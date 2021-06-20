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Новости Борьба с коронавирусом
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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от коронавируса COVID-19 записалось более 715 тысяч украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 20 июня.

"По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 715 211 человек", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я вакцинируюсь": Минздрав призывает собщать о прививках от COVID-19 в соцсетях

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+14
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев - Цензор.НЕТ 3823
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20.06.2021 10:35
+3
пробачте на за темою.... але щось не поспішає ніхто нас вітати...то я вас вітаю !
У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців - Цензор.НЕТ 4950

...зелених Вам свят... без "зелених зашкварів" )))))
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20.06.2021 10:52
+3
Это миф. На самом деле, если стакан не до конца наполнили, то он наполовину полон, а если из него не всё выпили, то он наполовину пуст - это и есть правда жизни.
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20.06.2021 12:35
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В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев - Цензор.НЕТ 3823
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20.06.2021 10:35 Ответить
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20.06.2021 10:38 Ответить
Хуженибудит!
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20.06.2021 11:03 Ответить
Проте нікого не вакцинують в Києві та Харкові - містях мільйонниках до цього часу немає жодного, вдумайтеся, центру вакцинації, що постійно працює.

Працюють лише на вихідних і те у виставковому центрі заборонили у цей раз вакцінувати.

Чи не це називається геноцидом нації? Чи водни думають, що не буде 4-і 5 черги? Чи навпаки бажають аби вимерло якомога більше, але вже помирають не лише пенсіонери а і люди працездатного віку і навіть молодь. До чого все йде???
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20.06.2021 10:39 Ответить
Дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн. Так, что...
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20.06.2021 10:50 Ответить
У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців - Цензор.НЕТ 210
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21.06.2021 06:15 Ответить
в четверг вакцинировлся Пфайзером. Ура!
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20.06.2021 10:50 Ответить
скромнее надо быть ))))
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20.06.2021 10:53 Ответить
деПутан,шоли??
))
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20.06.2021 12:03 Ответить
смотрите не свалитесь от миокардита, как Эриксон. Будет вам Ура
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20.06.2021 16:21 Ответить
пробачте на за темою.... але щось не поспішає ніхто нас вітати...то я вас вітаю !
У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців - Цензор.НЕТ 4950

...зелених Вам свят... без "зелених зашкварів" )))))
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20.06.2021 10:52 Ответить
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20.06.2021 11:05 Ответить
Поки не буде Пфайзера вакценуватися не варто. Існуючий шмудяк тут колют тільки для статистики, щоб відзвітувати.
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20.06.2021 11:00 Ответить
Так есть Файзер.
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20.06.2021 12:33 Ответить
пфайзер еще больший шмурдяк. РНК вакцина, аналогов которой не существовало в мире с непрогнозируемыми отдаленными последствиями.
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20.06.2021 16:24 Ответить
Неужели всё так плохо ? Трупы валяются на улицах ? Бесконечные похоронные процессии нарушают покой граждан рыданиями безутешных вдов ? Крематории не справляются с нагрузкой, и трупы приходится сжигать прямо перед воротами ?
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20.06.2021 11:13 Ответить
Ні все тихо мирно, смертність збільшилася в 2 рази, але в зелені все добре.
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20.06.2021 11:21 Ответить
Вы кроме "цыфр" от Ляшка чем-то ещё можете подтвердить свои выводы ? Когда в стране реальная эпидемия, всё выглядит совершенно не так.
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20.06.2021 11:25 Ответить
не так, але ось сусідня новина:
"https://censor.net/ru/news/3272488/umer_ukrainskiyi_bloger_i_pisatel_voennyyi_paramedik_svyatoslav_nosov_izvestnyyi_kak_gorky_look у блогера отказали почки; Носов умер в больнице; блогер тяжело перенес коронавирусную инфекцию".
Так що косить ковід нас, ще косить...
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20.06.2021 11:24 Ответить
А почему вы решили что вам сообщили правду ? Что если у него была пневмония ? По официальной легенде, барановирус атакует лёгкие, а не почки.
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20.06.2021 11:27 Ответить
Легенда это хорошо, тут одна соседка умерла от поражения кишечника, другая после удаления камней в желчном пузыре - заключение экспертизы - умерли от коронавируса.
Вывод: Теперь любой мед.косяк можно свалить на коронавирус.
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20.06.2021 11:37 Ответить
Так и есть. МОЗ действует по какому-то спущенному от МОЗ сценарию. Там каждого второго можно брать за госизмену и подлог. Статья 111-я заждалась сидельцев.
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20.06.2021 12:06 Ответить
А как же тогда у кучи стран, где была вспышка ковида, заметно возросла смертность от всех причин? Вы полагаете, что медики по всему миру организовали тайные эскадроны смерти?
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20.06.2021 13:19 Ответить
У Львові та сама ситуація- частина медичних помилок списується " на Ковід"
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21.06.2021 06:17 Ответить
короновірус насправді дає ускладнення на все. І на легені (в першу чергу), паралельно інші ослаблені внутрішні органи, нирки в т.ч.
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20.06.2021 11:54 Ответить
Я так понимаю, при поступлении в больницу обязателен тест на коронавирус. Если тест положителен надо лечить коронавирус. Я бы не решился делать операцию при положительном тесте.
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20.06.2021 11:59 Ответить
...хотя ситуации бывают всякие.
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20.06.2021 12:19 Ответить
брат жінки помер від корони. Хоча поступав в неврологію з інсультом. Але тест одразу дав "+". Та й не могло бути інакше, якщо його діти незадовго перед тим перехворіли...
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20.06.2021 13:05 Ответить
Все как всегда, для одних стакан наполовину пуст, для других полон😁😁
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20.06.2021 11:35 Ответить
Это миф. На самом деле, если стакан не до конца наполнили, то он наполовину полон, а если из него не всё выпили, то он наполовину пуст - это и есть правда жизни.
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20.06.2021 12:35 Ответить
Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.
Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стоял ошалело над своими гробами.
В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
©
))
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20.06.2021 12:09 Ответить


