На Одесчине двое малышей выпали из окон квартир - со второго и девятого этажей, оба выжили, - полиция
В Одесской области двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон квартир на втором и девятом этажах. Оба чудом выжили, сейчас малыши находятся в больнице.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, случаи произошли в разных населенных пунктах региона в субботу, 19 июня.
Как сообщили журналистам в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, двухлетний мальчик пострадал в пригороде областного центра на территории бывшего Беляевского района - он выпал из окна второго этажа.
"Сегодня в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен двухлетний мальчик, который выпал из окна второго этажа", - сообщили в главке.
Предварительно установлено, что мама ребенка в это время возилась на кухне, а мальчик играл в комнате. Он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сейчас малыш находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-летнюю девочку, которую разыскивали пять дней в Никополе, нашли мертвой. ВИДЕО+ФОТО
Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки на массиве Радужном в пригороде Одессы, в Лиманке.
"По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном", - сообщили в полиции.
Сотрудники Одесского районного управления полиции №2 выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.
Правоохранители также просят родителей, занимаясь домашними делами, не оставлять малолетних детей без присмотра.
"Смотрите, чтобы дети не играли около открытых окон и помните, что москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Только ваше внимание может предотвратить трагедию", - отметили в полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они-то могут, только это будет сильно дороже обычных и покупать их, ессно, будут единицы.
если уж на то пшло, то вообще дизайн окна менят нужно, собенно для школ и садов: окрьіваться должна только верхняя часть окна, а не правая или левая или все окно.
Семенники - парные органы, расположенные у мужчин не в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC полости тела , а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонке .
Але дуже недбалі батьки.
В Австрии до 10 лет запрещено детям быть без присмотра старших на улице и дома - по закону родителей наказывают и даже судят . А штрафы в Австрии от 500 евро и до 3000 евро обычное явление
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
А з 9-го поверха - народилося у соротці
МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКНАХ НЕ ВИТРИМУЄ ВАГИ МАЛЯТ І ТОМУ ІЇ ТРЕБА
АРМУВАТИ ТОВСТИМ ПЛАСТИКОМ? Це по Україні коїться вже з того часу як з явились
м/п вікна, а люди нічого не запам ятовують.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663693280325707&id=100000552442435