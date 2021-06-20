РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10530 посетителей онлайн
Новости
7 920 84

Разъяснение Минфина: На торжества к 30-й годовщине независимости потратят около 100 млн гривен, а сумма 5,4 млрд включает расходы на строительство и модернизацию

Разъяснение Минфина: На торжества к 30-й годовщине независимости потратят около 100 млн гривен, а сумма 5,4 млрд включает расходы на строительство и модернизацию

План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Отмечается, что прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов.

Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.

"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.

Автор: 

День Независимости (1196) Минфин (1556)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Все как обычно, валим все в один котел, с которого легче потом разворовывать. Как с антиковидным фондом
показать весь комментарий
20.06.2021 11:30
+21
строительство и модернизацию чего?
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
показать весь комментарий
20.06.2021 11:55
+16
Тобто розпилюєм гроші з озброєння армії, з ракетних комплексів, "Стугни" і тому подібне!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2021 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все как обычно, валим все в один котел, с которого легче потом разворовывать. Как с антиковидным фондом
показать весь комментарий
20.06.2021 11:30 Ответить
Что то я тож так подумал. А покажите пожалуйста первичные документы, что, куда и сколько. Да и ещё странно, что в субботу разместили новость. У них там что, шестидневка?
показать весь комментарий
20.06.2021 11:36 Ответить
Воруют.Некогда отдыхать.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:49 Ответить
Стройка - хорошая вещь для зеко.
Да и зебилам хуже не будет))
показать весь комментарий
20.06.2021 11:35 Ответить
Ворюги ЗЕленые.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:35 Ответить
А про 5.5 это было чтобы верещук Байдена не поняла!
показать весь комментарий
20.06.2021 11:36 Ответить
А воно взагалі щось розуміє?????
показать весь комментарий
20.06.2021 11:38 Ответить
Оно ничего не понимает, но "новые лица" этого не знают!
показать весь комментарий
20.06.2021 11:41 Ответить
Тобто розпилюєм гроші з озброєння армії, з ракетних комплексів, "Стугни" і тому подібне!!!! МОЛОДЦІ!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2021 11:36 Ответить
Кінець червня, а оборонний бюджет 2021 не затверджений.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:07 Ответить
витратять 100 вкрадуть 5000
показать весь комментарий
20.06.2021 11:38 Ответить
Посетитель в кафе сначала заказал булочку, но потом передумал и обменял её на чашку кофе. Когда он допил кофе и направился к выходу, не заплатив, к нему подбежал официант:
- Вы не заплатили за кофе!
- Но я же взял его за счет того, что не съел булочку.
- Так ведь вы и за булочку не заплатили!
- Так я же её и не съел.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:40 Ответить
Кто-нибудь, приведите Зеленского в чувство. Попытайтесь ему объяснить, что в стране - война. И нужны новейшие вооружения, средства ПВО, боепрпасы, беспилотники, киберзащита всех важнейших отраслей, вакцинация и многое другое.... А не вылизывание аэропортов, запуск скоростных малодоступных поездов и многое другое....
показать весь комментарий
20.06.2021 11:41 Ответить
хто це здатен зробити?
Нє, йому в FВ написати можна - але ж він не звертає уваги навіть на передбачені законодавством петиції!
показать весь комментарий
20.06.2021 11:51 Ответить
Вы абсолютно правы . Я много чего писал ему в ФБ, но был забанен кацапскими модераторами за проклятия кремлёвской крысе и прочую горькую правду... Поэтому , писать каломойской кукле не имею возможности. Он от меня отдыхает.... Но, я ищу варианты и способы.....
показать весь комментарий
20.06.2021 12:05 Ответить
Но, я ищу варианты и способы..... волшебный пэндэль мб?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:45 Ответить
Співчуваю, друже ! Мене ці рускі свині, що контролюють ФБ, систематичноо блокують на місяць. Вже назбиралось дев"ять місяців. Ця паскуда ніби змагання зі мною веде. Для мене Фейсбук став не потрібним і я вийшов з нього.
показать весь комментарий
20.06.2021 13:15 Ответить
объяснять что-либо этой земрази - бесполезно.
а пендель давать нужно 73 идиотам
показать весь комментарий
20.06.2021 17:07 Ответить
***
- официант, рассчитайте нас пожалуйста... побыстрее..
- с удовольствием... значит так :два кофе по 40 уже 120, два эклера по 30 и кексик за столько же, еще 120, итого - 250...
- да? (достает калькулятор) и как же у вас так выходит?
- ну... значит... не выходит
показать весь комментарий
20.06.2021 11:46 Ответить
Модернізують вагон для трубадурів. зайчиків та інших сердючок.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:49 Ответить
Типа выкрутились,построим дорогу к тридцатилетию,аэропорт к сорокалетию,больницу к пятидесятилетию,а нормальную страну к столетнему юбилею.
показать весь комментарий
20.06.2021 11:51 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
показать весь комментарий
20.06.2021 11:53 Ответить
бо мізків не має
показать весь комментарий
20.06.2021 11:59 Ответить
Совісті. Мізків на вкрасти в "турборежимі" і збрехами, у них вистачає.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:07 Ответить
строительство и модернизацию чего?
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
показать весь комментарий
20.06.2021 11:55 Ответить
Ну так оно как то связало ковидфонд и онкобольных с дорогами и авякяновскими чертями...
показать весь комментарий
20.06.2021 13:10 Ответить
одним предложением это звучит так: скомуниздим очень много...
показать весь комментарий
20.06.2021 11:56 Ответить
Праздничные торжества-всё как любит наш **********.Ожидаем яркого шоу с Сердючкой и зайцами.Про то что идет война не будем упоминать,что бы Бубочка не расстроился.
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 9387

