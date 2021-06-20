Разъяснение Минфина: На торжества к 30-й годовщине независимости потратят около 100 млн гривен, а сумма 5,4 млрд включает расходы на строительство и модернизацию

План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.