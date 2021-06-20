Никакого диалога между Ермаком и Дугарь на вчерашней встрече в ОП фактически не было, - адвокат Круговой

Фактически никакого диалога между главой Офиса президента Андреем Ермаком и подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военным медиком Яной Дугарь во время встречи с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины 19 июня не было.

Об этом адвокат Андрея Антоненко - Дмитрий Круговой, который также присутствовал на встрече, сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"На самом деле мы ждали госпожу Алену Вербицкую (глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины. – Ред.) и ее заместителя господина Андрея Ляховича. И нельзя сказать "мимо люди проходили", но фактически так и получилось. Зашел Андрей Ермак, со своими заместителями Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Они поздоровались, познакомились, сказали, что вот - Совет создан, надеемся, что будут результаты какие-то. Это заняло может минуту. И фактического участия во встрече они не принимали, и диалога фактически никакого не было", - отметил Круговой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

По словам адвоката, на встрече поднимались вопросы не конкретно по Яне Дугарь, а в целом озвучивалась проблема, связанная с военнослужащими, в отношении которых есть подозрения, обвинения в различных делах и права которых незаконно ограничиваются.

"По отношению к ним во внесудебном порядке фактически вводятся ограничения на основании старых архаичных нормативных актов Минобороны, согласно которым, если лицу просто сообщено о подозрении, оно лишается денежного обеспечения. И это большая проблема, которую мы видим на примере Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Вот Яне денежное обеспечение вместо 14 тысяч грн выплачивали 980 грн. Она якобы на свободе, не лишена свободы, а заработной платы никакой не получает и как человеку существовать - непонятно. Та же ситуация и у Андрея Антоненко, у которого жену уволили в связи с тем, что она должна была с детьми находиться, а карантин, все эти ограничения были - не с кем было детей оставить… И Андрею также не начисляли обеспечение. И именно эта проблема обсуждалась. Не в контексте того, что "дайте денег Андрею и Яне", а в контексте нормативно-правового регулирования в этой сфере", - отметил Круговой.

По словам адвоката, есть надежда, что благодаря публичности и резонансности дел Яны Дугарь и Андрея Антоненко ряд вопросов, касающихся в частности и материального обеспечения военнослужащих, оказавшихся в подобной ситуации, и доступа их к медицинской помощи – удастся решить.

Также читайте: В Офисе Президента подтвердили, что на встрече с Дугарь присутствовал Ермак и его заместители Смирнов и Машовец

"И по этому вопросу были определенные договоренности. Не назовем это договоренностями. Назовем это определенными шагами, что мы инициируем обращение по конкретной проблематике. На самом деле там в Офисе (президента. – Ред.) предложения некоторые они разрабатывали и передавали в Минобороны, но они, как нам сказала госпожа Алена Вербицкая: "Министр обороны нам не отчитывается, поэтому я не знаю, на каком этапе рассмотрения наши предложения. Надеемся получить от них конструктивную реакцию". Будут ли эти предложения приняты, будут ли эти нормативные акты изменены… Но то, что это надо делать - они это сами признают и понимают.

Очевидно, что в каждом деле нет возможности физически все рассматривать в формате Консультативного совета и нельзя под каждое дело создавать комиссию по инициативе президента или еще кого-то. Консультативный совет осуществляет мониторинг многих дел, где фигурантами проходят военнослужащие. Потому что то, что мы видим в нашем деле это только "верхушка айсберга". Я надеюсь, это действительно искренние шаги навстречу и что-то сдвинется", - подчеркнул адвокат".

"Темы будущих судебных заседаний, возможное продление меры пресечения Андрею Антоненко в следующем судебном заседании, отставка министра Авакова или предстоящий визит Президента в США в контексте дела "Антоненко, Дугарь", не были предметом разговоров на этой встрече", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, 19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.