаштувати парад Ветеранів та всіх небайдужих знову.
Щоб потім було що згадати про наш (не їхній!) ювілей.
Слава Україні!
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20.06.2021 09:44 Ответить
рим не обеднеет!
император знает что делает )))
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20.06.2021 10:36 Ответить
Державних грошей не жалко, щей можна розділити їх і себе не обділити. З своїх грошей бубочка ні одної гривні не дасть.
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20.06.2021 10:38 Ответить
МВФ давайте нам гроши, мы будемо гулять з шашлыками
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20.06.2021 10:59 Ответить
Страшно представить какой это будет треш-арт.
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20.06.2021 11:08 Ответить
Можна з Петі Порошенка списати 5,5 млрд.
А що, гроші має, Україну любить, паради також.
Запросити його "почесним патріотом" на трибуну на 5,5 хв. Нехай поверещить, як він без нас жити не хоче))
РНБО, агов!
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20.06.2021 11:19 Ответить
спробуй списати
Втім, ти погано списуєш навіть з методичок.
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20.06.2021 11:31 Ответить
Пришелепкувате! Петі вже третій рік нема при владі, а ти своє гівно зі штанів ніяк не вигребеш, й досі Пєтя тобі заважаЄ?
765 міліонів (!!!) вже виділили на кіпрську Грін фемілі (знайома назва? Так-так, офшор обдовбиша!), - знаєш на шо?
- НА СЦЕНАРІЙ СВЯТКУВАННЯ!!! 765 мільйонів! А знаєш, звідки зняли гроші?
- із фінансування ЗСУ.
Петя тобі поганий, гніда зелена?!
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20.06.2021 14:44 Ответить
це https://censor.net/ru/user/464295ефективно https://censor.net/ru/user/464295ефективний, ображений на весь вакуум у макітрі...
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20.06.2021 19:36 Ответить
95 квартал повышает себе гонорар
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20.06.2021 11:31 Ответить
Это расточительство средств!
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20.06.2021 12:00 Ответить
Саме головне, щоб цей парад та й День Незалежності не стали ОСТАННІМИ в історії української держави.
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20.06.2021 12:09 Ответить
На организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен Источник: https://censor.net/ru/n3272475

На крайняк Коломойша може трохи дати на підтримання культа клоуна
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20.06.2021 12:44 Ответить
Тобто 5, 5 мілліардов грн.
Офігеть , які ми заможні , що позволяемо зебанді половину від цієї суми , вкрасти ………}
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20.06.2021 15:40 Ответить
Богатая, процветающая страна, в которой все отлично, может себе позволить миллиардные гуляния.
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20.06.2021 12:59 Ответить
ЗМІ опублікували дані про зарплати наглядової ради та правління «Нафтогазу України»

Середня заробітна плата члена правління https://www.slovoidilo.ua/2021/06/18/novyna/suspilstvo/nazk-vidreahuvalo-rishennya-oask-shhodo-vitrenka Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у 2021 році склала 1,37 млн грн на місяць, а члени наглядової ради Державної компанії отримуватимуть в середньому майже 533 тисячі грн на місяць.
Про це https://ukranews.com/news/783047-zarplata-pravleniya-neftegaza-v-2021-sostavit-1-4-mln-griven повідомили «Українські новини» з посиланням на фінансовий план компанії на 2021 рік.
У документі сказано, що в цілому на виплату зарплат правлінню НАК піде 82,29 млн грн. Наглядова рада отримає на зарплату своїм членам у два рази меншу суму - 44,77 млн грн. https://www.slovoidilo.ua/2021/06/20/novyna/ekonomika/zmi-opublikuvaly-dani-pro-zarplaty-nahlyadovoyi-rady-ta-pravlinnya-naftohazu-********
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20.06.2021 13:33 Ответить
Цензор, дайте статистику сколько стоил последний парад при Порошенко.
