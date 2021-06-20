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Никакого диалога между Ермаком и Дугарь на вчерашней встрече в ОП фактически не было, - адвокат Круговой

Никакого диалога между Ермаком и Дугарь на вчерашней встрече в ОП фактически не было, - адвокат Круговой

Фактически никакого диалога между главой Офиса президента Андреем Ермаком и подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военным медиком Яной Дугарь во время встречи с представителями Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины 19 июня не было.

Об этом адвокат Андрея Антоненко - Дмитрий Круговой, который также присутствовал на встрече, сообщил в комментарии Цензор.НЕТ.

"На самом деле мы ждали госпожу Алену Вербицкую (глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод лиц, участвовавших в защите Украины. – Ред.) и ее заместителя господина Андрея Ляховича. И нельзя сказать "мимо люди проходили", но фактически так и получилось. Зашел Андрей Ермак, со своими заместителями Андреем Смирновым и Романом Машовцом. Они поздоровались, познакомились, сказали, что вот - Совет создан, надеемся, что будут результаты какие-то. Это заняло может минуту. И фактического участия во встрече они не принимали, и диалога фактически никакого не было", - отметил Круговой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

По словам адвоката, на встрече поднимались вопросы не конкретно по Яне Дугарь, а в целом озвучивалась проблема, связанная с военнослужащими, в отношении которых есть подозрения, обвинения в различных делах и права которых незаконно ограничиваются. 

"По отношению к ним во внесудебном порядке фактически вводятся ограничения на основании старых архаичных нормативных актов Минобороны, согласно которым, если лицу просто сообщено о подозрении, оно лишается денежного обеспечения. И это большая проблема, которую мы видим на примере Яны Дугарь и Андрея Антоненко. Вот Яне денежное обеспечение вместо 14 тысяч грн выплачивали 980 грн. Она якобы на свободе, не лишена свободы, а заработной платы никакой не получает и как человеку существовать - непонятно. Та же ситуация и у Андрея Антоненко, у которого жену уволили в связи с тем, что она должна была с детьми находиться, а карантин, все эти ограничения были - не с кем было детей оставить… И Андрею также не начисляли обеспечение. И именно эта проблема обсуждалась. Не в контексте того, что "дайте денег Андрею и Яне", а в контексте нормативно-правового регулирования в этой сфере", - отметил Круговой.

По словам адвоката, есть надежда, что благодаря публичности и резонансности дел Яны Дугарь и Андрея Антоненко ряд вопросов, касающихся в частности и материального обеспечения военнослужащих, оказавшихся в подобной ситуации, и доступа их к медицинской помощи – удастся решить.

Также читайте: В Офисе Президента подтвердили, что на встрече с Дугарь присутствовал Ермак и его заместители Смирнов и Машовец

"И по этому вопросу были определенные договоренности. Не назовем это договоренностями. Назовем это определенными шагами, что мы инициируем обращение по конкретной проблематике. На самом деле там в Офисе (президента. – Ред.) предложения некоторые они разрабатывали и передавали в Минобороны, но они, как нам сказала госпожа Алена Вербицкая: "Министр обороны нам не отчитывается, поэтому я не знаю, на каком этапе рассмотрения наши предложения. Надеемся получить от них конструктивную реакцию". Будут ли эти предложения приняты, будут ли эти нормативные акты изменены… Но то, что это надо делать - они это сами признают и понимают.

Очевидно, что в каждом деле нет возможности физически все рассматривать в формате Консультативного совета и нельзя под каждое дело создавать комиссию по инициативе президента или еще кого-то. Консультативный совет осуществляет мониторинг многих дел, где фигурантами проходят военнослужащие. Потому что то, что мы видим в нашем деле это только "верхушка айсберга". Я надеюсь, это действительно искренние шаги навстречу и что-то сдвинется", - подчеркнул адвокат".

"Темы будущих судебных заседаний, возможное продление меры пресечения Андрею Антоненко в следующем судебном заседании, отставка министра Авакова или предстоящий визит Президента в США в контексте дела "Антоненко, Дугарь", не были предметом разговоров на этой встрече", - резюмировал адвокат.

