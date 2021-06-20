За вчера от COVID-19 вакцинировались почти 26 тысяч украинцев, первую дозу получили уже 1 722 325 человек

За минувшие сутки, 19 июня, в Украине сделали еще 25 603 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 21 616 человек, вторую - 3 987 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Вчера вакцинацию населения проводили 214 мобильных бригад, 362 пункта прививки и 46 центров вакцинации. В лист ожидания вакцинации уже записались 715 211 граждан.

В Украине прививку от коронавируса уже получили 1 722 327 человек, а всего было сделано 2 082 102 прививки. Первую дозу вакцины получили 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 359 777 человек.

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