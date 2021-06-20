Разъяснение Минфина: На торжества к 30-й годовщине независимости потратят около 100 млн гривен, а сумма 5,4 млрд включает расходы на строительство и модернизацию
План мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины кроме праздничных торжеств включает масштабные инфраструктурные проекты, в частности, такие как модернизация 6 региональных аэропортов, развитие европути Киев - Львов - Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса в Охматдет и тому подобное.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Отмечается, что прогнозируемая сумма расходов в объеме 5,4 млрд грн включает расходы на строительство и модернизацию таких объектов.
Сумма расходов непосредственно на торжества прогнозируется на уровне 100 млн грн.
"Финансирование всех мероприятий плана будет осуществляться за счет государственного, местных бюджетов, других источников, в том числе частных инвестиций, грантов, донорской помощи", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на заключение Министерства финансов к распоряжению Кабмина сообщали, что на организацию и проведение мероприятий по случаю 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5 423,2 миллиона гривен.
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Да и зебилам хуже не будет))
- Вы не заплатили за кофе!
- Но я же взял его за счет того, что не съел булочку.
- Так ведь вы и за булочку не заплатили!
- Так я же её и не съел.
Нє, йому в FВ написати можна - але ж він не звертає уваги навіть на передбачені законодавством петиції!
а пендель давать нужно 73 идиотам
- официант, рассчитайте нас пожалуйста... побыстрее..
- с удовольствием... значит так :два кофе по 40 уже 120, два эклера по 30 и кексик за столько же, еще 120, итого - 250...
- да? (достает калькулятор) и как же у вас так выходит?
- ну... значит... не выходит
какое отношение аэропорты и трасса имеют к празднованию 30-ти летия?
опять врут зеленые шмаркли... как же это все уже достало
Не лусне??
Наші автолюбителі кажуть, що у туалет на автівці їздять.
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
коррупция побеждена. и как понять что хотят сказать америкоси?
а что модернизируеться и строиться для празднований?
Украины и 73% долбо_бов..........
А охмадет каким боком к празднику?
И о военной помощи Америки - если американцы сообразят, что сумму, которую они выделиили для военной помощи Украине на год зелёное дерьмо выкинуло на 1 день гулянки - могут и не дать больше помощи.
Т.е. 5,5 ярдов вобще незнамо на что снова распилят.
(с разными ударениями и значениями в этом слове)))
классика из классика от классика зелебобов...
А давайте мені на дачі фонтан збудуємо, до Дня Незалежності. Знайде бубочка гроші у бюджеті???
.
це шо таке? люта зима тепер чи що???? 43 грн за кіло??? буряку???
Скоріше за все, будуть покрашені бордюри біля аеропортів, і на це спишуть 5.4 млрд.