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 1532
показать весь комментарий
20.06.2021 11:58 Ответить
МОРДАнизацию..
Не лусне??
показать весь комментарий
20.06.2021 12:00 Ответить
Це якби я пішов купувати хліб, а крім цього, купив по дорозі автівку.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:01 Ответить
А почему нет?Или "наши люди за хлебом на автівках не ездят?"И если к магазину нет дороги,почему ее не построить?Приземленно мыслите,нет фантазии и размаха мысли.Вот у нас в Виннице,под вывеской реконструкции АЛЛЕИ по ул.Баженова,втюхивают девятиэтажку между двумя уже построенными домами...Вот где мысль.А вы в магазин за хлебом ,пешком...
показать весь комментарий
21.06.2021 07:21 Ответить


Наші автолюбителі кажуть, що у туалет на автівці їздять.
показать весь комментарий
21.06.2021 10:22 Ответить
В том институте, где петухович и его енакиевская братва учились воровать деньги из бюджета, квартал95 преподавал. По-другому я не могу объяснить гигантские масштабы разворовывания бюджета зе-командой.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:02 Ответить
Все намного проще и одновременно намного сложнее))) "Квартал" это выходцы из "простого" народа привыкшего воровать, все что плохо лежит) И при этом не несущего никакой материальной ответственности) Все это всегда перекрывали другие, естественно не забывающие и про себя))) И вот эти "простые" всегда считали, что те кто наверху, воруют по той же схеме) И вот они добрались до своих грез))))
показать весь комментарий
21.06.2021 02:01 Ответить
если новось шокируев всех и минфин тут же обьясняеться значить полнейший перебор и зашквар. сейчас найдут кто слил инфу и поставят раком. не тех кто украдет, а того кто слил.

А КАКАЯ РАЗНИЦА?

коррупция побеждена. и как понять что хотят сказать америкоси?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:03 Ответить
и ничего что уволенный Степанов клянчил зимой как раз такую же сумму на вакцину
показать весь комментарий
20.06.2021 12:07 Ответить
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 8022
показать весь комментарий
20.06.2021 12:07 Ответить
отлично сказано !!!
показать весь комментарий
20.06.2021 12:44 Ответить
Дивно, що там у переліку Вінниця .... Тамтешній аеропорт здатний приймати літаки НАТО, що вже і було. https://postimg.cc/VrsZyKf7

Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 2827
показать весь комментарий
20.06.2021 12:59 Ответить
я понимаю, модернезировать танки ракеты самалеты беспилотники и вообще оружие.
а что модернизируеться и строиться для празднований?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:09 Ответить
еропорты самолёт летит кварталь 95 пердит кошевой башкой юзику в зад залез
показать весь комментарий
20.06.2021 12:18 Ответить
экономика в жопе и воровство их жадное не остановить! на любой фигне найдут способ, как отмыть бабки и своровать. Украину никуда не возьмут, не в НАТО, не в ЕС, пока в стране воровство такое, что страна в нищите. Кому такие страны надо - нищие??? и все пропитано гнилью обворовывания государства. пол страны уехало от этой гнили и нищета будет усиливаться, пока народ будет это терпеть. 1% ворья будет богатеть, а 99% народа будет нищать! А война помогает им воровать и прикрываться войной, чтобы не мешали воровать. Путин этого ворья лучший союзник!
показать весь комментарий
20.06.2021 12:10 Ответить
на самом деле расися им не союзник и не крыша они её боятся а спасает их суверинитет
Украины и 73% долбо_бов..........
показать весь комментарий
20.06.2021 12:49 Ответить
" Західний цивілізаційний вибір." https://www.youtube.com/watch?v=vdXkNvl2Zk4
показать весь комментарий
20.06.2021 12:13 Ответить
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 6228
показать весь комментарий
20.06.2021 12:20 Ответить
Нафік нам хліб, зрєліщо давай!!(пєнси)
показать весь комментарий
20.06.2021 12:20 Ответить
А аэропорты зачем к дню Независимомти модернизировать? Ожидаенся огромный наплыв готей?
А охмадет каким боком к празднику?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:25 Ответить
Мы выделяет 1 трлр. гривен на производство ракет, из них 100 млрд. на обеспеченя РНБО, 600 млрд. строительства дорог, качель и каруселей, 200 млрд. на соцопросы, 99 млрд. на закупку ручек в ОПу, это так стоит понимать выделения 5,5 млрд. на празднование праздника, но из низ 5,4 на стройку разных обьектов? Как это сочетается?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:26 Ответить
по сравнению с апетитом моняшоблы, яник и порох отдихают и курят бамбук.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:27 Ответить
велике крадівництво
показать весь комментарий
20.06.2021 12:27 Ответить
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 483
показать весь комментарий
20.06.2021 12:30 Ответить
А потом удивляются почему их в НАТО не берут и "не понимают" о какой коррупции Байден говорит.
И о военной помощи Америки - если американцы сообразят, что сумму, которую они выделиили для военной помощи Украине на год зелёное дерьмо выкинуло на 1 день гулянки - могут и не дать больше помощи.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:32 Ответить
Создается впечатление, что этой вчерашней новостью в 5,4 млрд. был просто пробой на вшивость. А сегодня поняли, что народу становится многое не понятно, как и депутату И.Верещук. Ну причем здесь строительство аэропортов к 30-летию Независимости? Что СССР продолжается и страна развивается к каким-то датам? Из моих наблюдений и общений ясно, что большинству украинцев, особенно большинству с пенсиями до 2000 грн. вообще не нравятся все эти праздниковые пышности. Неужели нельзя все это уместить в более скромные мероприятия? Не до гулек сегодня - если есть у государства лишние деньги, так зачем тогда увеличивают тарифы ЖКХ или на проезд в транспорте, зачем решили залезть в карман людей с "нулевой декларацией", обворованных кучкой проходимцев, которые на основании фиктивных деклараций, вывезли из Украины миллиардные в долларах состояния? Верните публично хотя бы для начала часть этого наворованного, а потом обращайтесь к народу с предложением поделиться своими крохами из-под матраса
показать весь комментарий
20.06.2021 12:32 Ответить
Объяснение Минфина еще круче вчерашней новости.

Т.е. 5,5 ярдов вобще незнамо на что снова распилят.
показать весь комментарий
20.06.2021 12:42 Ответить
Деньги в тумбочке?
показать весь комментарий
20.06.2021 12:43 Ответить
как гаварила галабародька - пи**дят и п**дят !!!
(с разными ударениями и значениями в этом слове)))
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 6033

