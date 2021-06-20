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На Одесчине двое малышей выпали из окон квартир - со второго и девятого этажей, оба выжили, - полиция

На Одесчине двое малышей выпали из окон квартир - со второго и девятого этажей, оба выжили, - полиция

В Одесской области двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка выпали из окон квартир на втором и девятом этажах. Оба чудом выжили, сейчас малыши находятся в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, случаи произошли в разных населенных пунктах региона в субботу, 19 июня.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, двухлетний мальчик пострадал в пригороде областного центра на территории бывшего Беляевского района - он выпал из окна второго этажа.

"Сегодня в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу доставлен двухлетний мальчик, который выпал из окна второго этажа", - сообщили в главке.

Предварительно установлено, что мама ребенка в это время возилась на кухне, а мальчик играл в комнате. Он залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Сейчас малыш находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

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Четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа многоэтажки на массиве Радужном в пригороде Одессы, в Лиманке.

"По предварительным данным, она играла на балконе, пока родители занимались ремонтом в другой комнате. К счастью, ребенок выжил, зацепившись за деревья, которые росли под окном", - сообщили в полиции.

Сотрудники Одесского районного управления полиции №2 выясняют полные обстоятельства событий и решают вопрос об их квалификации.

Правоохранители также просят родителей, занимаясь домашними делами, не оставлять малолетних детей без присмотра.

"Смотрите, чтобы дети не играли около открытых окон и помните, что москитные сетки не способны выдержать вес ребенка. Только ваше внимание может предотвратить трагедию", - отметили в полиции.

Также читайте: Дети провалились в выгребную яму на Киевщине: девочка 10 лет погибла, четырехлетний мальчик - в реанимации. ФОТО

Автор: 

дети (6480) Одесса (7869) Одесская область (3549) Нацполиция (16436)