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20.06.2021 14:14 Ответить
Нагадайте скільки було? А то зебіли забули як тужили за 12 млн, з них більша частина на преміальні для військових.
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20.06.2021 22:43 Ответить
20.‎06.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины на самом деле составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
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20.06.2021 14:19 Ответить
Майже 5,5 млрд грн буде потрібно для реалізації запланованих до 30-ї річниці незалежності заходів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1266
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20.06.2021 14:25 Ответить
дуже багата країна.......і настільки бідна розумом влада.......парадокси **********
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20.06.2021 14:26 Ответить
Из 5.5 млрд которые планируется потратить на парад, 765 млн уже перечислено на кипрскую Green Family LTD.
Согласно условий договора, деньги идут за услуги по написанию сценария и организации праздника.
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20.06.2021 15:31 Ответить
Весь цей зелений гнійник пора вимітати з України.
Це вже нові януковичі і дуже небезпечні)
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20.06.2021 15:36 Ответить
Петю с парадом уже вспоминали здесь? ау зелень?
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20.06.2021 16:44 Ответить
Мрази зеленые !!! Нельзя допустить такого разбазаривания бюджета ... всю привладную плесень на помойку !
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20.06.2021 16:48 Ответить
А где все эти "патриот"-проститутки, которые волали Пороху в 15-м, 16-м и далее. что "нефигпарадыпроводить! Деньгиотдайтевоенным!"(с)? Где вы сейчас, твари?
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20.06.2021 17:16 Ответить
Я посчитал, это по 125 г каждому. Отдайте мне мои!
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20.06.2021 17:19 Ответить
В Украине все хорошо с социалкой и оброной?, что не куда деньги девать?, к примеру в место покупки на 200 миллн. $ 5 миллн.доз вакцыны Pfizer, или потратить на разработку украинского купола, вместо того как Аваков транжирит бюджетные деньги на закупку иностранных не технологий, а изделий, мы весело отпразнуем день Независимости, а что бы вообще была незалежна Украина украинцам надо выжить, зато Зеленский потратит на гонорары коллегам по цеху с откатом 99,99% потому, как пойти к некоторым на концерт к примеру, как Вакарчуку как раньше с удовольствием делал, то надо еще приплатьть и то не пойду , так что такой кругооборот бабла прошу прощения бюджетных средств в Украине, а украинцы потом все оплатят с %, инфляцией и высокой кредитной ставкой, которой итак манипулируют одновременно с курсом, как цыган с солнцем через Мин.фин. и НБУ.Зато рынок Земли открывают и приватизацию для новых хозяев жизни, даешь декларировании доходов в каждую семью,кроме семей чиновников ведь в Украине коррупция,-сам Байден же сказал, а у Зеленского и других слуг Сороса коррупции нет.
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20.06.2021 18:21 Ответить
все так влучно написав, майже вподобайкнув...., але якого ти тут Сороса приплів?
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20.06.2021 19:42 Ответить
10 тыс.га земли в одни руки тем, кто на этой земле не жить не работать не будут,а только выжимать все соки, а а если и будет, но не на 10 тыс.га.или что народу подвинуться и испариться, раз у их деньги есть или все по согласию?, а украинцы не качественные,потому и рынок Земли открывают? это как у их все с головкой впорядке? Или оставить народ без земли и не контролировать ее использование, отравив экология, вы думаете без подлержки эти зеленые слуги на это пошли бы как и Порошенко, наказание за такое светит приличное,и забыто ни чего не будет и не надейтесь,тот же Янукович Украину тоже в колонию превращал, но того Кремль поддерживал, а этих кто или тебе доказательства надо, что Сорос тут не причем у их бы ни мозгов ни наглости.
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20.06.2021 23:51 Ответить
але ти ж притрушене чи бухим дописав?
На землі працюєш, боїшся, що відберуть цю радість? Так то і воно, неякісний, не працював і не плануєш, ще й мабуть, таких зневажаєш??? Контролери грьобані, всі б лише контролювали.