классика из классика от классика зелебобов...
показать весь комментарий
20.06.2021 12:47 Ответить
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 4521
показать весь комментарий
20.06.2021 12:59 Ответить
Это с учетом шашлыков?
показать весь комментарий
20.06.2021 13:01 Ответить
Але без шаурми...
показать весь комментарий
20.06.2021 13:13 Ответить
Яким чином Охмадет, чи аеропорти, до святкування Дня Незалежності???
А давайте мені на дачі фонтан збудуємо, до Дня Незалежності. Знайде бубочка гроші у бюджеті???
показать весь комментарий
20.06.2021 13:06 Ответить
А тим часом .
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 4398 .
показать весь комментарий
20.06.2021 13:07 Ответить
а до речі...вчора глянув на ціну буряку у АТБ...так протер окуляри бо - 43 грн з копійками???
це шо таке? люта зима тепер чи що???? 43 грн за кіло??? буряку???
показать весь комментарий
20.06.2021 13:56 Ответить
Роз'яснення Мінфіну: На урочистості до 30-ї річниці незалежності витратять близько 100 млн гривень, а сума 5,4 млрд включає витрати на будівництво і модернізацію - Цензор.НЕТ 329. .
показать весь комментарий
20.06.2021 14:05 Ответить
Бо молодий, та зелений. Теж в а..і.
показать весь комментарий
20.06.2021 20:02 Ответить
та шось я не пригадаю щоби він і зелений так коштував... ну 10..ну навіть 15...ну не 43 !!!
показать весь комментарий
20.06.2021 20:09 Ответить
С поля забирают по 10)
показать весь комментарий
21.06.2021 02:20 Ответить
да уж.. в Трускавце на курсах пА Икономике их правдиво врать так и не научили...
показать весь комментарий
20.06.2021 13:09 Ответить
Справа в тому, що 73-м відсоткам не дуже й складно набрехати - вони множення з додаванням так само плутають, як презєрвадєнт...
показать весь комментарий
20.06.2021 13:16 Ответить
Так грають в наперстки
показать весь комментарий
20.06.2021 13:43 Ответить
Тупая отмазка... Не настолько они тупые, чтоб не понимать, що такое "нецелевое использование бюджетных средств" и к каким последствиям оно может привести. Рассчитано на некомпетентность основной массы населения и круговою поруку властьпридержащих
показать весь комментарий
20.06.2021 13:43 Ответить
круговую
показать весь комментарий
20.06.2021 13:44 Ответить
З виділених 5.4 млрд, 100 мільйонів витратять на річницю Незалежності, решту Зеленський з бандою вкрадуть. Кому що не ясно?
показать весь комментарий
20.06.2021 13:45 Ответить
Треба ще сказати, що за 2 місяці, що залишилось до дня Незалежності, ніякого будівництва чи модернізації ніякого аеропорту виконати фізично неможливо. Підготовка завдань на проектування, технічних умов і т.д. - від 1 місяця. Розробка стадії "проект" - не менше 2 місяців. Потім - погодження зі службами аеропорту (їх більше десятка), експертиза (державні об'єкти з обов'язковими кошторисами проходять держекспертизу від 2-3 місяців мінімум), проведення тендорів, розробка робочої документацї, вибір підрядників, закупівля обладнання і матеріалів, і тільки потім - саме будівництво, монтаж і налаштування обладнання. ЦЕ усе робиться роками, а не за 2 місяці. Наприклад добудова одного гейту в існуючому терміналі аеропорту - це цілий рік від завдання на проектування до здачі гейта в експлуатацію. А аферисти з ОП на чолі з клоуном Зеленським можуть і далі садити дерева мільярдами.

Скоріше за все, будуть покрашені бордюри біля аеропортів, і на це спишуть 5.4 млрд.
показать весь комментарий
20.06.2021 14:03 Ответить
20.‎06.‎2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html "Кошторис видатків на святкування 30-річчя Незалежності України" рассматриваемый КМ Украины на самом деле составляет 5, 477 млрд. гривен. Из них 1,117 млрд. - "виступи творчих колективів України"
показать весь комментарий
20.06.2021 14:11 Ответить
это чистая коррупция по-зеленому)
показать весь комментарий
20.06.2021 15:39 Ответить
Все правильно: 100 млн гривен потратят, а сумма 5,4 млрд. грн. предназначена для разворовывания.
показать весь комментарий
20.06.2021 15:50 Ответить
волюнтаризм чистої води
показать весь комментарий
20.06.2021 17:41 Ответить
Независимость от чего? Независимость это в Польше, в Литве, в Эстонии и даже в Латвии. А в Украине где? ахметов, фирташ, медведчук и тд и тп... Вот и вся "независимость".
показать весь комментарий
20.06.2021 18:01 Ответить
От вас, козломордых, независимость... От вас... Как же вас бесит одно это слово)))
показать весь комментарий
21.06.2021 02:24 Ответить
завершение - бровки покрасить в белый... А почему же у этих объектов стартовой сметы нехватило?
показать весь комментарий
21.06.2021 08:44 Ответить
Не смотрел в прошлом году и в этом тоже не буду смотреть этот цырк ШАПИТО!
показать весь комментарий
21.06.2021 09:13 Ответить
 
 