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"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник

Создание достойных условий труда для медицинских работников должно стать приоритетом для страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем поздравлении, опубликованном на странице в Facebook.

"Коллеги, каждый из вас заслуживает лучших слов благодарности за ежедневный труд!
(...)
Надеюсь, что создание достойных условий труда медицинских работников будет приоритетом для страны", - написал Ляшко.

Он напомнил, что Президент установил новый ориентир для уровня оплаты труда - не менее 13 500 для медсестринских профессий и 20000 гривен для врачей.

"Моя задача сделать все возможное, чтоб этот уровень был достигнут как можно скорее! Достойные условия труда - это не только достойная зарплата и социальные гарантии, это - создание возможностей для реализации, работа в современных заведениях, по новейшим методикам и на передовом оборудовании.
(...)
Первый наш шаг для изменений - запуск больниц нового, европейского формата. Мы хотим достичь полного переосмысления понятия больницы, которая будет одинаково удобна как для пациента, так и для врача.
(...)
С надеждой и уверенностью, что все запланированное будет реализовано. С профессиональным праздником, коллеги! Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!", - говорится в поздравлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.

"Длинные выходные - почти как маленький отпуск. Сегодня отмечается праздник Троицы, добавляется еще один выходной в понедельник. Времени достаточно, чтобы пообщаться с родными и друзьями. Времени достаточно, чтобы попутешествовать по Украине. Времени достаточно, чтобы просто хорошо отдохнуть. А также более чем достаточно, чтобы поблагодарить тех, кто действительно обеспечивает нам это время. Кто заботится о нашем здоровье и умеет вернуть наши силы. Поблагодарить наших настоящих героев, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать", - написал Зеленский в своем Телеграмм-канале в воскресенье.

По его словам, именно к медикам украинцы должны испытывать наибольшую благодарность, особенно в их "профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей".

"Уверен, что большинству из нас есть кому в этот день сказать теплые слова - своему врачу или просто тем, кто когда-то помог. Обязательно найдите время и для этого. Даже если у вас нет сейчас их контактов, сделайте это хотя бы мысленно. Ибо где бы еще мы взяли это время, если бы не они?" - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таран, Хомчак и Корнийчук поздравили военных медиков с профессиональным праздником

Также поздравил медиков и спикер ВР Дмитрий Разумков.

"Медики - настоящие герои современности. Несмотря на все вызовы, они продолжают бороться за каждую человеческую жизнь. Столь преданных своему делу медицинских работников, какие есть в Украине, наверное, нет нигде в мире.

Каждый из нас перед вами в долгу. Спасибо за самоотверженность и самопожертвование, которую вы демонстрируете, вдохновляя нас своим примером.

Желаю вам благодарности от пациентов, свободного времени для своих близких и самого главного - здоровья. Пусть этого сокровища всегда хватает и вам, и вашим родным", - написал он.

Каждый из нас перед вами в долгу: Медики отмечают сегодня профессиональный праздник 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли в Киеве. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко поблагодарил медиков за профессионализм, выдержку и милосердие.

"Больше года назад, когда пандемия изменила мир, поставив человечество перед новыми вызовами, украинские медики в очередной раз проявили себя, как настоящие герои. Несмотря на трудности и риск, несмотря на то, что власть оставила их один на один с пандемией, они мужественно работали в условиях нехватки оборудования и средств защиты, отсутствия честных выплат, обещанных зарплат и страхования", - отметил Порошенко.

"Команда партии "Европейская Солидарность" с самого начала пандемии развернула масштабную кампанию помощи медикам. 130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской компании Roche, больше сотни кислородных концентраторов, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование пополнили арсенал больниц по всей Украине. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы наши врачи чувствовали себя защищенными", - заверил он.

"Спасибо всем медикам нашей страны. Вы настоящие защитники Украины. Здоровья вам и вашим семьям!", - пожелал пятый Президент.

