"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник

Создание достойных условий труда для медицинских работников должно стать приоритетом для страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем поздравлении, опубликованном на странице в Facebook.

"Коллеги, каждый из вас заслуживает лучших слов благодарности за ежедневный труд!

(...)

Надеюсь, что создание достойных условий труда медицинских работников будет приоритетом для страны", - написал Ляшко.

Он напомнил, что Президент установил новый ориентир для уровня оплаты труда - не менее 13 500 для медсестринских профессий и 20000 гривен для врачей.

"Моя задача сделать все возможное, чтоб этот уровень был достигнут как можно скорее! Достойные условия труда - это не только достойная зарплата и социальные гарантии, это - создание возможностей для реализации, работа в современных заведениях, по новейшим методикам и на передовом оборудовании.

(...)

Первый наш шаг для изменений - запуск больниц нового, европейского формата. Мы хотим достичь полного переосмысления понятия больницы, которая будет одинаково удобна как для пациента, так и для врача.

(...)

С надеждой и уверенностью, что все запланированное будет реализовано. С профессиональным праздником, коллеги! Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!", - говорится в поздравлении.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.

"Длинные выходные - почти как маленький отпуск. Сегодня отмечается праздник Троицы, добавляется еще один выходной в понедельник. Времени достаточно, чтобы пообщаться с родными и друзьями. Времени достаточно, чтобы попутешествовать по Украине. Времени достаточно, чтобы просто хорошо отдохнуть. А также более чем достаточно, чтобы поблагодарить тех, кто действительно обеспечивает нам это время. Кто заботится о нашем здоровье и умеет вернуть наши силы. Поблагодарить наших настоящих героев, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать", - написал Зеленский в своем Телеграмм-канале в воскресенье.

По его словам, именно к медикам украинцы должны испытывать наибольшую благодарность, особенно в их "профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей".

"Уверен, что большинству из нас есть кому в этот день сказать теплые слова - своему врачу или просто тем, кто когда-то помог. Обязательно найдите время и для этого. Даже если у вас нет сейчас их контактов, сделайте это хотя бы мысленно. Ибо где бы еще мы взяли это время, если бы не они?" - добавил глава государства.

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Также поздравил медиков и спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Медики - настоящие герои современности. Несмотря на все вызовы, они продолжают бороться за каждую человеческую жизнь. Столь преданных своему делу медицинских работников, какие есть в Украине, наверное, нет нигде в мире.

Каждый из нас перед вами в долгу. Спасибо за самоотверженность и самопожертвование, которую вы демонстрируете, вдохновляя нас своим примером.

Желаю вам благодарности от пациентов, свободного времени для своих близких и самого главного - здоровья. Пусть этого сокровища всегда хватает и вам, и вашим родным", - написал он.

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Лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко поблагодарил медиков за профессионализм, выдержку и милосердие.

"Больше года назад, когда пандемия изменила мир, поставив человечество перед новыми вызовами, украинские медики в очередной раз проявили себя, как настоящие герои. Несмотря на трудности и риск, несмотря на то, что власть оставила их один на один с пандемией, они мужественно работали в условиях нехватки оборудования и средств защиты, отсутствия честных выплат, обещанных зарплат и страхования", - отметил Порошенко.

"Команда партии "Европейская Солидарность" с самого начала пандемии развернула масштабную кампанию помощи медикам. 130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской компании Roche, больше сотни кислородных концентраторов, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование пополнили арсенал больниц по всей Украине. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы наши врачи чувствовали себя защищенными", - заверил он.

"Спасибо всем медикам нашей страны. Вы настоящие защитники Украины. Здоровья вам и вашим семьям!", - пожелал пятый Президент.

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