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21.06.2021 11:03 Ответить
А ти працюєш на землі? Як, що ти такий працьовитий, розумний сміливий бери в оренду Землю , плати нормальні кошти людям за оренду і державі податки і працюй, або ще ліпше організуй кооператив як в ЕС на 5-10 тис.га і візьми людей в співвласники бери в них і держави в оренду за 1 грн. землю ,переробляй сировину,давай роботу місцеим та заробляй 5% від прибутку, решта людям бо вони власники землі,і Земля як актив на якому можна заробляти буде рости в ціні, ось вам і піднятьтя ринку, економіки,тільки для цього дійсно сміливіть потрібна бо праохороці і податківці зразу прибіжуть і підскажуть кому врожай продавати, як що не хочеш проблем з африканською чумою, чи податками, а кредити не 2% як в Польші, а 15% ,та і в Польщі таким рейдерством і в голову ні прийде займатися бо вмить посадять, а тут суцільно, що це збіг? При всіх владах в тому числі "демократичних" чи політика неглосна така по відношенню до селян.
Та ні вам так працювати не вигідно, вами землю продавай, щоб ви дали можливість на радість людям збавитись від цього ярма,скористатися констітуційним правом продати свій пай поки ціна не виросла ось в чому весь сенс, а потім люди стануть бесправними батраками і будуть все життя залежити від такіх шахраїв, а тепер респектабельних панів з сотнями мільйонів $ статків, ловкость рук і ні якого шахрайства, як кажуть.А мільони людей за борт кинуті виживай як зможеш надіялись на "евладу і з відкриттям ринку Землі не такого як в Польші
А як що тобі потрібна землля у власність дорогенький в соросьонок, то потрібно відслужити де
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21.06.2021 17:02 Ответить
А як що тобі потрібна земля у власність , а не працювати на ній, потрібно відслужити в АТО , а не бізнесом під час війни заробляти, ризикувати життям і здоровьям захищаючи не тільки Землю, а і людей,а так тільки оренда як в Ізраілі, да вам ці люди до дупи, як і ветерани, чому ж ви шановні саросята , аж по 2 га за спасіння не тільки всеєї землі якої вам так не потрібно виділили, а всієї держави виділили,а собі ріднесеньким по 10 тис. в одні руки не ризкуючи життям від 1 до 3 хочете скупити у людей і держави.Розумники працьовиті поїдь в Польшу побачимо який з тебе розумник вийде? Ноль без палочки.
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21.06.2021 17:35 Ответить
кажу, що ти притрушений ще й графоман... Марно ти тицькало по клаві, бо не читатиму.
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21.06.2021 19:24 Ответить
З них половину попиляють! Гуляй, нарід! Хліба і видовищ!
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20.06.2021 20:41 Ответить
5,5 млрд на святкування 30-річчя незалежності - це найдорожчий іспанський сором в історії 😏

Труси Могилевської, зайчики Сердючки з прапорами та інші знущання над національними символами України - в ексклюзивній програмі Алана Бадоєва - найзаможнішого малоросійського режисера!😡☹️
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20.06.2021 20:54 Ответить
До осені якось дотягнемо , а потім так складається ситуація , що і ноги протягнемо з такими клептоманами і зеленими шулєрами 😀
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20.06.2021 21:03 Ответить
5,5 млрд. на святкування 30-річчя незалежності сіоністської влади від українського народу
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20.06.2021 22:16 Ответить
12 млн. грн. еа парад при Пороху із них більша частина на преміальні для військових - це для ЗЕБІЛІВ було багато. А нині 5 млрд - в самий раз. На цьому фоні і Сцикун , який заявив, що кількість фахівців в збройних силах зросла від вчора в 632 рази (не "на" а "в") виглядає Лейбніцем.
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20.06.2021 22:40 Ответить
А на оборону, крилаті ракети коштів не має, доки будемо терпіти цих молодих українофобів-корупціонерів!!!
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20.06.2021 22:52 Ответить
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