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Топ комментарии
+9
родители...или кто вы там! сколько еще раз можно говорить даже кричать!!! (и сколько детей еще (не дай Бог) должно погибнуть чтоб до вас упоротых дошло !!!! что надо окна и балконы сделать БЕЗОПАСНЫМИ (т.е. москитная сетка никого не удержит) даже если вы на секунду отвели глаза !!!!
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20.06.2021 09:12
+6
Хай з дітками все буде добре.
Але дуже недбалі батьки.
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20.06.2021 09:30
+4
Жесть, дай бог, чтоб все было хорошо с детьми
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20.06.2021 09:13
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родители...или кто вы там! сколько еще раз можно говорить даже кричать!!! (и сколько детей еще (не дай Бог) должно погибнуть чтоб до вас упоротых дошло !!!! что надо окна и балконы сделать БЕЗОПАСНЫМИ (т.е. москитная сетка никого не удержит) даже если вы на секунду отвели глаза !!!!
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20.06.2021 09:12 Ответить
Жесть, дай бог, чтоб все было хорошо с детьми
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20.06.2021 09:13 Ответить
Вот родители олени...
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20.06.2021 09:15 Ответить
Олени,лоси?А толку?Неужели наши инженеры не могут придумать такую антимоскитную сетку,которая удержит не то что ребенка,а и хозяйку,протирающую окно,или выпившего курильщика?Вот полно же безработных инженеров.Сколько детей бы спасли от травм...
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20.06.2021 10:13 Ответить
Инженеры, мля, виноваты
Они-то могут, только это будет сильно дороже обычных и покупать их, ессно, будут единицы.
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20.06.2021 11:00 Ответить
так один ребенок вьіпал из-за сетки, второй - нет. а у тебя только сетка втновата?
если уж на то пшло, то вообще дизайн окна менят нужно, собенно для школ и садов: окрьіваться должна только верхняя часть окна, а не правая или левая или все окно.
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20.06.2021 12:17 Ответить
Так дешевле жеж! А сложную конструкцию с фрамугой под потолком или сложные дорогие противомоскитные конструкции покупать будуть ноль целых, хрен десятых покупателей
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20.06.2021 12:36 Ответить
З другого поверху ... скоріше за все спроба втечі, а з дев'ятого - батькам треба гонади в двері, щоб слідкували за дитиною.
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20.06.2021 09:26 Ответить
Що таке "гонади в двері"?
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20.06.2021 10:03 Ответить
Гона́ды (половые железы, репродуктивные железы) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) органы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 животных , продуцирующие половые клетки - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0 гаметы . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0 Женские гонады называются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 яичниками , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86 мужские - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA семенниками .
Семенники - парные органы, расположенные у мужчин не в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC полости тела , а в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0 мошонке .
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20.06.2021 12:44 Ответить
Хай з дітками все буде добре.
Але дуже недбалі батьки.
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20.06.2021 09:30 Ответить
нет у тех детей родитей - то какие то тупые твари...
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20.06.2021 09:33 Ответить
Слава Богу, що діти живі.
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20.06.2021 09:37 Ответить
За что "слава"-то? За жуткие психологические и физические травмы на всю жизнь?
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20.06.2021 12:38 Ответить
Вывод напрашивается один:родаки-раздолбаи.Если стал родителем-сделай так,чтобы ЧП с ребенком физически и теоретически не смогло поизойти.Это газ,электрика,огонь и падения.Родителей этому надо учить.Маленькие могут что-то проглотить.Каждые новые родители учатся на своих ошибках.Последствия бывают очень жестоки.Никогда не останавливайтесь на 1м ребенке,минимум 2,а то и более.Тогда не будет так мучительно больно.У хорошего человека ,моего знакомого, было 2 прекрасных сына.Младшему было 18.Студент ,поссорился со своей девченкой и выпрыгнул из окна 10 этажа на смерть.Вывод- родители на смогли привить ему ценность жизни и воспитали эгоцентричным.Отец и мать в одночасье постарели на 20 лет.Радость навсегда исчезла из их жизни.Вот почему всегда больно слышать сводки с фронта.Погибают лучшие.А каково родным,близким?
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20.06.2021 10:20 Ответить
Блин, пора уже уголовный закон ЗА НЕДОСМОТР за детьми вводить
В Австрии до 10 лет запрещено детям быть без присмотра старших на улице и дома - по закону родителей наказывают и даже судят . А штрафы в Австрии от 500 евро и до 3000 евро обычное явление
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20.06.2021 10:32 Ответить
так є вже закон. просто його мало знають. як можна дотримуватись того, що у твоїй голові не існує?
Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.
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20.06.2021 12:20 Ответить
Разница в том, что у нас есть множество хороших законов! Но! У них Законы исполняются и за нарушение - пожалте на лавочку к ответу(и есть кому пригласить)! А у нас - все и каждый кладут на них, даже если и не знают, что они есть!
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20.06.2021 12:44 Ответить
Хотелось бы увидеть пару исполнений закона в действии . Хотя бы по этим родителям двух малышей .
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20.06.2021 14:07 Ответить
загугли
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20.06.2021 14:08 Ответить
Каждое лето читаю новости выпали дети с окна. Замок с тросом на окно стоит 150 грн. Что за беспечность.
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20.06.2021 10:50 Ответить
а при чому тут замок і трос, коли діти випадають в момент провітрювання? ти пропонуєш жити у гробу і провітрювати помешкання? так можна від пилюки і плісняяви гигнуть. і ти знов будеш мудро винуватити інших.
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20.06.2021 12:22 Ответить
Когда в окне фрамуга была под потолком никто не гнил и не задыхался! И вентиляция только через окно - это вообще звиздец!
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20.06.2021 12:47 Ответить
розумні люди все давно придумали і створили тому живуть в безпеці і вікна у них на замку і в режимі провітрювання працюють.
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20.06.2021 12:52 Ответить
ага, вікна по євростанарту, але випадають з них чомусь лише українські діти.
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20.06.2021 14:09 Ответить
Моя бабуся : "Бог під дитятко завжди соломку стелить " ... Я би й засумнівався - таки правда .
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20.06.2021 12:10 Ответить
вийшло, шо одній підстелив більше (деревом), а меншому - менше (тяжкий стан)
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20.06.2021 12:23 Ответить
Ну з 2-го поверха ... ще якось ...
А з 9-го поверха - народилося у соротці
На Одещині двоє малюків випали з вікон квартир - із другого і дев'ятого поверхів, обоє вижили, - поліція - Цензор.НЕТ 1605
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20.06.2021 13:25 Ответить
ЧИ БАТЬКАМ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ПРОВОДИТИ КУРСИ ЩО СІТКИ НА

МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКНАХ НЕ ВИТРИМУЄ ВАГИ МАЛЯТ І ТОМУ ІЇ ТРЕБА

АРМУВАТИ ТОВСТИМ ПЛАСТИКОМ? Це по Україні коїться вже з того часу як з явились
м/п вікна, а люди нічого не запам ятовують.

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20.06.2021 12:49 Ответить
а що із вчилками робити? скільки випадків освічується у змі про неадекватну поведуінку педкоронованих, а все рівно є нові і нові вчилки,що чудять не по дитячому. як на мене все із школи і йде. і вчилки і на курси підвищення кваліфікацій ходять, а все-рівно дурні як пробки і таких саме впускають. так чи буде толк від курсів батькам, які є продуктами такої школи?
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20.06.2021 14:12 Ответить
Невже це так неймовірно важко? Разом з москітною сіткою ще й рабіцу натягнути.
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20.06.2021 15:37 Ответить
Годину тому в Запоріжжі моя дружина врятувала сусідську дівчинку що на 5 поверсі стояла обпершись на сітку москітну, дитині 2+ роки. Фух... Нас трЯсе досить. Добре що з дитиною все ок.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4663693280325707&id=100000552442435
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21.06.2021 00:46 Ответить
 
 