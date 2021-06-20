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За вчера от COVID-19 вакцинировались почти 26 тысяч украинцев, первую дозу получили уже 1 722 325 человек
За минувшие сутки, 19 июня, в Украине сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, вторую - 3 987 украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан.
В Украине прививку от коронавируса уже получили 1 722 327 человек, а всего было сделано 2 082 102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек.
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В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
і тут дивись https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
У китайской вакцины нет доказанной еффективности, она очень низкая.
Российские ученые изобрели... справку от короновируса.
Для правильной вакцины реакция организма обязательно должна быть, вырабатываются антитела. Соронавак - фуфло.