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Новости Борьба с коронавирусом
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За вчера от COVID-19 вакцинировались почти 26 тысяч украинцев, первую дозу получили уже 1 722 325 человек

За вчера от COVID-19 вакцинировались почти 26 тысяч украинцев, первую дозу получили уже 1 722 325 человек

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, вторую - 3 987 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан.

В Украине прививку от коронавируса уже получили 1 722 327 человек, а всего было сделано 2 082 102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А чому не пишуть чим штрикнулися? Щоб не лякати? Не усякий шмурдяк визнають у Европі.
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20.06.2021 09:27
+1
если это coronavac то толку.
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20.06.2021 09:30
+1
Штрикаються щоб не захворіти на Ковід, а не для визнання Європою.
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20.06.2021 09:41
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А чому не пишуть чим штрикнулися? Щоб не лякати? Не усякий шмурдяк визнають у Европі.
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20.06.2021 09:27 Ответить
Штрикаються щоб не захворіти на Ковід, а не для визнання Європою.
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20.06.2021 09:41 Ответить
То зебвлоїд,він штрикається,щоб на полунички в Польщу пустили😉але дуже турбується про якість.
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20.06.2021 09:46 Ответить
Ботяра под прокси - так вакцинирование шмурдяками типа ковишидлы, на которых Степашка нехило поднялся , дают низкий уровень защиты от ковида, как и не дают возможность выехать в страны ЕС.
В Индонезии коронавирусом заразились более 350 медицинских работников из 1,4 млн полностью привитых вакциной CoronaVac, которой вакцинируют и в Украине. Из них госпитализированы "десятки" человек.Об этом сообщает издание https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hundreds-indonesian-doctors-contract-covid-19-despite-vaccination-dozens-2021-06-17/?taid=60**********************&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Reuters https://focus.ua/world/485804-delta-shtamm-v-indonezii-zarazilis-350-privityh-coronavac-desyatki-gospitalizirovany-smi
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20.06.2021 10:04 Ответить
тут дивись https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
і тут дивись https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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20.06.2021 12:26 Ответить
Осталось ещё 40 дней и вся Украина будет провакцинирована! подумал лекторства Зебобика
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20.06.2021 09:28 Ответить
Лекторат
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20.06.2021 09:29 Ответить
если это coronavac то толку.
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20.06.2021 09:30 Ответить
Спіцаліст?
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20.06.2021 09:38 Ответить
консультировался со специалистом. врачом - вирусологом, который прошел через все это, включая то что он также переболел короной.
У китайской вакцины нет доказанной еффективности, она очень низкая.
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20.06.2021 10:21 Ответить
Ты определись: "у китайской вакцины нет доказанной еффективности", или "она очень низкая". Пока ты сам себе противоречишь.
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20.06.2021 10:55 Ответить
здесь имеется ввиду достаточно еффективной.
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20.06.2021 15:43 Ответить
Блин, недосмотрел, они отдельно считают полностью привитых и наполовину привитых. Был неправ.
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20.06.2021 09:56 Ответить
З такими темпами років через п'ять закінчать...
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20.06.2021 10:01 Ответить
За вчора проти COVID-19 вакцинувалися майже 26 тисяч українців, першу дозу отримали вже 1 722 325 осіб - Цензор.НЕТ 8866
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20.06.2021 10:02 Ответить
Сдается мне, что колят они физраствор... Нормального Пфайзера нет.
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20.06.2021 10:04 Ответить
После нормальной вакцины подымается температура, чего в нашем случае не наблюдается.
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20.06.2021 10:05 Ответить
Шутка не моя...
Российские ученые изобрели... справку от короновируса.
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20.06.2021 10:30 Ответить
После Файзера на следующий день слегка колбасит. Так что не надо свистеть.
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20.06.2021 10:59 Ответить
Пардон, допустил неточность, должно быть =Пфайзера нет=. Есть только для избранных.
Для правильной вакцины реакция организма обязательно должна быть, вырабатываются антитела. Соронавак - фуфло.
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20.06.2021 11:45 Ответить
 
 