Каждый из нас перед вами в долгу: Медики отмечают сегодня профессиональный праздник 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко

Автор: 

Порошенко Петр (19594) праздник (1691) врачи (1514) Ляшко Виктор (1364) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+9
ВІТАЮ медиків і військових зокрема! ВІТАЮ лікарів від Бога !
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20.06.2021 13:20
+5
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 5324
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20.06.2021 13:52
+4
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 6064
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20.06.2021 13:04
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Правила форума Совет форумчан
Если б еще зэбилы не марали собой этот праздник...
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20.06.2021 13:01 Ответить
Это стоит понимать косвенно примерно так,если врач из 73% то он тебе враг плюс тупой и неквалифицированный и ты к нему не запишешься ,потому что он тебя будет неправильно лечить и так далее
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20.06.2021 13:56 Ответить
Именно. Инфантильный врач с отсутствующим пониманием причинно-следственных связей опасен для общества.
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20.06.2021 13:58 Ответить
Ну вот например тодур он в принципе рыг и друг мертведчука плюс берёт нал , но коронарное шунтирование сердечных артерий делает профессионально и тут не докопаешься ,а вообще врач должен опираться только на данную им клятву гиппократа и точка, а не на политические взгляды пациента иначе бардак и летальные исходы
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20.06.2021 14:10 Ответить
Почитай, что ниже процитировал https://censor.net/ru/user/488212. Ты доверишь своё здоровье и жизнь такому врачу?
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20.06.2021 16:02 Ответить
Что такое инфантильный. Значение слова
Инфантильный - это значит похожий на ребенка, незрелый, ведущий себя по-детски. Обычно употребляется с осуждением. Например: инфантильный мужчина, инфантильный человек, инфантильный поступок, инфантильный характер.
Слово происходит от латинского infantilis - детский или младенческий. Заимствовано в 1920-е годы из французского языка. Ударение ставится на третий слог - инфанти́льный.
Инфантильность или инфантилизм - это детскость в поведении, отсутствие зрелости, недостаточная развитость.Причому тут політичні погляди ну немає логіки . Я таких лікарів не зустрічав а ось учасники форуму зустрічаються
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20.06.2021 14:32 Ответить
А теперь сопоставь тобой описанное с образом типичного избирателя потерпевшего вiслюка...
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20.06.2021 15:36 Ответить
Он вообще то про врачей, а ты про избирателя потерпевшего осла и потом как может быть мультимиллионер потерпевшим ,скажи пожалуйста если не комплексуешь кто ты по специальности и какая у тебя профессия ,ну только честно
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20.06.2021 16:09 Ответить
Намекаешь, что врачи не являются избирателями и не ходят на выборы? Можешь это доказать? Что касается меня, то я не работаю. Уже много лет. Не вижу смысла. И это не то, что не вызывает у меня никаких комплексов, а, даже, наоборот - позволяет смотреть на других с некоторым превосходством.
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20.06.2021 16:56 Ответить
Являются как и все остальные, я тоже официально без работы ,а вообще ремонтирую различную технику, клиенты разные , как хорошие так и плохие попадаются, плохих гораздо меньше конечно ,причём это за частую не зависит от того за кого они голосовали, многие как правило пенсионеры вообще смотрят российские каналы, некоторых приходиться переубеждать ,но трудно они остались в том времени ,хотя они же могут быть добрыми и не жлобами
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20.06.2021 17:15 Ответить
Вот видишь, а спорил.
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20.06.2021 17:19 Ответить
Вижу и знаю одно форум форумом и здесь бушует диванная так сказать дистанционная порой ребяческая атмосфера , а в реальной жизни всё по другому люди общаются, пьют пиво слушают музыку ,смотрят футбол, ездят на рыбалку и не очень хотят говорить о политике, а если спорят то умеренно , кроме каких то редких случаев по пьяни
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20.06.2021 17:41 Ответить
Спорят те, кто в самом себе не достиг гармонии. Эта неудовлетворённость и выплёскивается наружу, в попытках опять же самому себе доказать, что "не лох, 43 годика" и всё такое.
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20.06.2021 17:44 Ответить
ПРИВАЛИЛО ГУЛЯНИЙ... ПРАВОСЛАВНЫЙ И ГЕРКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ--ТРОИЦА... ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТЦОВ (ПАП).... УКРАИНСКИЙ ПРАЗДНИК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ...
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20.06.2021 14:48 Ответить
Правда, не все в состоянии этот долг оплатить, но то таке...
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20.06.2021 13:02 Ответить
Поэтому нужна страховая медицина и соответствующая квалификации заработная плата медикам ,ну а за взятки соответствующее наказание в том числе лишение свободы короче как например у немцев
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20.06.2021 13:59 Ответить
Особенно в долгу перед тернопольскими медиками, по зарплате.
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20.06.2021 13:03 Ответить
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 6064
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20.06.2021 13:04 Ответить
Більше всіх винен....
Так медицину ще ніхто не розвалював!!
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20.06.2021 14:28 Ответить
годі базікати, ми всі один перед одним боржники
так влаштоване суспільство
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20.06.2021 13:05 Ответить
"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник - Цензор.НЕТ 3754
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20.06.2021 13:06 Ответить
"Каждый из нас перед вами в долгу"

