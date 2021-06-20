Российские террористы на Донбассе ранили мирного жителя Авдеевки, за сутки - семь обстрелов, - штаб ООС
Российские наемники на Донбассе в течение субботы, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела со стороны оккупантов был ранен житель Авдеевки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Оккупанты вчера обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же его и доставили в больницу.
Также под вражеские обстрелы попадали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А вблизи Зайцево и Желтого оккупационные войска запускали через линию разграничения беспилотники типа "Орлан-10". Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Украинские военные на провокации боевиков открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.
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бажаю щоби тим, хто кликав путі-на ввести... дійсно ввійшло (снарядами і кулями)