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Новости Агрессия России против Украины
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Российские террористы на Донбассе ранили мирного жителя Авдеевки, за сутки - семь обстрелов, - штаб ООС

Российские террористы на Донбассе ранили мирного жителя Авдеевки, за сутки - семь обстрелов, - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе в течение субботы, 19 июня, семь раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела со стороны оккупантов был ранен житель Авдеевки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты вчера обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов, ранив мужчину 1989 года рождения. Медицинскую помощь раненому оказали украинские военные, они же его и доставили в больницу.

Также под вражеские обстрелы попадали украинские позиции вблизи Луганского, Новотошковского и Водяного. Боевики стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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А вблизи Зайцево и Желтого оккупационные войска запускали через линию разграничения беспилотники типа "Орлан-10". Украинские военные их вовремя заметили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные на провокации боевиков открывали ответный огонь. Кроме того, украинская сторона уведомила обо всех случаях нарушения режима прекращения огня представителей миссии ОБСЕ.

Также читайте: Российские наемники с нарушением линии отвода разместили 5 танков в Бойковском, - ОБСЕ

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Авдеевка (2444) наемники рф (2076) операция Объединенных сил (6766)


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горіть у пеклі москалі (с).... і вата що закликала в наш дім чужого солдата...
бажаю щоби тим, хто кликав путі-на ввести... дійсно ввійшло (снарядами і кулями)
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20.06.2021 09:44 Ответить
багатьом з них вже насправді увійшло ))
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20.06.2021 11:35 Ответить
Російські терористи на Донбасі поранили мирного жителя Авдіївки, за добу - сім обстрілів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 612
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20.06.2021 13:45 Ответить
от своих не так больно....вот ели бы ВСУ..))))))) крику было ..
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20.06.2021 16:08 Ответить
 
 