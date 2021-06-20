В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 715 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от коронавируса COVID-19 записалось более 715 тысяч украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 20 июня.

"По состоянию на 19 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось 715 211 человек", – говорится в сообщении.





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