Это да. Каждый, кто ткнётся в больницу или поликлинику, сразу это ощущает... В каждом кабинете.
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20.06.2021 13:07 Ответить
желание:-
конфисковать всё наворованное известными нам сволочами и отдать всё медикам
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20.06.2021 13:08 Ответить
а каждый из нас со своими хворобами к вам - иногда ето страшно.
с праздником короче - и будьте толстенькими и красивыми, а самое главное здоровыми!
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20.06.2021 13:10 Ответить
Один веселый парень,переехал тетю своим бусом .Она через три дня умерла.Врачи за деньги сделали так,что тётя как бы ,умерла от насморка.Мальчик через 5 лет давит мужичка на переходе ну вы поняли. Слава чесным врачам.Права незабрали ни разу.
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20.06.2021 13:18 Ответить
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 7118
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20.06.2021 13:43 Ответить
ВІТАЮ медиків і військових зокрема! ВІТАЮ лікарів від Бога !
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20.06.2021 13:20 Ответить
У Вас залізно кращий пост в цій темі
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20.06.2021 17:50 Ответить
Фарисеї поздоровляють....
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20.06.2021 13:23 Ответить
А нельзя ли вашу благодарность, точнее неоплатный долг, выразить в денежном эквиваленте? А слова ваши запхните в одно место себе....Я своим дочерям запретил идти в сферу унижения --медицину...В 2020, в 2016 и в 2007 годах... И следующей выпускнице запрещу в 2022 году...
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20.06.2021 13:26 Ответить
Заїхав до друга, сидимо, випиваємо. Хвалиться- мала в мед думає йти!
У малої питаю- правда?
-Так, документи везу!
Ну я встав, сказав другу посидіть, головне не пити без мене, а малу вивів на вулицю і провів зовсім коротеньку розмову. Хвилин на три.
Коли повернулися в кімнату вона з порога оголосила що йде в юридичний.
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20.06.2021 13:47 Ответить
А тебе ще не деактивували, жертва синдрому Туретта?
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20.06.2021 14:09 Ответить
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 2052
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20.06.2021 13:50 Ответить
"Кожен із нас перед вами в боргу": Медики відзначають сьогодні професійне свято - Цензор.НЕТ 5324
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20.06.2021 13:52 Ответить
😂
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20.06.2021 13:55 Ответить
Розпити за їх рахунок пляшку і викликати евакуатор і тоді точно приїде швидка
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20.06.2021 14:57 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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20.06.2021 14:28 Ответить
Чем меньше сталкиваешься с нашей медициной, тем здоровее будешь.
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20.06.2021 14:49 Ответить
Болезнь как и смерть не спрашивает нас, хотя и зачастую зависит от образа жизни человека, в случае серьёзных проблем особенно в плане хирургии , урологии ,стоматологии, кардиологии,травматологии, онкологии и тд и т п нам придётся обращаться ,так как народная медицина здесь уже не уместна
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20.06.2021 15:19 Ответить
Вам придется, нам - нет
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20.06.2021 17:57 Ответить
Ладно не порть праздник врачам хотя бы немцам когда когда постучит смерть в ворота здоровья человек в понимании своего здоровья уже как правило не рулит обязательно и прямо сейчас послушай трек номер 4 WHEN DEATH CALSS (Когда звонит смерть)из знаменитого альбома HEADLESS CROSS, величайшей на сегодня группы BLACK SABBATH надеюсь если не репер то поймёшь и присоединишься лайк не обязательно ,давай прослушай и поговорим
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20.06.2021 20:30 Ответить
Ага, именно потому 1,5 года вы нас убиваете экспериментальными протоколами от шарашкиной конторы "ВОЗ", списывая все на ковид.
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20.06.2021 17:57 Ответить
 
 