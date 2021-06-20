Умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов, известный как Gorky Look

Умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов (Волков), более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти блогера сообщают в соцсетях люди, с которыми он был знаком

По данным волонтера Николая Будерацкого, у блогера отказали почки. Точная информация о причинах смерти неизвестна.

Украинский телеведущий Андрей Булгаров отметил, что "вроде еще вчера общался с человеком, еще вчера договаривались о встрече, а теперь его нет".



"Горький Лук отдал себя без остатка. К нему по-разному можно относиться как к человеку, но в своих текстах он был гением. Собственно только тексты и остались, слава Всевышнему. Немало, но все равно недостаточно", – добавил Булгаров.





В комментариях к посту телеведущего пользователи писали, что блогер тяжело перенес коронавирусную инфекцию. Булгаров подтвердил. По его данным, Носов умер в больнице.







Как пишет liga.net, Волков были филологом по образованию, преподавал в школе.

Он стал известным после того, как в 2014 году завел сатирический блог на платформе Живого журнала, где в ироничной форме высмеивал отсталость "русского мира". Всего за несколько месяцев проект вышел в топы блогов, новостей и обзоров, собирая рекордное количество просмотров и комментариев.

В 2015 году вышла книга "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", написанная на основе постов в ЖЖ. Первый тираж был раскуплен еще до поступления в продажу.