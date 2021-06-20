"Каждый из нас перед вами в долгу": Медики отмечают сегодня профессиональный праздник
Создание достойных условий труда для медицинских работников должно стать приоритетом для страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в своем поздравлении, опубликованном на странице в Facebook.
"Коллеги, каждый из вас заслуживает лучших слов благодарности за ежедневный труд!
(...)
Надеюсь, что создание достойных условий труда медицинских работников будет приоритетом для страны", - написал Ляшко.
Он напомнил, что Президент установил новый ориентир для уровня оплаты труда - не менее 13 500 для медсестринских профессий и 20000 гривен для врачей.
"Моя задача сделать все возможное, чтоб этот уровень был достигнут как можно скорее! Достойные условия труда - это не только достойная зарплата и социальные гарантии, это - создание возможностей для реализации, работа в современных заведениях, по новейшим методикам и на передовом оборудовании.
(...)
Первый наш шаг для изменений - запуск больниц нового, европейского формата. Мы хотим достичь полного переосмысления понятия больницы, которая будет одинаково удобна как для пациента, так и для врача.
(...)
С надеждой и уверенностью, что все запланированное будет реализовано. С профессиональным праздником, коллеги! Крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!", - говорится в поздравлении.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских врачей и медицинских работников с их профессиональным праздником, призвав украинцев поблагодарить медиков за спасение человеческих жизней.
"Длинные выходные - почти как маленький отпуск. Сегодня отмечается праздник Троицы, добавляется еще один выходной в понедельник. Времени достаточно, чтобы пообщаться с родными и друзьями. Времени достаточно, чтобы попутешествовать по Украине. Времени достаточно, чтобы просто хорошо отдохнуть. А также более чем достаточно, чтобы поблагодарить тех, кто действительно обеспечивает нам это время. Кто заботится о нашем здоровье и умеет вернуть наши силы. Поблагодарить наших настоящих героев, которые уже умеют сдерживать пандемию и делают все возможное и невозможное 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, чтобы украинцы могли нормально жить, хорошо работать и еще лучше отдыхать", - написал Зеленский в своем Телеграмм-канале в воскресенье.
По его словам, именно к медикам украинцы должны испытывать наибольшую благодарность, особенно в их "профессиональный праздник, который в этом году очень символично совпал с Троицей".
"Уверен, что большинству из нас есть кому в этот день сказать теплые слова - своему врачу или просто тем, кто когда-то помог. Обязательно найдите время и для этого. Даже если у вас нет сейчас их контактов, сделайте это хотя бы мысленно. Ибо где бы еще мы взяли это время, если бы не они?" - добавил глава государства.
Также поздравил медиков и спикер ВР Дмитрий Разумков.
"Медики - настоящие герои современности. Несмотря на все вызовы, они продолжают бороться за каждую человеческую жизнь. Столь преданных своему делу медицинских работников, какие есть в Украине, наверное, нет нигде в мире.
Каждый из нас перед вами в долгу. Спасибо за самоотверженность и самопожертвование, которую вы демонстрируете, вдохновляя нас своим примером.
Желаю вам благодарности от пациентов, свободного времени для своих близких и самого главного - здоровья. Пусть этого сокровища всегда хватает и вам, и вашим родным", - написал он.
Лидер "ЕС", пятый президент Петр Порошенко поблагодарил медиков за профессионализм, выдержку и милосердие.
"Больше года назад, когда пандемия изменила мир, поставив человечество перед новыми вызовами, украинские медики в очередной раз проявили себя, как настоящие герои. Несмотря на трудности и риск, несмотря на то, что власть оставила их один на один с пандемией, они мужественно работали в условиях нехватки оборудования и средств защиты, отсутствия честных выплат, обещанных зарплат и страхования", - отметил Порошенко.
"Команда партии "Европейская Солидарность" с самого начала пандемии развернула масштабную кампанию помощи медикам. 130 тысяч защитных костюмов высокого качества, десятки тысяч высокоточных ИФА-тестов швейцарской компании Roche, больше сотни кислородных концентраторов, почти полсотни аппаратов ИВЛ, три тысячи пульсоксиметров, защитные очки и другое медицинское оборудование пополнили арсенал больниц по всей Украине. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы наши врачи чувствовали себя защищенными", - заверил он.
"Спасибо всем медикам нашей страны. Вы настоящие защитники Украины. Здоровья вам и вашим семьям!", - пожелал пятый Президент.
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Инфантильный - это значит похожий на ребенка, незрелый, ведущий себя по-детски. Обычно употребляется с осуждением. Например: инфантильный мужчина, инфантильный человек, инфантильный поступок, инфантильный характер.
Слово происходит от латинского infantilis - детский или младенческий. Заимствовано в 1920-е годы из французского языка. Ударение ставится на третий слог - инфанти́льный.
Инфантильность или инфантилизм - это детскость в поведении, отсутствие зрелости, недостаточная развитость.Причому тут політичні погляди ну немає логіки . Я таких лікарів не зустрічав а ось учасники форуму зустрічаються
Так медицину ще ніхто не розвалював!!
так влаштоване суспільство
Это да. Каждый, кто ткнётся в больницу или поликлинику, сразу это ощущает... В каждом кабинете.
конфисковать всё наворованное известными нам сволочами и отдать всё медикам
с праздником короче - и будьте толстенькими и красивыми, а самое главное здоровыми!
У малої питаю- правда?
-Так, документи везу!
Ну я встав, сказав другу посидіть, головне не пити без мене, а малу вивів на вулицю і провів зовсім коротеньку розмову. Хвилин на три.
Коли повернулися в кімнату вона з порога оголосила що йде в юридичний.
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))