1 691 54
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев
В лист ожидания вакцинации от коронавируса COVID-19 записалось более 715 тысяч украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 20 июня.
"По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 715 211 человек", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 YU ST
показать весь комментарий20.06.2021 10:35
+3 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий20.06.2021 10:52
+3 Valery Greff
показать весь комментарий20.06.2021 12:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Працюють лише на вихідних і те у виставковому центрі заборонили у цей раз вакцінувати.
Чи не це називається геноцидом нації? Чи водни думають, що не буде 4-і 5 черги? Чи навпаки бажають аби вимерло якомога більше, але вже помирають не лише пенсіонери а і люди працездатного віку і навіть молодь. До чого все йде???
))
...зелених Вам свят... без "зелених зашкварів" )))))
"https://censor.net/ru/news/3272488/umer_ukrainskiyi_bloger_i_pisatel_voennyyi_paramedik_svyatoslav_nosov_izvestnyyi_kak_gorky_look у блогера отказали почки; Носов умер в больнице; блогер тяжело перенес коронавирусную инфекцию".
Так що косить ковід нас, ще косить...
Вывод: Теперь любой мед.косяк можно свалить на коронавирус.
Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще стоял ошалело над своими гробами.
В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.
©
))
Классика вечна !
😁
Судить. И повесить.
російський Спутнік 5 важко назвати вакциною...
смерть від міокардитів внаслідок вакцинації