Классика вечна !
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20.06.2021 12:17 Ответить
На цьому сайті классику мало хто читав, маладьож!!
😁
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20.06.2021 12:44 Ответить
Трупы умерших от сердечно-сосудистых забоеваний по улицам не валяются. А смертность от них гораздо больше, чем от ковида. Предлагаете прекратить профилактику и лечение этих болезней?
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20.06.2021 13:23 Ответить
Предлагаю выловить всех авторов "ковидной" авантюры, как Эйхмана.
Судить. И повесить.
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20.06.2021 13:53 Ответить
Много ты в Австралии навешал, вешатель мамкин?
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20.06.2021 15:08 Ответить
У нас много демократии. Так что местных ковидобесов просто вышвырнут на следующих выборах.
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20.06.2021 15:59 Ответить
По сути вопроса есть что ответить?
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20.06.2021 15:08 Ответить
А по сути, перевод стрелок в дискуссии - признак профессионального пропагандиста. Кто ты и есть.
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20.06.2021 16:00 Ответить
По сути тебе ответить нечего и ты попытался перевести стрелки в дискуссии.
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20.06.2021 16:09 Ответить
В Украине вы эту войну проиграли. Уймись.
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20.06.2021 17:26 Ответить
То есть в Украине тебе успешно удалось слиться? Не думаю, что это такой уж и проигрыш.
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20.06.2021 18:39 Ответить
...безнадежно ожидаю несколько месяцев (((
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20.06.2021 11:34 Ответить
Зебил, где вакцини?
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20.06.2021 12:45 Ответить
Знакомая из раши сказала, что ей врач отсоветовал вакцинироваться, иначе будет хуже
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20.06.2021 13:18 Ответить
Вона права..
російський Спутнік 5 важко назвати вакциною...
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21.06.2021 06:19 Ответить
Зомбируют лохторат на выборы .
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20.06.2021 13:36 Ответить
Почитайте статистику сколько заболевает и умирает шапковирусом после полной вакцинации, так вас попустит с прививками....
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20.06.2021 14:10 Ответить
В Израиле за последнюю неделю - ноль умерших от ковида.
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20.06.2021 16:10 Ответить
зато с миокардитами полно
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20.06.2021 16:26 Ответить
Так уж и полно?
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20.06.2021 16:45 Ответить
Лахта краще знає..
У лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалося понад 715 тис. українців - Цензор.НЕТ 4859
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21.06.2021 06:21 Ответить
нова "фішка" дурантинофілів-
смерть від міокардитів внаслідок вакцинації
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21.06.2021 06:22 Ответить
 
 