Как сообщалось, 19 июня появилась информация, что глава Офиса Президента Андрей Ермак проводит встречу с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Павла Шеремета Яной Дугарь и показал переписку одному из журналистов. Дугарь в свою очередь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

адвокат (1431) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+45
С д'ерьмаком вообще ни у кого не должно быть никакого диалога. Потому что д'ерьмак это кацапский агент,коррупционер и подонок.
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20.06.2021 13:11
+29
Ага, так вчера заявляли что и встречи то никакой не было. Аж нет, была. Что пытаемся так неумело скрыть?
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20.06.2021 13:12
+23
Похоже, что сценаристы квартала лепят нам новых борцунов для общества. У одного прямой номер Зели есть, другая напрямую переписывается с президентом.
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20.06.2021 13:17
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Правила форума Совет форумчан
Ай-ай, такой занятый человек пришел и с ним даже не поговорили)))
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20.06.2021 13:10 Ответить
Да просто завхоз проводил инвентаризацию имущества по кабинетам!
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20.06.2021 13:21 Ответить
+100500
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20.06.2021 13:23 Ответить
Имхо, оп посредством дугарь хотят сделаться няшными.
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20.06.2021 14:44 Ответить
Уже сами контакты с коллабрационистом дЕрмаком дискредитируют Яну
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20.06.2021 14:40 Ответить
враг , его Саливани на хрен послал ,хитросделанные думают , что абсолютно со всеми «можно порешать»
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20.06.2021 17:35 Ответить
С д'ерьмаком вообще ни у кого не должно быть никакого диалога. Потому что д'ерьмак это кацапский агент,коррупционер и подонок.
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20.06.2021 13:11 Ответить
Ніякого діалогу між Єрмаком і Дугарь на вчорашній зустрічі в ОП фактично не було, - адвокат Круговий - Цензор.НЕТ 1530
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20.06.2021 15:04 Ответить
Его место на зоне ,а не в ОП.. Клоун пригрел своего дружбана криворотого возле себя и никак с ним не может расстаться, уж очень он ему мил, с чего бы всё это???
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20.06.2021 16:20 Ответить
Да потому что, клоуну туда же куда и ермаку.
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21.06.2021 13:24 Ответить
Ага, так вчера заявляли что и встречи то никакой не было. Аж нет, была. Что пытаемся так неумело скрыть?
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20.06.2021 13:12 Ответить
Напомню, что Дугарь -- это та, переписку с которой Зеля случайно сдал журналистам, показывая свой телефон.
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20.06.2021 13:13 Ответить
Похоже, что сценаристы квартала лепят нам новых борцунов для общества. У одного прямой номер Зели есть, другая напрямую переписывается с президентом.
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20.06.2021 13:17 Ответить
прошу форумчан не лінуватися - лугандошку/дамбаску і малороса валити в спам, а не розраховувати на модера!
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20.06.2021 13:15 Ответить
пока непонятно, судя по этим неуклюжим отмазкам, - сделка со следствием: https://kp.ua/life/631211-sdelka-so-sledstvyem-zalozhy-druha-poluchy-skydku
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20.06.2021 13:18 Ответить
История довольно мутная, Яне вообще не стоило идти в ту ОПУ.
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20.06.2021 13:19 Ответить
Троица, тыхэ життя. Вова молится, Петя молится. Народ в покое.
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20.06.2021 13:23 Ответить
не бреши, зебіл. Зеля не молиться.
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20.06.2021 13:26 Ответить
Правильно! Релігійна мова юдея - іврит А "Блазень" не знає ні івриту ні "ідіш" Тільки "абщепанятний" - і то в межах побутового лексикону!
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20.06.2021 13:29 Ответить
вы от не совсем правы сейчас - буба на мове як хриплоголосий кiнь спивае
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20.06.2021 13:38 Ответить
"Говорить" і "читать з листочка"(повторювать за суфлером в навушнику) - різні речі!
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20.06.2021 13:42 Ответить
навiть на це воно не зовсiм i не дуже здiбно - гидко чути...
теж ж саме стосуеться коментарив на украiньськиx тб каналах - це все що завгодно тiльки не мова...
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20.06.2021 13:47 Ответить
Ну - я б не сказав що й ти своїм "рівнем знання української мови" похизуваться можеш!
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20.06.2021 13:56 Ответить
и не претендую - не буба, не отбулавленый...
но мову от хриплого акцента отличаю
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20.06.2021 13:59 Ответить
Поедь к нему и проверь,. почему я тебе должен верить? Ан Мур, такой фигуры не знаю.
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20.06.2021 13:30 Ответить
вчера ты уже соврал что их там вообще небыло из ОПы
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20.06.2021 13:23 Ответить
"фактически не было" - c зеленого перевода - значит было.
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20.06.2021 13:25 Ответить
Меня больше в этой новости поражает ни то что "говори-не говорил ермак" с кем-то там, а то - почему он еще работает в ОП и как минимум не уволен и им не занимаются следователи !?
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20.06.2021 13:25 Ответить
он там не работает - он там служит.
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20.06.2021 13:55 Ответить
а ето две разные морковки....
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20.06.2021 15:34 Ответить
він відкрив для главЗе!біла потаємний прохід ОПи та перещеголяв Мендельвошку відданістю... Підійде?
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21.06.2021 12:17 Ответить
1. Історія мутна. Що там ця Дугарь переписується і про що - одному Богу відомо.
2. Хто такий дєрьмак, щоб з ним розмовляти? Завхоз-рєшала?
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20.06.2021 13:31 Ответить
зелені Брехуни
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20.06.2021 13:39 Ответить
Щось не зрозуміло із тією Дугар. Такого ще не бувало, щоб "вбивцю", про яких об"явив Зеленський офіційно , просто так запрошували в ОП. Може хочуть, щоб вона признала , що це вони , тобто Кузьменко із Антоненко підірвали Шеремета, а вона типу зовсім не при справах...
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20.06.2021 13:50 Ответить
прохрипи мне прохрипи, прохрипи мне ради бога...
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20.06.2021 13:53 Ответить
завкарандашами уявляє себе голим боротько......але виходить якось не гарно і дуже сміхопотворно
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20.06.2021 14:05 Ответить
д'ерьмак это генеральный директор проекта "голобородко".
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20.06.2021 14:16 Ответить
росiян в донбасе нет, заряжаем кулемет
то якись безродни тварi, по яких ми робим фаер.
брехня на брехне и брехнею погоняет
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20.06.2021 14:10 Ответить
Зеленые слуги урода быстро решают только те вопросы, которые касаются лично их карманов... Все остальные "простые смертные" могут и подождать...
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20.06.2021 14:37 Ответить
Звісно, навіщо Яні з завхозом розмовляти, хай канцтовари замовляє для зе.
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20.06.2021 14:52 Ответить
професійний кацапський провокатор дЄрьмак запустив в інфопростір качку щодо "бесіди" з Яною Дугарь... якої насправді не було, а тепер ціла купа недоумків на всій власний розсуд видає ті версії, котрі й хотів отримати дЄрьмак та його кремлівські куратори... завдання п"ятої колони московії - пересварити патріотичне суспільство, змусити підозрювати одне одного... Треба бути народом, а не насєлєнієм, щоб це усвідомити та не вестися на це кремлівське лайно... ЗЕлена патороч не змогла нічого доказати щодо "справи Шеремета", тепер вони хочуть всіх пересварити... Це "ГеБешні" методи, тож не відіться, щоб не бути співучасниками ...
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20.06.2021 15:02 Ответить
Позор, что Дугарь пошла в контору ермака-Козыря. Фактически.....это означает, что ермак-Козырь, гауляйтер Украины от руSSкого мира предложил сделку Дугарь.
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20.06.2021 15:39 Ответить
точно ?? ти там був ??
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20.06.2021 17:32 Ответить
дай то Бог..... как гласит народная мудрось лучше с этими не тереться можно измазаться.....
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20.06.2021 15:48 Ответить
По моему кто-то звездит
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20.06.2021 15:48 Ответить
точно ?? ти там був ?? свічку тримав ??
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20.06.2021 17:33 Ответить
Тупой 🤢🤡🤖
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20.06.2021 17:41 Ответить
Какой может быть между ними диалог? Они живут в параллельных мирах. Козырь- это Путлер, Московия, ракеты, оружие, сепаратисты, миллиарды зелени. Дугарь- российско-укранский фронт, кровь, раненые, взрывы, стрельба.... Между ними помещается вся Украина.
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20.06.2021 18:41 Ответить
В Зелених получається , що винний не Сцикун, який заради піару звинуватив у вбивстві непричетних, а якісь "старі норми міноборони". А насправді хочуть закрити грошима людям роти. "Будете мовчати ми вам заплатимо"...
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20.06.2021 22:32 Ответить
зеленский получил от авакова пакет с деньгами и объявил
убийцами невиновных, клоун по привычке заработал денег
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21.06.2021 09:38 Ответить
багама..багама мама ..в ж@пу вые@али путена вавана
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21.06.2021 12:38 Ответить
 
 